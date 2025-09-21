HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Toàn cảnh 34 toà chung cư của Masterise tại phía Đông Hà Nội: Độc quyền căn hộ tại 2 đại đô thị, quy mô hàng chục nghìn căn

Việt Hùng |

Masterise là nhà phát triển duy nhất xây chung cư ở Vinhomes Ocean Park 2 và 3; trong đó 4 tòa sắp cất nóc, 9 tòa đang xây phần thân, 6 tòa đang làm móng và 15 tòa vẫn chưa được xây dựng.

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

Masterise là tập đoàn phát triển 34 toà chung cư tại 2 đại dự án Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3 ở xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên - nơi cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 20 km về phía đông. Trong bối cảnh nguồn cung chung cư Hà Nội chỉ khoảng 20.000-30.000 căn mỗi năm, những tòa nhà hứa hẹn sẽ là nguồn hàng dẫn dắt thị trường. Trong ảnh là vị trí các toà chung cư của Masterise tại Ocean Park 2 (ảnh trên) và Ocean Park 3 (ảnh dưới).

- Ảnh 3.

Trong 34 toà chung cư thì có 24 toà nằm ở Ocean Park 2 và 10 toà nằm ở Ocean Park 3. Trong đó, 24 toà ở OCean Park 2 được chia làm 2 cụm: Cụm 15 tòa nằm ôm trọn công viên sóng Royal Wave Park (Lumiere SpringBay) và cụm 9 tòa nằm dọc theo công viên trung tâm Empire Park (Masteri Trinity Square). Trong ảnh là dự án Lumiere SpringBay.

- Ảnh 4.

Trong cụm 15 tòa quanh công viên tạo sóng Royal Wave Park thì Masterise mới xây dựng 4 tòa. Dự kiến, các tòa nhà này được bàn giao vào quý 4 năm sau. Tuy vậy hiện tiến độ thi công khá nhanh. Các tòa nhà đã xây được 27 tầng và chuẩn bị cất nóc.

- Ảnh 5.

Hiện một số tầng thấp đã bắt đầu được lắp kính, lắp điều hoà. Những tầng thấp nhất bắt đầu được sơn tường, làm sàn.

- Ảnh 6.

Cụm 9 tòa nằm dọc theo công viên trung tâm Empire Park là dự án Masteri Trinity Square. Dự án rộng hơn 8 ha và có mật độ xây dựng khá thấp, hơn 17%.

- Ảnh 7.

Cụm 9 tòa nằm dọc theo công viên trung tâm Empire Park là dự án Masteri Trinity Square. Dự án rộng hơn 8 ha và có mật độ xây dựng khá thấp, hơn 17%.

- Ảnh 8.

Dự án Masteri Trinity Square có 36 tiện ích, nổi bật là bể bơi ngoài trời dài 50m, các sân thể thao như golf, cầu lông, pickleball, tennis... và sân chơi trẻ em chủ đề đại dương. Sau 6 tháng ra mắt, dự án này đã gần như được bán hết.

- Ảnh 9.

Ở Vinhomes Ocean Park 3, Masterise có 10 tòa chung cư nằm dọc theo đường Thời Đại 15, ôm trọn 2 phân khu Thời Đại và Vịnh Tây.

- Ảnh 10.

Hiện Masterise đang tập trung thi công 6 toà, trong đó 3 toà gần với trung tâm thương mại Vincom là có tiến độ nhanh nhất và được tập trung nhiều công nhân, máy móc nhất.

- Ảnh 11.

Khu vực 4 toà ở giữa chưa thi công nhưng đã tập trung khá nhiều máy móc, vật liệu xây dựng.

- Ảnh 12.

Hiện thông tin về 10 tòa chung cư này còn khá hạn chế. Tuy nhiên, trong bối cảnh căn hộ ở Vinhomes Ocean Park 2 đã bán gần hết và việc làm móng sắp hoàn thiện, có thể các tòa chung cư này sẽ sớm được ra mắt.

