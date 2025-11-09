Tình trạng sức khỏe NSND Thanh Tuấn

Ngày 9/11, quản lý của NSND Thanh Tuấn cho biết nam nghệ sĩ dần bình phục sức khỏe sau một ngày nhập viện điều trị xuất huyết bao tử.

Ông được đưa vào bệnh viện tối 8/11 để kiểm tra do có dấu hiệu không ổn. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán không có vấn đề nghiêm trọng. Ông tiếp tục điều trị đến khi tình hình dạ dày ổn định.

NSND Thanh Tuấn nhập viện tối 8/11. Ảnh: FBNV.

Theo người quản lý, NSND Thanh Tuấn có một số bệnh nền, sức khỏe không ổn định nên phải thường xuyên vào viện kiểm tra.

Hiện, NSND Thanh Tuấn đứng lớp ở Trung tâm dạy nghệ thuật ca vọng cổ do ông sáng lập. Học trò ở trung tâm gửi nhiều lời hỏi thăm, mong ông sớm bình phục, trở lại công việc đào tạo thế hệ trẻ.

Năm qua là giai đoạn nhiều biến cố với giọng ca gạo cội, khi ông liên tiếp nhập viện vì bệnh tim và các biến chứng liên quan.

Cuối tháng 3, NSND Thanh Tuấn nhập viện cấp cứu và điều trị bằng phương pháp ECMO (tim phổi nhân tạo) tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau ca phẫu thuật tim ngày 26/3, ông được các bác sĩ tận tình cứu chữa và qua cơn nguy kịch.

Sau một tuần nhập viện, tình trạng sức khỏe nam nghệ sĩ ổn định, có thể tự ăn, nhận ra người thân. Lúc đó, nhiều nghệ sĩ như NSND Bạch Tuyết, NSND Lệ Thủy, NSND Kim Cương, NSND Minh Vương… đến thăm, mong đồng nghiệp sớm xuất viện.

Trong thời gian NSND Thanh Tuấn nhập viện cuối tháng 3, nhiều ồn ào xảy ra buộc gia đình lên tiếng. Người thân cho biết họ không kêu gọi hỗ trợ tài chính, quyên góp trị bệnh cho Thanh Tuấn. Gia đình cảnh giác khán giả đề phòng kẻ xấu trục lợi.

NSND Thanh Tuấn là một trong những giọng ca kỳ cựu thuộc thế hệ vàng sân khấu cải lương miền Nam. Dù đi hát sau các thế hệ như Út Trà Ôn, Minh Cảnh, Tấn Tài, NSND Thanh Tuấn vẫn tìm được chỗ đứng nhờ trường phái ca vọng cổ riêng, chất giọng ấm, trầm, ngày nay được nhiều thế hệ học theo và gọi là "trường phái Thanh Tuấn".

NSND Thanh Tuấn là giọng ca thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương.

Sau ngày đất nước thống nhất, NSND Thanh Tuấn tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ, với hàng loạt vở cải lương để đời. Trong đó, vai Huy Bình trong vở Tìm lại cuộc đời (hát cùng NSƯT Mỹ Châu) được xem là vở hát kinh điển của cải lương miền Nam sau năm 1975.

Ông còn gây dấu ấn mạnh mẽ với hàng loạt bài tân cổ giao duyên, đến nay vẫn được yêu thích như Cô gái tưới đậu (cùng NSND Thanh Kim Huệ), Dòng sông quê em (hát cùng NSND Lệ Thủy), những bài ca đơn như Nhớ Nha Trang, Chuyến xe Tây Ninh...