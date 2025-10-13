Nam nghệ sĩ hết thời ở penthouse 80 tỷ, đời tư lắm thị phi, yêu hot girl vướng vòng lao lý

Nam nhạc sĩ từng nổi tiếng với nhiều bản "hit"

Lương Bằng Quang sinh năm 1982 tại TP.HCM. Anh bắt đầu sự nghiệp chính thức vào năm 2000 với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ.

Trong những năm đầu, Lương Bằng Quang đi hát tại các sân khấu nhỏ, làm nhạc công, biểu diễn bar để tích lũy kinh nghiệm. Đến khoảng năm 2002, anh chuyển hướng mạnh hơn sang sáng tác và gửi bài cho các ca sĩ khác do việc phát triển ở vai trò biểu diễn gặp nhiều khó khăn.

Lương Bằng Quang từng sáng tác rất nhiều bản hit

Một cột mốc quan trọng là năm 2004, khi Quang giành giải Nhạc sĩ được yêu thích tại Làn Sóng Xanh với ca khúc Đôi chân thiên thần do Lam Trường thể hiện. Cũng trong năm đó, anh cho ra mắt album Vol.1 - Return dưới dạng Enhanced CD, đánh dấu bước tiến trong cách tiếp cận công nghệ âm nhạc mới tại Việt Nam.

Trong thập kỷ sau đó, Quang tiếp tục có sáng tác được nhiều ca sĩ trình bày, hợp tác với các dự án âm nhạc; anh từng ba lần đoạt giải Nhạc sĩ được yêu thích Làn Sóng Xanh (2004, 2006 và 2008). Một số bài hát nổi tiếng mà công chúng vẫn nhớ tới của anh gồm Đôi chân thiên thần, Với anh em vẫn là cô bé, Đừng làm nỗi đau thêm dài...

Tuy nhiên, những năm gần đây, Quang không còn xuất hiện nhiều trong các sân khấu lớn hay các hoạt động ca hát sôi nổi. Anh ít ca hát, chủ yếu tập trung dạy nhạc và quản lý phòng thu cá nhân.

Những năm gần đây, sự nghiệp của nam ca sĩ, nhạc sĩ chững lại vì nhiều ồn ào đời tư

Sự nghiệp âm nhạc của Lương Bằng Quang "có phần chững lại" kể từ khi anh bén duyên với Ngân 98, và nhiều dự án trước kia chuyển dần sang các hoạt động cá nhân và kinh doanh.

Những hit cũ vẫn giúp anh có thu nhập ổn định nhưng khó khăn trong việc tìm lại vị thế cao hơn trong thị trường âm nhạc hiện nay, đặc biệt khi truyền thông và công chúng chú ý nhiều vào đời tư hơn là sản phẩm mới.

Chính vì vậy, trong mắt nhiều người, Lương Bằng Quang là một nghệ sĩ "có tài nhưng bị lùi về phía hậu trường". Tên tuổi vẫn được biết đến nhờ các tác phẩm xưa, nhưng không còn được nhớ nhờ các sản phẩm mới nổi bật.

Gây tiếc nuối vì đời tư lắm thị phi

Trái ngược với sự nghiệp âm nhạc thành công, đời tư của Lương Bằng Quang lại lắm thị phi với nhiều mối tình, các phát ngôn gây chú ý và chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Đây cũng là một trong những lý do khiến sự nghiệp của anh tuột dốc, khiến khán giả tiếc nuối.

Trước khi đến với Ngân 98, Lương Bằng Quang từng có mối tình dài với một nữ diễn viên có tiếng. Khi chia tay, mối quan hệ giữa họ không ít lần bị truyền thông nhắc đến, thậm chí có những lời tố qua lại.

Lương Bằng Quang đăng ký kết hôn với Ngân 98 vào tháng 7/2024

Từ khoảng năm 2016, Lương Bằng Quang và Ngân 98 quen nhau. Cả hai chính thức công khai hẹn hò vào năm 2017, khi Ngân còn trẻ và đang xây dựng hình ảnh DJ, hot girl mạng xã hội.

Lương Bằng Quang từng chia sẻ rằng 80% người phản đối mối quan hệ với Ngân 98 khi mới công khai, và chỉ có 20% ủng hộ. Cặp đôi cũng nhiều lần "hợp rồi tan", tố nhau qua mạng rồi lại làm hòa, khiến nhiều người nghi ngờ họ cố ý tạo chiêu trò truyền thông.

Tháng 7/2024, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Nam nhạc là người hỗ trợ Ngân 98 từ công việc cho đến cuộc sống. Anh thường đồng hành cùng Ngân 98 mỗi khi cô đi diễn và cũng làm chung trong kinh doanh.

Những năm gần đây, Lương Bằng Quang và Ngân 98 sống chung trong căn penthouse ở quận 2 (cũ), TP.HCM. Nữ DJ từng gây xôn xao khi tiết lộ: "Tính tới thời điểm hiện tại, căn penthouse này của em Ngân đang là có diện tích 1 sàn lớn nhất quận 2”. Trong một video, cô chia sẻ thêm, giá trị căn hộ tính cả nội thất khoảng 80 tỷ đồng.

Ngân 98 từng tiết lộ, cặp đôi sống chung trong căn penthouse 80 tỷ đồng

Không những vậy, Ngân 98 và Lương Bằng Quang còn khoe mua sắm không ít ô tô đắt tiền như Mercedes-AMG GLE 53 4Matic Coupe, Maserati MC20 Cielo, Kia Carnival. Cuộc sống xa hoa mà cặp đôi khoe trên mạng xã hội từng khiến dân tình "choáng váng".

Tuy nhiên, mới đây, Ngân 98 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra TP. HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công chúng đổ dồn sự chú ý vào Lương Bằng Quang. Trang cá nhân có tick xanh của nam nhạc sĩ cũng bị "tấn công", dưới các bài đăng, dân mạng để lại nhiều bình luận, phản ứng trái chiều.

Giữa tâm bão, Lương Bằng Quang giữ động thái im lặng. Theo Vietnamnet, khi liên hệ với nam nhạc sĩ, điện thoại của anh tắt máy.