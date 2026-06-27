Toàn cảnh khu vực cách Hồ Gươm 40 km đang được "kéo gần" bằng 2 tuyến metro 380.000 tỷ: Là 'thung lũng công nghệ' lớn nhất Việt Nam, quy tụ hàng loạt đại học và các trung tâm R&D

Từng bị coi là xa trung tâm Hà Nội, khu công nghệ cao Hòa Lạc đang thay đổi từng ngày với các đại công trường, khu đại học, dự án công nghệ và hạ tầng giao thông quy mô lớn. Trong tương lai, nơi đây sẽ được kết nối trực tiếp với nội đô bằng hai tuyến metro.
Nếu như hơn 10 năm trước, Hòa Lạc vẫn được xem là khu vực xa trung tâm với những vùng đồi rộng lớn ở phía Tây Hà Nội, thì hiện nay nơi đây đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ hàng loạt dự án quy mô lớn. Các khu đại học, trung tâm nghiên cứu, khu công nghệ cao và hệ thống hạ tầng giao thông đang dần hiện hữu; góp phần đưa Hòa Lạc trở thành một cực tăng trưởng mới của Thủ đô.
Theo quy hoạch, Hòa Lạc được định hướng trở thành đô thị vệ tinh trọng điểm về khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo của Hà Nội. Với hạt nhân là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, nơi tập trung các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, khu vực này được kỳ vọng sẽ hình thành hệ sinh thái tri thức quy mô lớn, đóng vai trò động lực tăng trưởng mới của Thủ đô trong bối cảnh phát triển kinh tế số và chuyển đổi số.
Hạ tầng giao thông được xem là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Hòa Lạc. Hiện nay, khu vực này kết nối với trung tâm Hà Nội chủ yếu thông qua Đại lộ Thăng Long. Bên cạnh đó, khu vực này cũng được hưởng lợi từ các dự án như Vành đai 4 và Quốc lộ 21 đang được đầu tư, nâng cấp.
Hơn thế nữa, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện trục Hồ Tây - Ba Vì, một trong những tuyến đường chiến lược kết nối khu vực nội đô với đô thị vệ tinh Hòa Lạc. Trong giai đoạn trước mắt, đoạn tuyến từ Vành đai 4 đến Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đang được triển khai, góp phần mở rộng khả năng kết nối và rút ngắn thời gian di chuyển đến khu vực phía Tây Thủ đô.
Đặc biệt, khu vực này sẽ được hưởng lợi lớn từ hai tuyến đường sắt đô thị đang được Hà Nội triển khai. Trong đó, tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc đã được khởi công, với các ga Thạch Bình, Trại Mới và Đồng Bài nằm trên địa bàn Hòa Lạc. Toàn tuyến có tổng chiều dài khoảng 41,9km, tổng mức đầu tư hơn 65.000 tỷ (gấp 5 lần cầu Nhật Tân) được thành phố đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ phía Tây vào trung tâm Hà Nội.
Bên cạnh đó, tuyến metro số 8 Hòa Lạc - Dương Xá (trị giá hơn 317.000 tỷ, gần gấp 3 lần sân bay Long Thành giai đoạn 1) cũng đã chính thức khởi công phấn đấu hoàn thành trước năm 2030. Khi đi vào vận hành, tuyến metro này sẽ kết nối trực tiếp Hòa Lạc với khu vực trung tâm và phía Đông Hà Nội, đồng thời tạo động lực phát triển các khu đô thị theo mô hình TOD dọc hành lang Đại lộ Thăng Long. Cùng với việc mở rộng mạng lưới xe buýt kết nối nội đô với Hòa Lạc, hệ thống giao thông công cộng đang từng bước hoàn thiện, tạo nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ của khu vực cửa ngõ phía Tây Thủ đô.
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc hiện là nơi tập trung nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế như Viettel, FPT, VNPT, Nidec (Nhật Bản) và Hanwha AeroSpace (Hàn Quốc). Các dự án tại đây chủ yếu tập trung vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn, góp phần thay thế hàng nhập khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong giai đoạn tới, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc định hướng tập trung thu hút đầu tư vào 5 lĩnh vực mũi nhọn gồm trí tuệ nhân tạo (AI), robot và tự động hóa, chip bán dẫn, y - sinh học tiên tiến và hàng không vũ trụ. Đồng thời, khu công nghệ cao cũng hướng tới đón đầu các lĩnh vực công nghệ tương lai như công nghệ lượng tử, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh trong khu vực.
