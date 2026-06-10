Toàn bộ kịch bản “bẫy chồng bẫy” chuyên lừa đảo người sở hữu kỳ nghỉ: Có nạn nhân mất 47 tỷ vì muốn lấy lại 102 triệu đồng ban đầu

Bằng một cách nào đó, các nạn nhân chỉ mãi mãi mất thêm tiền.

Rất nhiều người Mỹ đã mua quyền sở hữu kỳ nghỉ tại Mexico. Họ đã vô tình tài trợ cho một băng đảng tội phạm.

Cuộc gọi đầu tiên đến vào tháng 12 năm 2011. Đó là một nhà môi giới bất động sản từ Mexico đưa ra một cơ hội thú vị: Một người mua muốn trả cho Stephen, một giám đốc tài chính, 65.000 USD (1,6 tỷ VNĐ) cho quyền sở hữu kỳ nghỉ của anh ấy tại Cancún – cao hơn nhiều so với 47.000 USD (1,2 tỷ VNĐ) mà ông đã bỏ ra 6 năm trước đó.

Stephen đồng ý. Ông yêu thích căn hộ hai phòng ngủ đó, với tầm nhìn ra vùng biển Caribbean và lối vào được lát đá cẩm thạch từ sàn đến trần. Ban đầu, ông đã mua thẻ timeshare hai tuần mỗi năm để các con có thể dành thời gian gần biển. Khi chúng lớn hơn và tham gia các đội thể thao, thời gian cho các kỳ nghỉ gia đình ngày càng ít đi.

Cuộc gọi của nhân viên tiếp thị qua điện thoại dường như là một sự tình cờ may mắn.

Nhưng có một điểm cần lưu ý: Stephen – lúc đó 54 tuổi – sẽ phải chi trả trước một khoản thuế liên bang của Mexico là 3.900 USD (102 triệu VNĐ) sẽ được giữ trong tài khoản ký quỹ và được ghi có lại cho anh khi giao dịch kết thúc.

Nhìn lại, đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy ông đang bị lừa bởi một trò gian lận tiếp thị qua điện thoại, một trò gian lận cuối cùng đã khiến Stephen mất gần 1,8 triệu USD (47 tỷ VNĐ) khi cố gắng hết lần này đến lần khác để bán quyền sở hữu kỳ nghỉ của mình.

"Nó gần giống như một sự nghiện ngập," Stephen cho biết. "Tôi cứ nghĩ người tiếp theo sẽ giúp tôi thoát khỏi nó."

Băng đảng đứng sau hàng ngàn nạn nhân

Theo một cuộc điều tra của chính phủ Mỹ, trong thập kỷ qua, hàng ngàn người Mỹ – nhiều người trong số họ là người cao tuổi – đã trở thành con mồi của một âm mưu phức tạp liên quan đến một trong những băng đảng bạo lực nhất Mexico.

Các quan chức Mỹ cho rằng băng đảng này đã tìm thấy một nguồn lợi nhuận từ lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ lớn đến mức có thể cạnh tranh được với lĩnh vực chính vốn nổi tiếng của chúng là buôn bán ma túy.

Băng đảng Jalisco New Generation, thường được gọi là CJNG, khởi đầu mảng lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ tại Puerto Vallarta, sau đó nhanh chóng chiếm lĩnh luôn thị trường này ở Cancún. Chúng đã mở rộng mạng lưới ra ít nhất hai mươi trung tâm cuộc gọi để săn đón những chủ sở hữu người Mỹ ở hai thành phố trên, cũng như nhắm đến cả những khu nghỉ dưỡng thu hút người về hưu Bắc Mỹ như Acapulco.

Việc mua thẻ sở hữu kỳ nghỉ (timeshare) ở Mexico khá phổ biến với nhiều người Mỹ

Việc mua vài tuần nghỉ dưỡng tại một căn hộ dường như được chào mời ở mọi ngóc ngách tại nhiều thị trấn nghỉ mát ở Mexico, và những người đi nghỉ mát mua vào, chỉ để sau đó nhận ra rằng họ đang trả tiền cho thời gian họ không sử dụng và đang tìm cách bán lại.

