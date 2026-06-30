Đó là một sự hủy hoại giáo dục đáng sợ nhất. Một xã hội mà ở đó, người ta cổ xúy cho sự ranh ma, khôn lỏi và nhìn người tử tế bằng ánh mắt hoài nghi, giễu cợt, thì đó là một xã hội đang có những "khối u" về mặt nhận thức.

Mấy ngày qua, lướt mạng xã hội, tôi tin nhiều người cũng như tôi, cảm thấy lòng mình ấm áp khi đọc câu chuyện về hai đứa trẻ 11 tuổi ở TP.HCM nhặt được một xấp tiền dày cộp toàn tờ 500.000 đồng đã lập tức mang đến công an phường giao nộp. Giữa một dòng sông tin tức đầy rẫy những mệt mỏi, drama, hành động của hai con như một làn gió mát lành. Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, các con đã biết đặt mình vào vị trí của người mất tiền để thấu cảm và có hành động tốt đẹp.

Thế nhưng, sự xúc động và niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi kéo xuống phần bình luận dưới bài đăng khen ngợi các con, tôi thực sự bàng hoàng, ngơ ngác, rồi chuyển sang phẫn nộ.

Bên cạnh những lời tán dương, xuất hiện dày đặc những dòng bình luận từ những người mang danh "người lớn", "người trưởng thành": "Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!"; "Vào tay cô/chú thì còn cái nịt"; "Sau này lớn lên kiểu gì cũng hối hận cho xem!"; "Dại thế, phải tao thì...";...

Đọc những dòng chữ ấy, với tư cách là một người làm cha làm mẹ, tôi rùng mình tự hỏi: Chúng ta, những người lớn đang mang kiểu tư duy độc hại gì để áp đặt lên tâm hồn một đứa trẻ thế này?

Lòng tốt của 2 đứa trẻ bị nhiều người lớn cười cợt

Đừng dạy con trẻ cách hoài nghi thế giới bằng sự cay nghiệt của người lớn!

Từ bao giờ, việc tham lam, ích kỷ, nhặt được của rơi đồng nghĩa với việc giữ làm của riêng lại được ca tụng là "trải đời", là "khôn ngoan"? Và từ bao giờ, sự trung thực, lòng tự trọng và ý thức pháp luật tối thiểu của một công dân lại bị coi là "dại dột", là "chưa biết sự đời"?

Nhiều người lớn đang dùng chính cái lăng kính đầy thực dụng, những "vết sẹo" toan tính của cuộc đời họ để bôi bẩn lên một hành động tử tế thuần khiết. Họ nhân danh hai chữ "thực tế" để hợp thức hóa cho lòng tham của bản thân. Họ cảm thấy "nhột" trước sự trong sáng của đứa trẻ, nên phải tìm cách dìm hành động đó xuống, biến sự lương thiện thành một trò đùa cợt, bắt trend vô cảm.

Hằng ngày, chúng ta dạy con mình ở nhà, thầy cô dạy các con ở trường phải biết yêu thương, chia sẻ, "nhặt được của rơi trả lại người mất". Nhưng chính thế giới của người lớn trên mạng xã hội lại đang tát một gáo nước lạnh vào những bài học đạo đức đó.

Nếu những đứa trẻ vô tình đọc được các bình luận này, chúng sẽ nghĩ gì? Chúng có nghi ngờ chính hành động đúng đắn của mình? Chúng có nghĩ rằng: "À, hóa ra làm người tốt là sẽ bị cười chê, lần sau mình cứ giấu đi cho lành" ?

Đó là một sự hủy hoại giáo dục đáng sợ nhất. Một xã hội mà ở đó, người ta cổ vũ cho sự ranh ma, khôn lỏi và nhìn người tử tế bằng ánh mắt hoài nghi, giễu cợt, thì đó là một xã hội đang có những "khối u" về mặt nhận thức.

Hai đứa trẻ 11 tuổi kia hoàn toàn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi, những điểm 10 về đạo đức và sự tự hào từ gia đình, nhà trường. Các con không hề "khờ dại", các con bản lĩnh và tử tế hơn rất nhiều những kẻ đang gõ phím cười cợt các con ngoài kia.

Hỡi những "người lớn" thích dạy đời bằng sự ích kỷ, nếu không thể buông được một lời khen ngợi, xin hãy giữ sự im lặng. Đừng dùng tư duy độc hại của mình để dập tắt những mầm non tử tế. Bởi vì suy cho cùng, một đứa trẻ biết thấu cảm và trung thực từ năm 11 tuổi, tương lai chắc chắn sẽ là một con người tử tế. Còn những người lớn đi cười nhạo lòng tốt, thế giới của các em vĩnh viễn chỉ gói gọn trong sự nghèo nàn của lòng tham và sự ích kỷ mà thôi!