Tuy nhiên, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc vẫn còn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng. Trong tổng diện tích 1.432ha của dự án (gấp gần 3 lần hồ Tây), hiện đã có khoảng 1.338ha được bàn giao cho cơ quan quản lý, tương đương hơn 93% diện tích. Tuy nhiên, gần 94 ha còn lại chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư hạ tầng, mở rộng quỹ đất sạch và khả năng thu hút các dự án công nghệ quy mô lớn trong thời gian tới.
Bên cạnh mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ cao, Hòa Lạc còn đang hình thành một cực giáo dục - đào tạo quy mô lớn của cả nước với hạt nhân là Đại học Quốc gia Hà Nội. Dự án có quy mô gần 1.000ha (gấp 2 lần diện tích hồ Tây), được xem là khu đại học tập trung lớn nhất Việt Nam, quy hoạch phục vụ khoảng 80.000 sinh viên khi hoàn thiện. Riêng năm học 2026-2027, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến đưa hơn 17.000 sinh viên lên học tập tại cơ sở Hòa Lạc.
Ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, khu vực này còn tập trung nhiều cơ sở giáo dục lớn như Trường Đại học FPT, hệ thống giáo dục TH School cùng nhiều viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo và cơ sở giáo dục chất lượng cao khác. Sự hiện diện của các trường đại học, trường phổ thông quốc tế và các trung tâm nghiên cứu đang từng bước hình thành một hệ sinh thái giáo dục quy mô lớn tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô.
Với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng hàng loạt trường đại học, khu đô thị và hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ, Hòa Lạc được dự báo sẽ đón làn sóng dân cư quy mô lớn trong những năm tới. Khi các dự án hoàn thiện và đi vào hoạt động đầy đủ, khu vực này có thể thu hút hàng trăm nghìn sinh viên, chuyên gia, kỹ sư, nhà khoa học và người lao động đến sinh sống, học tập và làm việc.
Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở và dịch vụ của hàng chục nghìn sinh viên, chuyên gia và người lao động trong tương lai, Hòa Lạc đang chứng kiến sự phát triển của nhiều khu đô thị quy mô lớn như Khu đô thị thông minh Tiến Xuân, Mailand Hanoi City, Xanh Villas và Sunny Garden City. Các dự án này tập trung dọc Đại lộ Thăng Long và khu vực lân cận Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, từng bước hình thành hệ sinh thái đô thị phục vụ quá trình mở rộng không gian phát triển về phía Tây Hà Nội.
Sự xuất hiện đồng thời của các khu đô thị, trường đại học, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ cho thấy Hòa Lạc không còn chỉ là một đô thị vệ tinh trên bản vẽ quy hoạch. Từ các tuyến metro đang được triển khai, những khu giảng đường liên tục đón sinh viên đến các dự án công nghệ cao đi vào hoạt động, khu vực này đang bước vào giai đoạn tăng tốc sau nhiều năm chuẩn bị về hạ tầng và quỹ đất.
Khi các dự án trọng điểm đồng loạt hoàn thành trong những năm tới, Hòa Lạc được kỳ vọng trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động nhất của Hà Nội, nơi hội tụ của giáo dục, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ vùng đất cách Hồ Gươm 40 km, Hòa Lạc đang từng bước định hình vai trò của một trung tâm phát triển mới, góp phần mở rộng không gian đô thị và tạo động lực tăng trưởng cho Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.
Tags
Theo
markettimes.vn
Copy link
Link bài gốc
Lấy link
https://markettimes.vn/toan-canh-khu-vuc-cach-ho-guom-40-km-dang-duoc-keo-gan-bang-2-tuyen-metro-380-000-ty-la-thung-lung-cong-nghe-lon-nhat-viet-nam-quy-tu-hang-loat-dai-hoc-va-cac-trung-tam-r-d-123102.html