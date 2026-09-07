Tòa nhà ở Ấn Độ bất ngờ đổ sập, ít nhất 6 người thiệt mạng, hàng chục người mắc kẹt

Một tòa nhà 5 tầng được sử dụng làm ký túc xá sinh viên tại Delhi, Ấn Độ, bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người được cho là vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Vụ sập xảy ra khoảng 13h30 ngày 6/9 (giờ địa phương) tại khu vực Satya Niketan, gần cơ sở phía Nam của Đại học Delhi. Tòa nhà 5 tầng, được xây dựng cách đây khoảng 50 năm, được sử dụng làm nơi lưu trú cho sinh viên.

Theo Associated Press, BBC và India Today, tại thời điểm xảy ra sự cố, có thể có tới 50 người bên trong tòa nhà. Phần lớn là sinh viên đang thuê phòng tại đây.

Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ (NDRF) và nhân viên cứu hỏa tham gia cứu hộ tại hiện trường vụ sập tòa nhà ở Satya Niketan, Delhi, ngày 6/9/2026 (Ảnh: people)

Các quan chức địa phương cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng, trong khi 3 người khác bị thương nặng. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được ít nhất 8 người và tiếp tục tìm kiếm những người còn lại dưới đống đổ nát.

Số người mắc kẹt chính xác chưa được xác định. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng ước tính khoảng 30-40 người có thể vẫn ở bên trong công trình.

Một số sinh viên được cho là đã gọi điện từ dưới đống đổ nát, giúp lực lượng cứu hộ xác định vị trí để triển khai tìm kiếm. Công tác cứu hộ được tiến hành với sự tham gia của cảnh sát, lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ (NDRF) và các đơn vị cứu hỏa.

Theo cảnh sát, hoạt động xây dựng tại khu vực tầng hầm đang được tiến hành trước khi tòa nhà đổ sập. Nguyên nhân chính xác của vụ việc hiện chưa được xác định và đang được điều tra.

Tòa nhà được biết đến với tên Hostel Daze, có khoảng 15 phòng. Theo India Today, mỗi phòng thường có 2-3 sinh viên ở. Một hiệu thuốc cũng hoạt động tại tầng trệt của công trình.

Hoạt động cứu hộ đang được khẩn trương thực hiện (Ảnh: people)

Vụ việc xảy ra vào Chủ nhật, thời điểm các trường đại học không tổ chức lớp học. Vì vậy, nhiều sinh viên được cho là đang ở trong phòng khi tòa nhà bất ngờ đổ sập.

Thủ hiến Delhi Rekha Gupta cho biết một tòa nhà liền kề khác đã được sơ tán để đảm bảo an toàn. Bà khẳng định các lực lượng chức năng đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm đưa những người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Trong khi đó, một số trường thuộc Đại học Delhi đã tạm dừng các lớp học ngày 7/9 do ảnh hưởng từ vụ việc. Motilal Nehru College thông báo sinh viên bị mất chỗ ở hoặc không thể trở về nơi lưu trú có thể đến khuôn viên trường để được hỗ trợ chỗ ở và thực phẩm.

Các cơ quan chức năng cũng đang xác định chủ sở hữu tòa nhà để phục vụ quá trình điều tra. Chính quyền Delhi cho biết sẽ xem xét trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có liên quan sau khi nguyên nhân vụ sập được làm rõ.

Liên đoàn Sinh viên Quốc gia Ấn Độ kêu gọi chính quyền tiến hành điều tra đầy đủ và xác định trách nhiệm trong vụ việc. Tổ chức này cho rằng vấn đề an toàn của sinh viên và người dân cần được đặt lên hàng đầu.

Sập nhà là tình trạng từng xảy ra tại một số khu vực ở Ấn Độ, đặc biệt trong mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9. Mưa lớn có thể làm suy yếu những công trình cũ hoặc có kết cấu không đảm bảo. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nguyên nhân cụ thể vẫn cần chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Nguồn: people