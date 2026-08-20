HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chế Linh tới 1 con đường ở TP.HCM: "Tôi may mắn hơn nhiều nghệ sĩ khác"

Tùng Ninh
|

"Tôi phải cảm ơn trời đất đã cho tôi còn sức khỏe ở tuổi này để được đi đây đi đó" – Chế Linh nói.

Mới đây, danh ca Chế Linh đã tìm tới con đường Phạm Ngọc Thạch ở TP.HCM để ôn lại chút kỷ niệm xưa cũ.

Chế Linh tới 1 con đường ở TP.HCM: "Tôi may mắn hơn nhiều nghệ sĩ khác"- Ảnh 1.

Chế Linh

Ông đứng tại đường Phạm Ngọc Thạch và nói: "Thưa các bạn, sở dĩ tôi tìm tới con đường này vì nó rất nhiều kỷ niệm với bản thân tôi cũng như những người ở tầm tuổi tôi, những khán giả lớn tuổi. Tôi muốn cho mọi người cùng lứa tuổi với tôi được ôn lại những kỷ niệm năm xưa.

Hồi trước thì con đường này có tên là đường Duy Tân, sau này đổi tên thành Phạm Ngọc Thạch. Con đường có rất nhiều quán cà phê. Bây giờ thì các quán cà phê này không phải phục vụ cho đối tượng là người lớn tuổi như chúng tôi mà chủ yếu phục vụ các bạn trẻ. Giới trẻ rất chuộng ngồi cà phê ở đường này.

Thời gian này về nước, tôi đi tham quan khắp các nẻo đường ở Sài Gòn và thấy nhiều quán cà phê mọc lên đa dạng, đầu tư.

Họ có nhiều ý tưởng mở quán cà phê rất đẹp và hướng về quê hương, mang đậm hồn Việt, không phải như trước đây chúng ta hay quan niệm quán cà phê là cao cấp kiểu phương Tây. Bây giờ họ trang trí quán cà phê rất gần gũi.

Chế Linh tới 1 con đường ở TP.HCM: "Tôi may mắn hơn nhiều nghệ sĩ khác"- Ảnh 2.

Tôi thấy càng lớn tuổi bao nhiêu lại càng ưa sự mộc mạc, muốn tìm về cội nguồn bấy nhiêu và tôi muốn tìm đến những quán cà phê mộc mạc như vậy.

Tôi phải cảm ơn trời đất đã cho tôi còn sức khỏe ở tuổi này để được đi đây đi đó, đi thăm thắng các địa danh, những nơi chốn gắn bó kỷ niệm với tôi thời trẻ cũng như bao nhiêu anh em nghệ sĩ đều ao ước được tìm đến.

Thực sự, tôi may mắn hơn nhiều anh em nghệ sĩ khác đã ra đi như anh Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường… Các anh cũng ao ước giống tôi, mong muốn một ngày được đi tham quan cả một rải đất nước nhưng chưa làm được thì đã ra đi.

Tôi muốn mời các anh đi theo mình từng chặng đường, từ Cà Mau tới Hà Nội, Hà Giang, Quảng Bình, Quảng Trị… Đất nước bây giờ đẹp quá, bình yên quá nên tôi mới được đi khắp nơi như vậy".

NSƯT Hoài Linh mang lại may mắn cho một phụ nữ
Tags

Chế Linh

sao Việt

TPHCM

Bolero

Hải ngoại

nghệ sĩ miền nam

cà phê Sài Gòn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại