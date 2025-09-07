HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối với dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Việt Hùng |

Cầu Tứ Liên có trụ chính cao 185m, tương đương toà nhà 50 tầng. Nhịp chính của cầu dài 500 m, chỉ xếp sau cầu Cần Thơ.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối với dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 1.

Ngày 19/5, thành phố Hà Nội tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu. Dự án có tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, cao nhất trong số các cây cầu ở Hà Nội và đứng thứ 2 Việt Nam, chỉ sau cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai (25.700 tỷ đồng ở Cà Mau).

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối với dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 2.

Không chỉ có tổng mức đầu tư lớn, Tứ Liên còn là cầu dây văng có trụ chính cao nhất Việt Nam với 185m. Độ cao này lớn hơn trụ chính của cầu Cần Thơ (175m) và tương đương với toà nhà 50 tầng.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối với dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 3.

Bên cạnh đó, cầu Tứ Liên còn mang thiết kế dây văng độc đáo với hệ trụ như con rồng bay lên trời. Cầu sử dụng hệ dây văng hai mặt phẳng, với dây đan chéo một bên. Điều này tạo nên điểm đặc biệt, mang tính biểu tượng cho Hà Nội.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối với dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 4.

Cầu Tứ Liên có nhịp chính lên tới 500 m, dài thứ 2 Việt Nam chỉ sau cầu Cần Thơ (550 m). Chiều dài này lớn hơn nhịp chính của nhiều cầu lớn khác như cầu Vàm Cống và cầu Đại Ngãi 1 (450m), cầu Bãi Cháy (435m)...

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối với dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 5.

Điểm đặc biệt nữa là cầu Tứ Liên và đường dẫn chỉ dài hơn 5 km nhưng có đến 5 nút giao (bình quân mỗi km có một nút giao). Đó là nút giao Nghi Tàm, Hữu Hồng, kết nối bãi giữa, Tả Hồng và Quốc lộ 5 kéo dài.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối với dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 6.

Hơn thế nữa, cầu Tứ Liên còn có vai trò quan trọng trong việc kết nối trung tâm Hà Nội với đại dự án Vinhomes Global Gate (Vinhomes Cổ Loa) và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường nối Thủ đô với sân bay Gia Bình. Trong ảnh là đường dẫn cầu Tứ Liên ngay bên cạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối với dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 7.

Hơn thế nữa, cầu Tứ Liên còn có vai trò quan trọng trong việc kết nối trung tâm Hà Nội với đại dự án Vinhomes Global Gate (Vinhomes Cổ Loa) và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường nối Thủ đô với sân bay Gia Bình. Trong ảnh là đường dẫn cầu Tứ Liên ngay bên cạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối với dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 8.

Sau hơn 3 tháng khởi công, đường dẫn bên phía Đông Anh đang dần thành hình và trong tương lai có thể trở thành đường công vụ để vận chuyển máy móc, vật liệu.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối với dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 9.

Hiện nhà thầu đang chủ yếu vận chuyển bằng đường sông.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối với dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 10.

Hàng chục máy móc và hàng trăm công nhân đang được huy động. Nhà thầu đang thi công hố móng trụ tháp chính, khoan và lắp đặt lồng sắt, đổ bê tông cọc nhồi.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối với dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 11.

Dự kiến đến cuối năm nay, toàn bộ cọc khoan nhồi sẽ hoàn thành. Năm sau sẽ thi công tháp chính và đầu 2027 sẽ tiến hành lao dầm thép. Để đảm bảo tiến độ, các tổ đội vẫn thi công suốt 4 ngày nghỉ lễ 2/9.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối với dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 12.

Dự kiến đến cuối năm nay, toàn bộ cọc khoan nhồi sẽ hoàn thành. Năm sau sẽ thi công tháp chính và đầu 2027 sẽ tiến hành lao dầm thép. Để đảm bảo tiến độ, các tổ đội vẫn thi công suốt 4 ngày nghỉ lễ 2/9.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối với dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 13.

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ có thêm 9 cây cầu bắc qua sông Hồng gồm: Cầu Vân Phúc, cầu Hồng Hà, cầu Thượng Cát, cầu Thăng Long mới, cầu Tứ Liên, cầu Mễ Sở, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Phú Xuyên, cầu Ngọc Hồi. Như vậy, tính cả 9 cây cầu đang vận hành thì đến năm 2050, Hà Nội sẽ có tổng cộng 18 cây cầu qua sông Hồng.

Tags

dự án

công trường

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

toàn cảnh

xây cầu có trụ cao nhất

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại