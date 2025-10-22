Toàn cảnh cầu 5.000 tỷ đang thành hình, kết nối điểm nóng bất động sản với cụm cảng lớn thứ 2 Việt Nam

Những dự án này vốn đã được hưởng lợi kết nối về phía trung tâm TP.HCM từ cầu Nhơn Trạch và đường vành đai 3. Nay với cầu Phước An, các dự án sẽ có thêm thuận lợi khi kết nối với khu vực Vũng Tàu cũ. Theo môi giới địa phương, giá đất nền và nhà phố khu công nghiệp tăng 10–15% trong quý III/2025, đặc biệt tại các vị trí sát đường 319 và đường dẫn cầu Phước An.