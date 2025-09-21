Toàn cảnh 34 toà chung cư của Masterise tại phía Đông Hà Nội: Độc quyền căn hộ tại 2 đại đô thị, quy mô hàng chục nghìn căn
Việt Hùng |
Masterise là nhà phát triển duy nhất xây chung cư ở Vinhomes Ocean Park 2 và 3; trong đó 4 tòa sắp cất nóc, 9 tòa đang xây phần thân, 6 tòa đang làm móng và 15 tòa vẫn chưa được xây dựng.