"Bạn có những người đang tuyệt vọng," Brian Rogers, người đứng đầu tổ chức phi lợi nhuận vận động người tiêu dùng có tên là Timeshare Users Group, nơi cung cấp thông tin về cách tránh các vụ lừa đảo, cho biết. "Các nạn nhân là vô hạn."

Dựa trên cuộc điều tra của họ, một quan chức chính phủ Mỹ ước tính số tiền gian lận từ các công ty có trụ sở tại Mexico lên tới hàng trăm triệu USD mỗi năm.

"Đó là lượng tiền mặt trong tay nhiều hơn những gì họ kiếm được từ ma túy," quan chức này, người yêu cầu giấu tên, cho biết. "Chi phí vận hành cho việc này thực sự rất thấp."

Ít công ty tiếp thị qua điện thoại bị buộc tội hình sự, một phần vì công việc kinh doanh này thay đổi hình dạng, từ bỏ các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng khi chính quyền xác định được chúng, sau đó nhanh chóng tạo ra những cái mới.

Đến năm 2022, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 40 công ty Mexico liên quan đến băng đảng Jalisco và vụ lừa đảo tiếp thị qua điện thoại của chúng. Nhưng rất ít người đã bị bắt giữ.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã nhận được trung bình 1.400 khiếu nại mỗi năm, liên quan đến gian lận sở hữu kỳ nghỉ từ Mexico, trong vòng từ năm 2018 đến 2022. Và ngày càng có nhiều người báo cáo về gian lận sở hữu kỳ nghỉ mỗi năm.

"Những gì chúng tôi đang thấy ở đây là sự gia tăng số lượng khiếu nại," Phó Giám đốc FBI James Barnacle cho biết. "Đó là bằng chứng cho thấy các âm mưu gian lận đang phát triển."

Mô hình lừa đảo người sở hữu kỳ nghỉ kiểu “bẫy chồng bẫy”

Một trong những vụ án nổi bật nhất được đưa ra vào năm 2019 bởi Văn phòng Công tố Mỹ cho Quận Đông Louisiana, đã truy tố sáu người đàn ông Mexico vì lừa đảo hàng chục người Mỹ với số tiền 20 triệu USD (510 tỷ VNĐ). Bốn trong số sáu người – bao gồm người đứng đầu công ty và một kế toán viên – đã bị bắt và kết án. Một người bị kết án năm năm tù, một người bốn năm, và hai người nhận 18 tháng.

Băng đảng Jalisco nổi tiếng về sự tàn bạo, sự nhạy bén trong kinh doanh và khả năng đa dạng hóa các nguồn thu nhập.

Giống như các hoạt động buôn bán ma túy được điều hành trơn tru của chúng, băng đảng đã biến việc lừa đảo công dân Mỹ bằng quyền sở hữu kỳ nghỉ thành một “kịch bản kỳ công”. Các nhà điều tra Mỹ nhận thấy tội phạm ngày càng hoàn thiện thủ đoạn theo thời gian, rút kinh nghiệm qua từng vụ việc để tìm ra cách thuyết phục hiệu quả nhất khiến người Mỹ lớn tuổi chịu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng tại Mexico.

Băng đảng này tuyển dụng nhân viên trực tổng đài có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, sau đó đào tạo họ cách lừa những người Mỹ nhẹ dạ tin rằng họ sắp thoát khỏi hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ – vốn thường kèm theo các loại phí bảo trì đắt đỏ mà chủ sở hữu không còn muốn chi trả.

Các nhân viên được dạy cách tạo ra các tài liệu với tên của các công ty, nhà môi giới và luật sư có vẻ hợp pháp. Trong một số trường hợp, chúng đánh cắp danh tính của các luật sư và thậm chí cả các đại lý bất động sản thực sự.

Ngay cả khi chủ sở hữu quyền sở hữu kỳ nghỉ tự nghiên cứu, họ sẽ tìm thấy các trang web bóng bẩy.

