Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối với dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Không chỉ có tổng mức đầu tư lớn, Tứ Liên còn là cầu dây văng có trụ chính cao nhất Việt Nam với 185m. Độ cao này lớn hơn trụ chính của cầu Cần Thơ (175m) và tương đương với toà nhà 50 tầng.