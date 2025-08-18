11 tháng "Đi tìm tình yêu" của em trai ca sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam

Ngày 27/8/2024, MONO – em trai ca sĩ Sơn Tùng M-TP – chính thức ra mắt MV "Đi tìm tình yêu". Chỉ sau ít ngày, ca khúc đã nhanh chóng trở thành hiện tượng, gây "bão" trên các bảng xếp hạng nhạc Việt. Đến nay, tròn 11 tháng kể từ ngày phát hành, sản phẩm này vẫn được yêu thích và lan tỏa.

Ca khúc "Đi tìm tình yêu" kể về hành trình đầy ngộ nghĩnh của một chàng trai đang khao khát được yêu đương. Anh đi từ Bắc chí Nam, thậm chí xuống tận Bạc Liêu để tìm một nửa đời mình. Anh không ngại lật tìm lại cả mối cũ hay đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười. Thậm chí còn chấp nhận hạ thấp kỳ vọng nhưng vẫn… không thể tìm được tình yêu.

Những câu hát "Anh đi tìm em, em lại trốn/ Như bịt mắt bắt dê vậy" khiến người nghe bật cười nhưng cũng lắng lại, thấy mình đâu đó trong sự lạc lõng, khát khao có một tình yêu giản dị, bình yên.

Điểm thú vị là "Đi tìm tình yêu" không bi lụy mà pha chút hóm hỉnh, dân dã – từ cảnh "ăn thanh long bên bờ sông" đến tiếng vọng của quan họ. Chính sự dung hòa giữa hiện đại và đời thường ấy đã tạo nên một bản hit vừa bắt tai, vừa gần gũi.

Nếu nhân vật trong ca khúc vẫn loay hoay trên hành trình tìm kiếm một bóng hình thì ngoài đời thực, MONO có lẽ đang đi tìm một tình yêu khác – tình yêu từ sự công nhận của khán giả. Và anh đã làm được.

Từ "Waiting for you" đến "Em xinh", MONO chứng minh rằng, mình không phải "cái bóng" của người anh nổi tiếng mà là một nghệ sĩ trẻ với cá tính riêng. "Đi tìm tình yêu" tiếp tục củng cố điều đó, giúp tên tuổi anh lan rộng, phủ sóng mạnh mẽ trên các nền tảng, từ giới trẻ thành thị đến cộng đồng mạng ở khắp vùng miền.

Cũng giống như nhân vật trong ca khúc, rong ruổi Bắc – Nam, sự nghiệp của MONO sau bản hit này đã thực sự băng qua nhiều ranh giới để chạm đến nhiều tầng lớp công chúng hơn.

MONO tỏa sáng trên sân khấu.

11 tháng sau ngày phát hành, "Đi tìm tình yêu" vẫn vang lên trên nhiều sân khấu lớn trên cả nước, trong các playlist, các quán cà phê, trên mạng xã hội với nhiều thành tích đáng nể như: Lọt top thịnh hành YouTube, đứng thứ hạng cao trên iTunes Việt Nam và được đề cử hạng mục Hòa âm phối khí tại giải thưởng Làn Sóng Xanh 2024.

Điều đó cho thấy sức sống của ca khúc không chỉ nằm ở sự bắt trend mà còn ở cách nó phản chiếu nỗi niềm rất đời của người trẻ.

Sau hàng loạt bản hit, con đường của MONO giống như được trải hoa hồng, mỗi bước đi là một lần khẳng định thêm tài năng và màu sắc riêng biệt. Ca khúc "Đi tìm tình yêu" vì vậy không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là dấu mốc quan trọng: Nó chứng minh rằng MONO đã tìm được "tình yêu" đích thực – tình yêu của khán giả dành cho mình.