Nếu nạn nhân nhận ra, băng đảng có một lớp khác sẵn sàng để lôi kéo họ trở lại: Các nhân viên mới gọi cho họ, đôi khi vài tháng sau, nói rằng thông tin của họ đã được tìm thấy trong một cuộc đột kích của cảnh sát vào một trung tâm cuộc gọi. Họ nói với họ rằng họ đã bị lừa đảo và được bồi thường.

Chưa hết, phần sau của kịch bản còn xuất hiện những người giả danh là các điều tra viên chính phủ sẵn sàng giúp đỡ để đi đến tận cùng vụ việc, với dịch vụ của họ đi kèm với các chi phí riêng – thường thấp hơn nhiều so với những gì nạn nhân đã mất.

Tiền chảy qua các ngân hàng Mexico, theo Spencer McMullen, một luật sư về luật Mexico có trụ sở tại Guadalajara. Văn phòng của ông nhận trung bình một vụ gian lận sở hữu kỳ nghỉ một tháng.

Băng đảng sẽ kiểm soát nhân viên bằng “nắm đấm sắt”. Tháng 6 năm ngoái, các thủ lĩnh băng đảng đã trút cơn thịnh nộ lên tám nhân viên trung tâm cuộc gọi mà các hãng tin địa phương đưa tin là đã cố gắng nghỉ việc. Thi thể của họ được tìm thấy trong 45 túi nhựa đen dưới đáy một hẻm núi bên ngoài Guadalajara.

Các nhân viên lừa đảo ở Mexico phải thực hiện các cuộc gọi đến người Mỹ mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, làm việc theo ca, theo các quan chức chính phủ.

Một trong những cuộc gọi đó là đến Filomeno Medina, 73 tuổi, một nhân viên hàng không đã nghỉ hưu, người vào năm 2022 được cho biết một người mua sẽ trả 50.000 USD (1,3 tỷ VNĐ) cho 10 tuần sở hữu kỳ nghỉ của ông tại Cancún.

Giống như Stephen, Medina được bảo rằng ông phải trả trước thuế lãi vốn và thuế liên bang. Sau đó, họ nói họ đã gửi séc của người mua qua FedEx, nhưng nó bị giữ lại ở biên giới, và ông sẽ phải trả một khoản phí để nó được giải phóng.

Tất cả số tiền sẽ được hoàn trả cho Medina vào ngày bán.

"Bạn đang mang tiền Mexico ra khỏi đất nước nên bạn phải trả một số khoản phí," Medina nhớ lại những người gọi nói với ông. Họ yêu cầu 30.000 USD (765 triệu VNĐ) và Medina đã chuyển số tiền đó.

Đó không phải là kết thúc của nó. Vào thời điểm ông thuê luật sư để kiện đòi tiền, ông đã chuyển tổng cộng 80.000 USD (2 tỷ VNĐ) vào các ngân hàng Mexico, mất sạch khoản tiết kiệm của mình. Medina đã phá sản và mất quán bar thể thao mà ông sở hữu ở Hayward.

"Tôi không thể ngừng khóc," ông nói.

Lừa đến vòng cuối cùng

Stephen đã được liên lạc lại vào năm 2013 bởi một người khác nói rằng có người muốn mua quyền sở hữu kỳ nghỉ của ông.

Ban đầu, người mua này có vẻ hợp pháp hơn người trước, cho đến khi họ không như vậy. Sau đó, ông thấy mình chìm sâu vào một âm mưu khác, một âm mưu thuyết phục hơn bất cứ thứ gì ông từng thấy.

Giống như Medina, Stephen được yêu cầu trả thuế lãi vốn và phí hải quan để giải phóng khoản thanh toán của người mua. Ông đã chuyển 240.000 USD (6,1 tỷ VNĐ) trước khi nhận ra rằng mình đang bị lừa đảo.

