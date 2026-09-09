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Tòa tháp cao gấp 3 lần Landmark 72 xây thần tốc tới tầng 113, vốn đầu tư 31.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028

Đức Minh
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Tòa tháp này sau khi hoàn thành sẽ lập kỷ lục tòa nhà cao nhất thế giới và là công trình nhân tạo đầu tiên chạm mốc chiều cao 1 km.

Tòa tháp Jeddah Tower cao gấp 3 lần Landmark 72 hoàn thành vào năm 2028 - Ảnh 1.

Theo Construction Briefing, công trình Jeddah Tower tại thành phố Jeddah, của Saudi Arabia đã được xây tới tầng 113 và đạt độ cao 454 m. Như vậy, tòa tháp hiện đã cao hơn Petronas Towers của Malaysia nhưng vẫn chưa đạt một nửa chiều cao thiết kế cuối cùng.

Tòa tháp Jeddah Tower được thiết kế với chiều cao hơn 1.000 m. Để so sánh, Landmark 72 tại Hà Nội có chiều cao kiến trúc 329 m và gồm 72 tầng. Như vậy, khi hoàn thành, Jeddah Tower sẽ cao khoảng gấp 3 lần Landmark 72.

Đơn vị kỹ thuật kết cấu Thornton Tomasetti cho biết tòa tháp có tổng diện tích khoảng 530.000 m2 và chi phí xây dựng dự kiến 1,2 tỷ USD, tương đương hơn 31.000 tỷ VNĐ. Công trình sẽ bao gồm khách sạn hạng sang, căn hộ dịch vụ, căn hộ cao cấp và văn phòng. Đài quan sát sẽ được bố trí ở tầng 157.

Một trong những thách thức lớn nhất là xây dựng một tòa nhà cao tới 1 km trong điều kiện gió mạnh ở độ cao lớn. Tòa tháp Jeddah Tower sử dụng mặt bằng ba nhánh và thu hẹp dần khi lên cao nhằm tăng khả năng chống chịu trước gió. Phần móng gồm một bè móng bê tông dày 5 m đặt trên 270 cọc khoan. Mỗi cọc có đường kính 1,8 m và có thể sâu tới 105 m dưới mặt đất.

Tòa tháp Jeddah Tower cao gấp 3 lần Landmark 72 hoàn thành vào năm 2028 - Ảnh 2.

Hình ảnh công trình Tháp Jeddah đang xây dựng vào tháng 6 năm 2026.

Dự án từng bị đình trệ trong nhiều năm trước khi được khởi động trở lại. Tháng 10/2024, Jeddah Economic Company ký thỏa thuận với Saudi Binladin Group để tiếp tục thi công công trình. Hợp đồng trị giá 7,2 tỷ riyal Saudi, trong đó khoảng 1,1 tỷ riyal đã được thanh toán cho phần công việc hoàn thành trước đó. Thời gian thi công theo thỏa thuận là 42 tháng.

Kể từ khi nối lại hoạt động thi công, tốc độ xây tăng nhanh. Cuối năm 2025, Jeddah Tower mới vượt tầng 80. Đến tháng 4/2026, tòa nhà đã đạt 100 tầng và cao 400 m. Đầu tháng 9, công trình tiến tới tầng 113, tương đương thêm 13 tầng chỉ trong chưa đầy 5 tháng.

Tòa tháp Jeddah Tower cao gấp 3 lần Landmark 72 hoàn thành vào năm 2028 - Ảnh 3.

Hình ảnh phối cảnh thiết kế công trình.

The National cho biết dự án đang hướng tới mục tiêu hoàn thành vào năm 2028. Khi đó, tòa tháp Jeddah Tower sẽ vượt tòa Burj Khalifa cao 828 m tại Dubai để trở thành tòa nhà cao nhất thế giới.

Jeddah Tower cũng là công trình trung tâm của Jeddah Economic City, khu đô thị có tổng diện tích khoảng 5,3 triệu m2. Theo công bố của Saudi Exchange, riêng giai đoạn đầu của khu đô thị rộng khoảng 1,3 triệu m2 và hạ tầng thiết yếu đã được triển khai.

Theo Construction Briefing, Thornton Tomasetti, Saudi Exchange, The National

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Tags

Landmark 72

tòa tháp

Jeddah Tower

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