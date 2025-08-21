Tình trạng sức khỏe đáng lo của Quỳnh Lương hậu sinh nở

Thời gian vừa qua, Quỳnh Lương hạ sinh con gái thứ 2, đặt tên yêu là Nala và nhận được nhiều lời chúc từ mọi người. Nữ diễn viên Đừng làm mẹ cáu thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con gái cũng như kể về hành trình ở cữ của mình.

Mới đây, Quỳnh Lương đăng đàn tiết lộ tình trạng bất ổn hậu sinh nở. Nữ diễn viên cho biết bàn tay và bàn chân của cô liên tục nổi mề đay và rất ngứa. Cô đã đến bệnh viện, xét nghiệm rất kỹ nhưng chưa ra bệnh.

Quỳnh Lương mới sinh con gái thứ 2.

Quỳnh Lương viết: "Em đã xét nghiệm rất kĩ và không phải bị sán chó. Nhưng bàn chân và bàn tay em cứ nổi mề đay lên, tối đến chân ngứa điên ngứa khùng luôn á. Lúc chửa tự nhiên không ngứa em tưởng mình khỏi rồi mà giờ đẻ xong một ngày nó lại lên và ngứa quá. Có cao nhân nào chỉ cách cứu em với, đi khám không ra, giờ uống thuốc cũng khó."

Tình trạng sức khỏe của Quỳnh Lương khiến nhiều người lo lắng. Nhiều người đã hỏi thăm đồng thời chỉ cách giúp nữ diễn viên giảm bớt tình trạng này. Một số dân mạng cho biết tình trạng nổi mề đay Quỳnh Lương đang gặp phải là do tác dụng phụ của thuốc gây tê tủy sống trong quá trình sinh mổ gây ra.

Một số hình ảnh của Nala - con gái Quỳnh Lương được tiết lộ.

Vào đúng mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ, người đẹp Phú Thọ bất ngờ gây chú ý khi công khai tin vui đang mang thai. Do sức khỏe chưa ổn định, cô quyết định tạm dừng mọi công việc để dành thời gian nghỉ ngơi.

Đến ngày 21/3, cô cùng vị hôn phu tổ chức lễ ăn hỏi và rước dâu tại Phú Thọ. Trong ngày trọng đại, Quỳnh Lương chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, khoác lên mình tà áo dài truyền thống, vẫn đủ khiến nhiều người trầm trồ trước nhan sắc rạng rỡ.

Quỳnh Lương - Tiến Phát trong đám hỏi. (Ảnh Đi soi sao đi)

Ngày 11/8, Quỳnh Lương thông báo đã hạ sinh con gái tại một bệnh viện ở TP.HCM. Nữ diễn viên cho biết sức khỏe của cả hai mẹ con hiện ổn định, bé gái được đặt tên là Nala. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã quan tâm, gửi lời chúc mừng trong suốt thời gian qua.

Chia sẻ về khoảng thời gian ở cữ, Quỳnh Lương nghỉ dưỡng tại một trung tâm hậu sản khoảng một tuần trước khi trở về nhà để chăm sóc con trai đầu lòng – bé Gấu. Tại đây, các bữa ăn của cô được thiết kế bởi chuyên gia dinh dưỡng và chế biến bởi đầu bếp 5 sao.

Bữa cơm cữ chuẩn 5 sao của Quỳnh Lương.

Nữ diễn viên cũng cho hay, trong thời gian lưu trú, cô gần như không phải tự tay chăm con gái mới sinh vì đã có nhân viên hỗ trợ. “ Có người chăm bé luôn, chứ không chỉ lo chuyện cơm nước đâu chị ơi ”, Quỳnh Lương chia sẻ cùng một người quen.