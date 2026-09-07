Xe buýt chở học sinh lao xuống vách đá, 25 người thiệt mạng: Hé lộ hành trình ngay trước thảm kịch xảy ra

Chiếc xe buýt gặp nạn trên đảo Fogo, để lại hậu quả khiến cả cộng đồng bàng hoàng.

Hé lộ chuyến đi của xe buýt trước khi gặp nạn

Ít nhất 25 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt chở nhiều học sinh lao khỏi đường và rơi xuống vách đá trên đảo Fogo, thuộc quốc đảo Cabo Verde ngoài khơi Tây Phi. Phần lớn các nạn nhân được xác định là trẻ em, thanh thiếu niên và những người còn rất trẻ.

Theo hãng thông tấn quốc gia Cabo Verde Inforpress, tai nạn xảy ra tối 5/9 trên tuyến đường nối Chã das Caldeiras với Campanas de Cima. Chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát khi di chuyển qua khu vực miền núi rồi rơi xuống một vực sâu khoảng 30 m.

Hiện trường nằm giữa địa hình dốc và nhiều đá, gây khó khăn cho công tác tiếp cận. Lực lượng cứu hộ, cảnh sát và nhân viên y tế nhanh chóng được huy động sau khi nhận được thông báo về vụ việc.

Một trong những thông tin đáng chú ý được công bố sau thảm kịch liên quan tới mục đích chuyến đi của nhóm hành khách.

Chiếc xe buýt gặp nạn trên đảo Fogo khi đang chở nhiều trẻ em và thanh thiếu niên trở về sau chuyến đi thường niên. (Ảnh: Inforpress)

Theo Reuters dẫn thông tin từ Inforpress, nhiều người trên xe là học sinh tiểu học và trung học. Tuy nhiên, chuyến tham quan này không phải hoạt động do các trường học địa phương tổ chức.

Giới chức ngành giáo dục cho biết đây là chuyến đi thường niên được tài xế đứng ra tổ chức theo hình thức tư nhân. Người tài xế này cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Trước khi tai nạn xảy ra, nhóm đã tới Chã das Caldeiras, khu vực nằm trong miệng núi lửa Fogo và là một trong những địa điểm nổi bật trên đảo. Chủ tịch Hội đồng thành phố São Filipe Nuías Silva cho biết các nạn nhân đang trở về sau chuyến tham quan Chã das Caldeiras thì thảm kịch xảy ra.

Một người thân của nạn nhân cũng nói với Inforpress rằng hoạt động này được tổ chức hằng năm.

Phần lớn các nạn nhân được xác định là trẻ em, thanh thiếu niên và những người còn rất trẻ. (Ảnh: Inforpress)

Nhiều nạn nhân được cho là đến từ các cộng đồng Curral Grande và Ponta Verde. Trong số những trường hợp được truyền thông địa phương xác nhận có Sonia Alves, 15 tuổi, quê ở Fogo, cùng Djenifer de Pina, một nữ sinh lớp 10.

Quy mô thương vong khiến vụ việc nhanh chóng trở thành một trong những tai nạn giao thông gây chấn động Cabo Verde những năm gần đây.

Theo cập nhật của Inforpress ngày 6/9, tổng cộng 25 người đã tử vong và 14 người bị thương.

Riêng Bệnh viện khu vực São Francisco de Assis trước đó tiếp nhận 19 trẻ em và thanh thiếu niên sau tai nạn, gồm 8 nữ và 11 nam. Giám đốc y khoa Dionísio Semedo cho biết 5 người trong số này đã tử vong tại khoa cấp cứu sau khi được đưa tới bệnh viện.

Cabo Verde để quốc tang sau thảm kịch xe buýt

Mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn khiến không khí tang thương bao trùm đảo Fogo và nhanh chóng lan rộng khắp Cabo Verde.

Trong Nghị quyết số 103/2026 được Hội đồng Bộ trưởng Cabo Verde thông qua ngày 6/9, chính phủ xác nhận vụ tai nạn trên tuyến đường giữa Chã das Caldeiras và Campanas de Cima đã cướp đi sinh mạng của 25 người.

Cabo Verde đồng thời tuyên bố hai ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân và thể hiện sự đoàn kết với những gia đình bị ảnh hưởng.

Theo cập nhật ngày 6/9, tổng cộng 25 người đã tử vong và 14 người bị thương. (Ảnh: Inforpress)

Trong thời gian quốc tang, quốc kỳ được treo rủ tại các tòa nhà công cộng trong nước cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự của Cabo Verde ở nước ngoài. Các chương trình biểu diễn và sự kiện công cộng cũng bị hủy.

Tổng thống Cabo Verde José Maria Neves gọi vụ việc là một thảm họa lớn đối với đất nước, trong khi giới chức địa phương liên tục gửi lời chia buồn và huy động các nguồn lực hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Theo Inforpress, do tình trạng thi thể sau cú rơi, 7 nạn nhân đã được mai táng vào khoảng 3h30 sáng 6/9. Lễ tang của 18 người còn lại bắt đầu sau đó trong ngày.

Cabo Verde đồng thời tuyên bố hai ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân và thể hiện sự đoàn kết với những gia đình bị ảnh hưởng. (Ảnh: Inforpress)

Cộng đồng giáo dục Cabo Verde cũng bày tỏ sự đau buồn trước việc nhiều trẻ em và học sinh nằm trong số các nạn nhân. Một số tổ chức đã triển khai hỗ trợ gia đình những người gặp nạn, trong đó Đoàn Luật sư Cabo Verde thông báo bố trí luật sư tư vấn và hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân khiến chiếc xe buýt lao khỏi đường hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra. Một số thông tin ban đầu đề cập khả năng phương tiện gặp sự cố trước khi mất kiểm soát, song giới chức chưa công bố kết luận chính thức.

Trong khi cuộc điều tra tiếp tục, Chính phủ Cabo Verde cho biết thảm kịch cũng sẽ được xem xét kỹ về hoàn cảnh xảy ra tai nạn và điều kiện trên tuyến đường, nhằm xác định nguyên nhân cũng như tìm biện pháp hạn chế nguy cơ tái diễn.

Theo Inforpress, Reuters, AP