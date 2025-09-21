Toàn cảnh 34 toà chung cư của Masterise tại phía Đông Hà Nội: Độc quyền căn hộ tại 2 đại đô thị, quy mô hàng chục nghìn căn

Masterise là tập đoàn phát triển 34 toà chung cư tại 2 đại dự án Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3 ở xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên - nơi cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 20 km về phía đông. Trong bối cảnh nguồn cung chung cư Hà Nội chỉ khoảng 20.000-30.000 căn mỗi năm, những tòa nhà hứa hẹn sẽ là nguồn hàng dẫn dắt thị trường. Trong ảnh là vị trí các toà chung cư của Masterise tại Ocean Park 2 (ảnh trên) và Ocean Park 3 (ảnh dưới).