Tòa án phán quyết ca sĩ Trang Đài trộm cắp

Tòa án quận Cam (bang Florida, Mỹ) công bố văn bản kết luận vụ việc liên quan ca sĩ Lynda Trang Đài (tên đầy đủ Ngô Lynda Trang Đài Lê) sau phiên điều trần nhận tội diễn ra sáng 13/10 (giờ địa phương).

Ngày 13/10, Tòa án Quận Cam, Florida, Mỹ ra kết luận vụ án liên quan nữ ca sĩ Lynda Trang Đài. Theo phán quyết từ tòa, Lynda Trang Đài có hành vi trộm cắp vặt (petit theft) với giá trị tài sản dưới 1.000 USD, thuộc nhóm tội nhẹ cấp độ một.

Cô không bị phạt tù hay phạt tiền như khung tối đa quy định (có thể lên tới 1 năm tù và/hoặc 1.000 USD tiền phạt), chỉ nộp án phí 223 USD và phí tiểu bang 50 USD. Hạn thanh toán được ấn định đến ngày 12/12. Hồ sơ của Lynda Trang Đài không để lại án tích sau khi cô nộp xong án phí.

Lynda Trang Đài vắng mặt tại phiên điều trần. Tòa án quận Cam, Florida, Mỹ chỉ thị Văn phòng Thư ký Tòa án Quận Cam tiến hành thủ tục khép hồ sơ vụ việc.

Lynda Trang Đài không bị truy cứu hình sự, nhưng vẫn bị phạm tội trộm cắp.

Nữ ca sĩ không bị truy cứu hình sự nhờ việc trình văn bản Không chống lại cáo buộc (Plea of No Contest In Absentia) lên tòa án ngày 6/10. Luật sư và nữ ca sĩ thống nhất "không chống lại cáo buộc trộm cắp". Cô hiểu rõ mức án tối đa mà tòa có thể áp dụng cho tội danh này là một năm tù giam và/hoặc mức phạt tối đa 1.000 USD.

Lynda Trang Đài cũng khẳng định trong đơn rằng cô không mắc bệnh về thể chất hay tâm thần, không chịu ảnh hưởng của rượu hoặc chất kích thích tại thời điểm ký đơn, hoàn toàn hiểu rõ hậu quả pháp lý của việc nộp đơn.

Trước khi nộp văn bản ngày 6/10, Lynda Trang Đài vẫn có nguy cơ bị truy tố do không đủ điều kiện tham gia chương trình Chuyển hướng trước xét xử (PTD). Lý do là Lynda Trang Đài từng có tiền án về hành vi trộm cắp vặt, nên Văn phòng Biện lý Tiểu bang đã kiến nghị Tòa án tổ chức phiên họp tiền xét xử để xem xét hướng xử lý tiếp theo.

Theo hồ sơ từ Sở Cảnh sát Orlando, đầu tháng 1, nữ ca sĩ bị cáo buộc trộm một hộp tai nghe trị giá khoảng 330 USD tại cửa hàng Gucci ở trung tâm thương mại The Mall at Millenia.

Camera giám sát ghi lại cảnh cô mang sản phẩm ra khỏi cửa hàng mà không thanh toán. Sau khi bị bắt ngày 5/1, Lynda Trang Đài được tại ngoại nhờ bảo lãnh 1.000 USD. Luật sư của cô sau đó đã nộp đơn xin miễn trừ trách nhiệm hình sự.