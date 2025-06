Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ số, các loại hình tội phạm mạng như lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và tội phạm xuyên quốc gia ngày càng gia tăng với những diễn biến phức tạp và tinh vi. Trong đó, hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái phép đã và đang trở thành một mắt xích quan trọng, tiếp tay cho những hoạt động phi pháp này, gây ra những hệ lụy khôn lường cho an ninh trật tự xã hội và thiệt hại nặng nề về tài sản cho người dân.

Thực trạng cho thấy hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng đang diễn ra một cách công khai và tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội. Với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ lương cao", "chỉ cần cung cấp tài khoản, nhận tiền liền tay", các đối tượng xấu đã dễ dàng dụ dỗ, lôi kéo nhiều người, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người lao động có thu nhập thấp hoặc những người thiếu hiểu biết về pháp luật.

Họ không ý thức được rằng việc cho thuê hay bán đi thông tin tài khoản ngân hàng của chính mình không chỉ đơn thuần là một giao dịch dân sự mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiềm ẩn vô số rủi ro.

Những tài khoản ngân hàng được thu gom này nhanh chóng trở thành công cụ đắc lực cho giới tội phạm. Chúng được sử dụng để nhận tiền từ các vụ lừa đảo trực tuyến, che giấu dòng tiền bất hợp pháp từ các hoạt động cờ bạc, buôn lậu, ma túy và thậm chí là tài trợ khủng bố. Bằng cách sử dụng nhiều tài khoản "rác" đứng tên người khác, các đối tượng chủ mưu có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch chuyển tiền lòng vòng, phức tạp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng. Hậu quả là người dân không chỉ bị mất tiền oan khi sập bẫy lừa đảo, mà người đứng tên tài khoản cũng vô tình vướng vào vòng lao lý với vai trò đồng phạm, tiếp tay cho tội phạm.

Hơn thế nữa, hành vi đó còn là cầu nối cho các loại tội phạm xuyên quốc gia, ảnh hưởng an ninh tiền tệ quốc gia. Các tổ chức tội phạm quốc tế lợi dụng kẽ hở này để hợp pháp hóa các khoản tiền phi pháp, tuồn tiền ra nước ngoài, tác động tiêu cực đến sự ổn định của hệ thống tài chính. Rõ ràng, hành vi mua bán tài khoản ngân hàng không còn là vấn đề cá nhân mà đã trở thành một thách thức lớn đối với an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội.

Để giải quyết triệt để, cần có sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ từ nhiều phía. Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro và hậu quả pháp lý của việc mua bán tài khoản. Đồng thời, cần siết chặt quản lý, hoàn thiện hành lang pháp lý và có những chế tài đủ sức răn đe đối với cả người bán, người mua và đối tượng trung gian. Các ngân hàng thương mại cũng phải nâng cao trách nhiệm trong việc xác minh thông tin khách hàng và giám sát các giao dịch đáng ngờ.