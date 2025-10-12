Phương Oanh giữa sóng gió: "Người hỏi em có yêu người đậm sâu. Người ơi yêu biết bao nhiêu"

Mới đây, Phương Oanh gây chú ý khi chia sẻ một đoạn clip ngắn với lời hát rằng: "Người hỏi em có yêu người đậm sâu... Người ơi yêu biết bao nhiêu... Áng tình này chẳng dời, dấu yêu này chẳng đổi... Có ánh trăng là lời trái tim".

Clip này tuy ngắn gọn nhưng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Giữa thời điểm mọi thông tin liên quan đến Phương Oanh đều được công chúng đặc biệt chú ý, động thái này của cô được cho là mang nhiều ẩn ý, thể hiện tâm trạng hiện tại của nữ diễn viên.

Ngoài ra, dù đoạn ca khúc không nhắc đến bất kỳ ai, song nhiều khán giả cho rằng đây chính là lời đáp nhẹ nhàng của Phương Oanh giữa lúc cuộc sống riêng đang gặp sóng gió.

Phương Oanh bất ngờ có động thái mới sau nhiều ngày im ắng

Sau khi Phương Oanh có động thái này, nhiều bạn bè, khán giả đã gửi lời an ủi, động viên đến cô. Diễn viên Huyền Sâm nhắn nhủ: “Ôm em thật chặt! Thương em thật nhiều!”. Trong khi đó, người mẫu Hồng Quế cũng gửi gắm lời động viên: “Yêu. Ôm 1 cái nào!”.

Phương Oanh và Shark Bình công khai hẹn hò vào giữa năm 2022 và chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2024. Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức riêng tư, ấm cúng với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết.

Phương Oanh và ông xã

Kể từ khi kết hôn, Phương Oanh dành thời gian cho vai trò làm mẹ, chăm sóc cặp song sinh. Gần đây, nữ diễn viên dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật bằng việc tham gia chương trình Bước nhảy hoàn vũ và đóng phim Gió ngang khoảng trời xanh.

Trong một lần, khi chia sẻ về cuộc sống sau khi kết hôn, vợ doanh nhân Nguyễn Hòa Bình cho biết vì là người phụ nữ hiện đại nên ngoài tình yêu dành cho gia đình, cô cũng muốn có sự nghiệp riêng và không liên quan đến công việc kinh doanh của chồng.