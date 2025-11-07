Cuộc sống làm mẹ đơn thân của Ngọc Quyên ở Mỹ

Ngọc Quyên, sinh năm 1988 tại Việt Nam, từng là siêu mẫu và diễn viên nổi tiếng trước khi rời quê hương sang Mỹ định cư. Năm 2014, cô kết hôn với một bác sĩ Việt kiều, nhưng cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 3–4 năm rồi kết thúc bằng ly hôn, biến cô trở thành mẹ đơn thân.

Cuộc sống tại Mỹ sau ly hôn đặt Ngọc Quyên trước nhiều thử thách. Cô phải tự lo cho bản thân và con trai, từng làm việc trong các chợ người Việt, có những ngày làm tới 15 giờ để kiếm sống. So với Việt Nam, việc làm mẹ đơn thân tại Mỹ vất vả hơn, vừa phải chăm sóc con, vừa thích nghi với môi trường sống mới và các yêu cầu pháp lý.

Ngọc Quyên bên con trai và mẹ ruột.

Để ổn định tài chính, Ngọc Quyên tập trung vào kinh doanh, bán mỹ phẩm online, cho thuê nhà và tham gia lĩnh vực xây dựng. Cô từng tiết kiệm khắt khe, có lúc chỉ ăn một ổ bánh mì trong cả ngày nhưng sau hơn 10 năm, cô sở hữu một ngôi nhà rộng hơn 200 m² tại Garden Grove, California, sống cùng con trai và mẹ ruột.

Việc đón mẹ sang Mỹ sống chung không chỉ giúp Ngọc Quyên có điểm tựa tinh thần, giảm cảm giác cô đơn mà còn tạo môi trường gia đình vững chắc cho con trai, đồng thời củng cố sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình.

Ngọc Quyên luôn đặt con trai và mẹ ruột vào vị trí quan trọng trong cuộc sống. Thời gian dành cho con được ưu tiên hàng đầu, dù phải cân bằng giữa công việc và chăm sóc gia đình, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Cựu người mẫu và nhóm bạn thân thiết ở Mỹ.

Quan điểm sống hiện tại của Ngọc Quyên là tìm tự do và niềm vui trong vai trò mẹ đơn thân, tập trung vào bản thân, gia đình và công việc ổn định thay vì chạy theo hào nhoáng. Câu chuyện của cô cho thấy sự tự lập, khả năng thích nghi và ưu tiên gia đình là chìa khóa vượt qua khó khăn, đồng thời nhấn mạnh việc tiết kiệm và đầu tư lâu dài giúp xây dựng nền tảng ổn định cho tương lai.

Hành trình của Ngọc Quyên từ siêu mẫu Việt Nam đến người mẹ đơn thân tại Mỹ là minh chứng cho khả năng chuyển đổi và bền bỉ trước thử thách. Qua hơn một thập kỷ, cô đã tạo dựng cuộc sống ổn định, vừa chăm sóc con, vừa nuôi dưỡng mối quan hệ với mẹ, đồng thời xây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng, thể hiện tinh thần kiên cường và định hướng rõ ràng trong mọi hoàn cảnh.