Bắt tạm giam Nguyễn Thụy Saly, công an ra cảnh báo nóng

Ngày Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thụy Saly (SN 1988, trú phường Thới An, TP Hồ Chí Minh), Trần Thanh Danh (SN 1983, trú phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), Trương Chí Thành (SN 1986, trú phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1990, trú xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thụy Saly là đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo của nhóm này.

Các bị can Nguyễn Thụy Saly và Trương Chí Thành (ảnh trên) và Nguyễn Thị Thùy Dung và Trần Thanh Danh (Ảnh: Bộ Công an).

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Khoảng tháng 7/2025, Nguyễn Thụy Saly cùng 3 đối tượng trên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh N.V.Đ. (sinh năm 1982, trú tại: phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) với số tiền trên 4 tỷ đồng.

Anh Đ. là người thân của bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) đang thụ lý.



Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng cho người thân đang bị điều tra, đưa ra thông tin gian dối có mối quan hệ với người có chức vụ, quyền hạn thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng để “xin tại ngoại", "xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự", "xin trắng án",... từ đó chiếm đoạt số tiền rất lớn của bị hại.

Hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của pháp luật, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cơ quan Cảnh sát điều tra nói riêng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan điều tra tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ nội dung vụ án, xử lý triệt để các đối có liên quan theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Cục Cảnh sát hình sự đưa ra một số khuyến cáo tới người dân để tránh "sập bẫy" lừa đảo như sau:







