Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối với dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng
Cầu Tứ Liên có trụ chính cao 185m, tương đương toà nhà 50 tầng. Nhịp chính của cầu dài 500 m, chỉ xếp sau cầu Cần Thơ.