Ông đã báo cáo công ty cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI, theo các tài liệu Stephen nộp cho cơ quan này. Các quan chức ở đó đã trả lời, xác nhận công ty là lừa đảo.

Stephen bỏ qua các cuộc gọi tiếp theo từ công ty, và cuối cùng họ đã ngừng liên lạc với ông. Sau đó, tám năm sau, vào năm 2021, Stephen nhận được một loại cuộc gọi khác, một cuộc gọi cung cấp sự nhẹ nhõm khỏi những tổn thương mà ông đã phải chịu đựng.

Người phụ nữ nói cô là một phần của một công ty luật Mexico đang thực hiện một vụ kiện tập thể chống lại các ngân hàng Mexico vì đã cố tình chấp nhận chuyển khoản thay mặt cho các công ty lừa đảo.

Vụ kiện đang được Tòa án Tối cao Mexico xem xét, người phụ nữ nói với ông. Và Stephen được hưởng các khoản bồi thường thiệt hại cuối cùng sẽ lên tới hơn 6 triệu USD (153 tỷ VNĐ), theo các tài liệu vụ án.

Stephen đã nghiên cứu công ty luật của người phụ nữ đó. Mọi thứ dường như đều ổn.

Tổng chưởng lý Mexico cũng tham gia, cô nói với anh, và cả Đơn vị Tình báo Tài chính nữa. Anh sẽ cần trả phí cho các tổ chức chính phủ đó trước khi có thể nhận được khoản giải quyết.

Các khoản này bao gồm hàng chục nghìn phí thư ký, phí in ấn, phí hồ sơ, phí tòa phúc thẩm, phí phiên dịch, chi phí tòa án danh dự, thuế tòa án và thuế xuất cảnh đối với khoản giải quyết, các tài liệu cho thấy – và hơn 100.000 USD (2,5 tỷ VNĐ) trực tiếp cho các thực thể chính phủ.

Sau khi Stephen trả phí, mọi thứ thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Ông được bảo rằng mình đã bị gắn cờ vì tội rửa tiền bởi Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, được gọi là Interpol, tại Mexico vì đã gửi quá nhiều tiền vào các tài khoản ngân hàng Mexico.

Để làm bằng chứng, luật sư đã gửi cho ông một bản sao hộ chiếu của anh với một thông báo cờ đỏ đính kèm. Khoản bồi thường của ông sẽ bị giữ lại cho đến khi ông trả tiền để được xóa khỏi danh sách đó, cô nói. Ông đã trả tiền.

Và Stephen cũng nằm trong danh sách Interpol của Mỹ, điều đó có nghĩa là sẽ mất thêm hàng chục nghìn USD nữa. Lo sợ bị bắt khi trở về nhà, ông cũng trả số tiền đó, nhưng sau đó nghĩ đến việc gọi cho trụ sở Interpol tại Hoa Kỳ, chỉ để phát hiện ra rằng không có hồ sơ nào về việc ông bị gắn cờ.

Vào tháng 5 năm 2021, Stephen đã nộp một báo cáo khác cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet nêu chi tiết từng đô la ông đã chuyển từ năm 2011 đến nay.

Vụ lừa đảo, kéo dài hơn một thập kỷ, đã xoắn xuýt thành nhiều hoạt động phức tạp liên quan đến 99 giao dịch chuyển khoản, hơn 150 người và ít nhất 12 tài khoản ngân hàng Mexico, theo các tài liệu được USA TODAY có được. Đến cuối năm 2021, Stephen đã trả cho những kẻ lừa đảo tiếp thị qua điện thoại người Mexico gần 1,8 triệu USD (47 tỷ VNĐ), theo hồ sơ.

Stephen nói thật khó để nhìn lại thập kỷ qua và nghĩ về tất cả số tiền mình đã gửi đến Mexico. Đôi khi, trong những khoảnh khắc yếu đuối, ông thấy mình hy vọng Tòa án Tối cao Mexico có thể vẫn gửi 6 triệu USD (153 tỷ VNĐ) đã hứa vào tài khoản ngân hàng của mình.

Nguồn: USA Today