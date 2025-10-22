HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Toàn cảnh cầu 5.000 tỷ đang thành hình, kết nối điểm nóng bất động sản với cụm cảng lớn thứ 2 Việt Nam

Quốc Hoàng |

Cầu Phước An giúp rút ngắn hơn 20 km quãng đường từ Nhơn Trạch đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Dù đang xây dựng, nó đã góp phần làm tăng giá đất nền và nhà phố khu công nghiệp xung quanh lên 10–15% trong quý 3.

Toàn cảnh cầu 5.000 tỷ đang thành hình, kết nối điểm nóng bất động sản với cụm cảng lớn thứ 2 Việt Nam- Ảnh 1.

Cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) với huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai cũ). Khi hoàn thành, cây cầu sẽ kết nối cụm cảng lớn thứ hai Việt Nam (Cái Mép - Thị Vải) với Nhơn Trạch - nơi từng là huyện có 9 khu công nghiệp, nhiều nhất cả nước.

Toàn cảnh cầu 5.000 tỷ đang thành hình, kết nối điểm nóng bất động sản với cụm cảng lớn thứ 2 Việt Nam- Ảnh 3.

Không chỉ là mắt xích quan trọng giúp rút ngắn đường vận chuyển hàng hóa giữa TP.HCM, Đồng Nai và cụm cảng nước sâu, cầu Phước An còn tạo thêm lợi thế cho hàng loạt dự án lớn như Swanbay đảo Đại Phước, Swan Park, Eco Village Saigon River…

Toàn cảnh cầu 5.000 tỷ đang thành hình, kết nối điểm nóng bất động sản với cụm cảng lớn thứ 2 Việt Nam- Ảnh 4.

Những dự án này vốn đã được hưởng lợi kết nối về phía trung tâm TP.HCM từ cầu Nhơn Trạch và đường vành đai 3. Nay với cầu Phước An, các dự án sẽ có thêm thuận lợi khi kết nối với khu vực Vũng Tàu cũ. Theo môi giới địa phương, giá đất nền và nhà phố khu công nghiệp tăng 10–15% trong quý III/2025, đặc biệt tại các vị trí sát đường 319 và đường dẫn cầu Phước An.

Toàn cảnh cầu 5.000 tỷ đang thành hình, kết nối điểm nóng bất động sản với cụm cảng lớn thứ 2 Việt Nam- Ảnh 5.

Toàn cảnh cầu 5.000 tỷ đang thành hình, kết nối điểm nóng bất động sản với cụm cảng lớn thứ 2 Việt Nam- Ảnh 8.

Dự án có tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng, thời gian thi công 5 năm (2023–2027). Cầu có tổng chiều dài khoảng 4,3 km. Trong đó phần cầu dài khoảng 3,5km, đường dẫn dài gần 800m. Đây là cầu dầm - cáp hỗn hợp. Nhịp chính dài 250m, bằng một nửa nhịp chính cầu Cần Thơ.

Toàn cảnh cầu 5.000 tỷ đang thành hình, kết nối điểm nóng bất động sản với cụm cảng lớn thứ 2 Việt Nam- Ảnh 9.

Cầu chính rộng 27m gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị có vận tốc 70km/h. Các chân cầu cũng sẽ được đúc bê tông theo tiêu chuẩn kỹ thuật để có thể sử dụng 100 năm trong điều kiện nước mặn, không bị ngấm làm gỉ sét phần sắt thép bên trong.

Toàn cảnh cầu 5.000 tỷ đang thành hình, kết nối điểm nóng bất động sản với cụm cảng lớn thứ 2 Việt Nam- Ảnh 10.

Cầu có tĩnh không 55 m, tương đương tòa nhà gần 20 tầng, đủ cho tàu trọng tải 30.000 tấn qua lại bên dưới. Con tàu kích thước như vậy dài tới hơn 180 m – tương đương tàu container cỡ lớn ra vào vùng cảng nước sâu, cho thấy yêu cầu kỹ thuật rất cao của công trình.

Toàn cảnh cầu 5.000 tỷ đang thành hình, kết nối điểm nóng bất động sản với cụm cảng lớn thứ 2 Việt Nam- Ảnh 11.

Trụ chính cầu Phước An đang được thi công giữa sông Thị Vải, nổi bật với kết cấu dầm hộp có cáp treo tăng lực (Extradosed) – công nghệ tiên tiến giúp công trình chịu tải lớn và bền vững hơn cầu bê tông truyền thống.

Toàn cảnh cầu 5.000 tỷ đang thành hình, kết nối điểm nóng bất động sản với cụm cảng lớn thứ 2 Việt Nam- Ảnh 12.

Khu điều hành và lán trại công nhân nằm ngay dưới chân cầu Phước An – nơi hàng chục kỹ sư, công nhân làm việc suốt ngày đêm để kịp tiến độ hợp long trong năm tới. Vật liệu, thép và cát đá được tập kết san sát bên bờ sông Thị Vải, phản ánh nhịp độ thi công khẩn trương của dự án hạ tầng gần 5.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh cầu 5.000 tỷ đang thành hình, kết nối điểm nóng bất động sản với cụm cảng lớn thứ 2 Việt Nam- Ảnh 13.

Hiện phía bên TP.HCM đã cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng. Các hạng mục đắp taluy và san nền đang được đẩy nhanh, dự kiến hoàn thiện nền đường trong quý IV/2025, tạo điều kiện để hợp long với phần cầu chính vượt sông.

Toàn cảnh cầu 5.000 tỷ đang thành hình, kết nối điểm nóng bất động sản với cụm cảng lớn thứ 2 Việt Nam- Ảnh 14.

Khu vực đầu cầu phía TP.HCM là trung tâm logistics lớn của miền Đông Nam Bộ. Sau sáp nhập, nơi đây tiếp tục được quy hoạch mở rộng kho bãi, cảng cạn và đường ven biển – tạo nền cho chuỗi vận tải hàng hóa ra vùng cảng Cái Mép – Thị Vải.

Toàn cảnh cầu 5.000 tỷ đang thành hình, kết nối điểm nóng bất động sản với cụm cảng lớn thứ 2 Việt Nam- Ảnh 15.

Đầu cầu phía Nhơn Trạch (Đồng Nai), công trường vẫn ngổn ngang nền đất và bãi bùn chưa san lấp xong. Một số trụ móng đang được thi công xen kẽ, cho thấy khối lượng công việc còn lớn trước khi hai nhịp cầu chính hợp long.

Toàn cảnh cầu 5.000 tỷ đang thành hình, kết nối điểm nóng bất động sản với cụm cảng lớn thứ 2 Việt Nam- Ảnh 16.

Ở khu vực này, tuyến đường dẫn cầu Phước An được thiết kế nối thẳng vào KCN Nhơn Trạch 5 và đường 319 mở rộng, hình thành trục giao thông xuyên tâm mới. Khi cầu thông xe, xe container từ các khu công nghiệp chỉ mất 15 phút để ra cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, thay vì phải đi vòng thêm 20 km qua Quốc lộ 51.

                                                                            

