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"Tôi cố gắng không khóc nhưng bây giờ không chịu được nữa"

Tùng Ninh
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"Mẹ ơi, các con các cháu rất thương mẹ!" – anh Quang Lê nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga và ca sĩ Leon Vũ đã đi viếng mẹ ca sĩ Quang Lê vừa qua đời.

Quang Lê tỏ ra khá bình an khi đón tiếp các đồng nghiệp, không thể hiện sự bi lụy, đau thương. Lúc dẫn Thúy Nga ra trước linh cữu mẹ mình, anh còn nói: "Mẹ đẹp không? Mẹ nhắm mắt như nằm ngủ bình yên. Mẹ thương Thúy Nga lắm".

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Vòng hồng ngọc mẹ đeo trên tay là để mẹ mang theo vì mẹ thích hồng ngọc. Cháu ngoại tặng mẹ cái quạt để mẹ quạt nên cũng đưa cho mẹ mang theo luôn.

Mẹ bị tai biến 3 năm nay rồi, giờ đã được ra đi thanh thản, coi như mẹ đã trả hết nghiệp rồi. Mẹ đi mà gương mặt rất an nhiên, bình an, chỉ như đang nằm ngủ. Mẹ tai biến 3 năm nhưng mẹ vẫn đẹp, không gầy đi chút nào".

Nói rồi, Quang Lê ôm chầm lấy Thúy Nga để cảm ơn. Ca sĩ Nguyên Lê anh trai Quang Lê thì gọi Thúy Nga là "em dâu": "Cảm ơn em dâu nhé!".

Sau đó, Quang Lê tâm sự thêm với mọi người về mẹ mình: "Mẹ tôi hát hay lắm và rất thích hát. Chẳng qua hồi đó mẹ tôi ở Huế nên không có điều kiện theo đuổi ca hát.

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Chứ ngày đó mà mẹ tôi ở Sài Gòn, gặp mấy nhạc sĩ ngày xưa thì kiểu gì cũng thành ca sĩ nổi tiếng. Các anh em tôi đều được hưởng gen ca hát từ mẹ".

Nguyên Lê cũng bật khóc nói: "Mẹ ơi, các con các cháu rất thương mẹ! Con xin cảm ơn công ơn dưỡng dục của mẹ dành cho chúng con. Chúng con nguyện xin mang theo suốt đời.

Tôi chỉ khóc một mình lúc đưa mẹ từ bệnh viện về thôi, trong mấy ngày qua tôi cố gắng không khóc nhưng bây giờ không chịu được nữa.

Xin cảm ơn mọi người đã bỏ công việc để lái xe rất xa đến đâu chia buồn với gia đình, tiễn đưa mẹ tôi".

Ca sĩ Leon Vũ chia sẻ: "Hôm nay tôi thấy mẹ Quang Lê nẳm rất đẹp và bình yên. Tôi xin được gửi một lời tiễn đưa mẹ".

Tiếp đó, các anh em Quang Lê cùng nhau ca hát để tiễn đưa mẹ. Quang Lê cho biết, vì mẹ anh rất thích ca hát, nghe nhạc nên các anh em cùng một số đồng nghiệp sẽ hát tặng mẹ trong tang lễ.

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