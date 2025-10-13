Đời tư đầy "vết đen" của Ngân 98

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu (do bà TTT, mẹ ruột Ngân, đứng tên giám đốc) cùng Hộ kinh doanh ZuBu shop (do MTV đứng tên). Dù không trực tiếp đứng tên pháp nhân, Ngân là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh, đồng thời hưởng toàn bộ lợi nhuận.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP.HCM

Thông tin này thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi Ngân 98 được biết đến là DJ, hot girl mạng xã hội và người mẫu ảnh nổi tiếng.

Ngân 98 có tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998 tại Bình Định. Cô nổi bật với hình tượng quyến rũ, những bộ ảnh gợi cảm và hoạt động giải trí trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, song song với sự nổi tiếng, Ngân 98 cũng đối mặt với vô vàn ồn ào, tai tiếng khiến tên tuổi của cô nhiều lần bị tranh luận, chỉ trích hoặc đặt dấu hỏi về đạo đức, trách nhiệm xã hội.

Dương tính với ma túy

Một trong những "điểm đen" tai tiếng lớn nhất của Ngân 98 là việc bị xác định dương tính với chất kích thích (ma túy) trong đợt kiểm tra tại một quán bar vào tháng 3/2020. Theo báo Thanh Niên, Công an TP. Tây Ninh cho biết trong vụ kiểm tra quán bar Holiday Club (Tây Ninh), 45 người bị phát hiện dương tính với ma túy, trong đó có Ngân 98.

Báo Ngôi Sao cũng đưa chi tiết: lúc kiểm tra, công an thu giữ nhiều dụng cụ nghi hút shisha, nhiều gói ma túy; 45 người dương tính, và Ngân 98 nằm trong danh sách 45 người này. Sau khi làm việc tại cơ quan công an, cô và những người khác được cho về chờ xử lý theo quy định.

Lộ clip và ảnh nhạy cảm

Trước khi vụ dương tính với ma túy, Ngân 98 từng bị lộ clip và ảnh nhạy cảm và ảnh nude trong điện thoại cá nhân. Cô từng kể rằng điện thoại bị mất, trong đó có nhiều ảnh và clip riêng tư giữa cô và bạn trai cũ, và kẻ lấy trộm đã dùng những hình ảnh này để tống tiền cô.

Theo đó, người xấu đã tạo nhiều tài khoản Facebook, gửi ảnh, đòi tiền chuộc khoảng 300 triệu đồng. Ngân 98 cho biết không nộp tiền và quyết định công khai việc này để đấu tranh. Ngoài ra, có thông tin người xấu mạo danh cô để nhắn tin lừa đảo bạn bè, người thân sau bê bối lộ clip nhạy cảm. Scandal này đã khiến hình ảnh của Ngân 98 chịu tổn hại lớn.

Phát ngôn gây sốc, quảng cáo "nổ" và kiểm tra sản phẩm

Ngân 98 không ít lần bị chỉ trích vì phát ngôn gây trên mạng xã hội. Cô cũng thường xuyên đăng các hình ảnh "thiếu vải, táo bạo", điều này từng khiến một bộ phận dư luận gán cho cô biệt danh "gái hư" và cho rằng cô dùng hình ảnh sexy để thu hút sự chú ý.

Ngân 98 thường xuyên xuất hiện với hình ảnh táo bạo

Ngoài ra, một trong những ồn ào khác là việc Ngân 98 bị nghi quảng cáo sản phẩm giảm cân vượt công dụng, bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) kiểm tra.

Cục Phó Cục An toàn thực phẩm xác nhận các sản phẩm giảm cân quảng cáo của Ngân đã được công bố theo quy định, nhưng "nội dung quảng cáo đang được rà soát lại" vì có nghi vấn vượt công dụng.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin vào ngày 22/5, Ngân 98 đã đến Sở An toàn thực phẩm TP.HCM làm việc, cung cấp hồ sơ liên quan ba sản phẩm giảm cân (X7 Plus, Super Detox X3, X1000).

Vụ việc bị yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn

Vào cuối tháng 8/2025, Ngân 98 gây chú ý khi đăng clip bị yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn (Hà Nội) khi cô check-in mặc Việt phục (áo dài). Cô cho rằng mình bị "đuổi thẳng thừng vì quy định đặc thù", cảm thấy "tủi thân" khi bị quát mắng trước ống kính.

Phía cơ quan chức năng địa phương cho biết đã nắm thông tin, giao công an xác minh hành vi của người dân có thể đã ứng xử không đúng mực, và sẽ làm rõ hơn vụ việc.

Nhiều người đặt nghi vấn rằng sự việc có thể do "chiêu trò truyền thông" nhằm thu hút sự chú ý, vì trước đó tên tuổi của Ngân 98 vốn đã kèm theo nhiều thị phi.

Tên tuổi của nữ DJ gắn liền với hàng loạt tai tiếng

Ồn ào từ thiện và sao kê

Một scandal khác liên quan đến việc quyên góp từ thiện. Khi Ngân 98 kêu gọi ủng hộ vùng lũ, có dư luận nghi vấn cô dùng "phông bạt" từ thiện, tức là thông báo quyên góp nhưng không minh bạch sao kê.

Sau đó, cư dân mạng "khui" sao kê, và kiểm tra thấy cô thực sự ủng hộ 100 triệu đồng vào quỹ Mặt trận Tổ quốc. Dù vậy, trước khi có sao kê, cô bị chỉ trích dữ dội vì thiếu minh bạch.