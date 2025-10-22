Toàn cảnh cầu 5.000 tỷ đang thành hình, kết nối điểm nóng bất động sản với cụm cảng lớn thứ 2 Việt Nam
Quốc Hoàng |
Cầu Phước An giúp rút ngắn hơn 20 km quãng đường từ Nhơn Trạch đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Dù đang xây dựng, nó đã góp phần làm tăng giá đất nền và nhà phố khu công nghiệp xung quanh lên 10–15% trong quý 3.
Theo An ninh tiền tệ Copy link
Link bài gốc Lấy link https://antt.nguoiduatin.vn/toan-canh-cau-5000-ty-dang-thanh-hinh-ket-noi-diem-nong-bat-dong-san-voi-cum-cang-lon-thu-2-viet-nam-205251020102226534.htm