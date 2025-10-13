Nhiều sao Việt vướng vòng lao lý trong năm 2025

Nhiều tên tuổi trong showbiz rơi vào “vòng xoáy pháp lý” từ các vụ quảng cáo sai sự thật, buôn bán hàng giả, cho tới liên quan đến ma túy hoặc tội danh kinh tế. Những sự việc này không chỉ gây chấn động dư luận mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm, đạo đức của người nổi tiếng đối với xã hội.

DJ Ngân 98

Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam

Một trong những trường hợp gây chấn động là Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98). Vào ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã bắt tạm giam Ngân 98 để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo điều tra, công ty và hộ kinh doanh mang tên ZuBu do Ngân điều hành đã thu về doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2024.

Trong quá trình làm việc, Ngân bị cho là không thành khẩn, khai quanh co và đổ lỗi cho người khác, trong khi các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai nhân viên đều cho thấy người này là chủ mưu điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh hàng giả.

Hoa hậu Thùy Tiên

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố tội Lừa dối khách hàng

Một cái tên gây xôn xao khác dư luận là Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021). Ngày 19/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam cô với cáo buộc lừa dối khách hàng liên quan sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Theo điều tra, trên bao bì và tài liệu quảng cáo, sản phẩm này được quảng bá có hàm lượng chất xơ cao, giúp bổ sung chất xơ cho người ít ăn rau. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm ghi trên nhãn là chỉ 0,935% – mức rất thấp, không mang lại lợi ích như quảng cáo.

Thùy Tiên được xác định là cổ đông góp vốn 30% trong công ty liên quan. Các cổ đông còn lại nắm 70%. Cơ quan điều tra cho rằng cô hưởng lợi từ khoản hợp đồng hợp tác quảng cáo để che giấu vai trò điều hành thực tế.

Ngay sau khi bị khởi tố, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định tước bỏ danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021 của Thùy Tiên.

Quang Linh Vlogs

Cơ quan công an bắt tạm giam Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlog)

Không chỉ các nghệ sĩ trực tiếp nổi tiếng trên sân khấu, các nhân vật “influencer”, người làm nội dung mạng xã hội cũng không thoát khỏi “vòng xoáy” xử lý pháp lý. Trường hợp Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) là minh chứng rõ nét.

Quang Linh từng được biết đến với các hoạt động thiện nguyện, hình ảnh tích cực và nhiều người ngưỡng mộ nhờ những chuyến đi giúp đỡ vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên vào tháng 4/2025, anh bị khởi tố trong vụ án quảng cáo sai sự thật, vi phạm quy định về nhãn mác, giới thiệu sản phẩm có chưa kiểm định rõ ràng và chịu trách nhiệm liên đới trong nhóm Chi Em Rọt - đơn vị kinh doanh sản phẩm Kera.

Ngay khi bị khởi tố, Quang Linh đã bị cách chức khỏi vị trí ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sự việc này đã làm dấy lên làn sóng tranh luận về cách quản lý người nổi tiếng trong môi trường mạng và trách nhiệm pháp lý của những người có ảnh hưởng với công chúng.

Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí

Nguyễn Công Trí tại cơ quan điều tra

Một trong những sự kiện gây sốc lớn trong giới thời trang là việc nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng ở TP. HCM.

Ngày 23/7, Báo Công an TP.HCM cho biết lực lượng chức năng vừa triệt phá một đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, với sự tham gia của Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Nguyễn Công Trí và một số đồng phạm.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình điều tra một đường dây mua bán ma túy qua các nền tảng mạng xã hội như Telegram và Signal, Công an TP.HCM phát hiện các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trung gian để giao dịch trái phép.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.HCM xác định hai cá nhân liên quan là Trần Phú Long (SN 1989) và Nguyễn Công Trí (SN 1978) – người được biết đến trong giới thời trang với danh xưng "Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí".

Hành vi của Nguyễn Công Trí không chỉ khiến công chúng ngỡ ngàng, mà còn khiến người ta nhớ lại loạt vụ nghệ sĩ vướng ma túy trong quá khứ như Chi Dân, An Tây (Andrea Aybar), Nhikolai Đinh, Hữu Tín...

Miss Audition 2006 Ngọc Anh

Nguyễn Thị Ngọc Anh (thứ ba từ trái sang) cùng các đồng phạm.

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Anh (còn gọi là Miss Audition Ngọc Anh) cùng nhiều người khác để điều tra về các hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N 2 O (khí cười) tại quán bar Lava, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Thị Ngọc Anh và 4 đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn mã hóa "khí cười" dưới tên đồ uống khác trên phần mềm bán hàng và hóa đơn, nhằm che giấu hành vi vi phạm. Thanh toán được thực hiện bằng nhiều hình thức như tiền mặt, thẻ hoặc chuyển khoản với nội dung giao dịch ngụy trang.

Nguồn cung khí N2O được duy trì thông qua liên lạc "kín" trên Zalo, Telegram và giao nhận bằng dịch vụ xe công nghệ. Sau khi nhận hàng, nhân viên quán cất giấu bình khí tại khu vực bếp hoặc kho nhằm tránh sự phát hiện.

Ngoài Ngọc Anh và 4 đồng phạm đã bị bắt, một số nhân viên khác cũng bị xác định có hành vi tiếp tay, tham gia phục vụ hoặc che giấu tang vật. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thông tin này khiến không ít người bất ngờ bởi trước đó, Ngọc Anh có cuộc sống khá kín tiếng, không chia sẻ nhiều về công việc kinh doanh hiện tại trên MXH.