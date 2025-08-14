52Hz - quê Hải Phòng là ai?

Trong số hàng chục gương mặt tại Em Xinh Say Hi, 52Hz – nữ ca sĩ đến từ Hải Phòng – nổi lên như một "tần số lạ" đầy cuốn hút. Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát khàn ma mị và phong cách âm nhạc khác biệt, cô còn mang đến những câu chuyện đời thường giàu cảm xúc, đặc biệt là chuyện tình yêu cùng người bạn đời đồng hành trong sự nghiệp.

Từ phòng thu nhỏ đến sân khấu lớn

Tên thật Trần Thị Phương Thảo, sinh năm 1999, 52Hz lớn lên trong gia đình có truyền thống âm nhạc – mẹ là giáo viên, anh trai là nhà sản xuất Đoàn Minh Vũ. Năm 2015, cô bắt đầu viết nhạc và dần ghi dấu ấn trong cộng đồng indie với màu sắc trapsoul pha R&B, rap và pop đương đại.

Một biến cố tưởng chừng chặn đứng sự nghiệp lại trở thành dấu ấn riêng: sau khi nhiễm COVID-19, cô mất tiếng suốt 4 tháng, giọng trở nên khàn hơn nhưng cũng sâu và đặc biệt hơn. Ca khúc Đợi – phát hành trên YouTube – đã vượt mốc 20 triệu lượt xem, khẳng định sức hút của một giọng ca trẻ khác biệt.

Các sáng tác như Sợi chỉ đỏ, Mê cung tình yêu, Thôi mà, Tan hay Now She Don't tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa trong sáng tác và sản xuất âm nhạc. 52Hz cũng từng xuất hiện trên màn hình LED quảng trường Times Square (Mỹ) trong chiến dịch toàn cầu, hiện có hơn 760.000 lượt nghe mỗi tháng trên Spotify.

52Hz ở Em Xinh Say Hi.

Dấu ấn tại Em Xinh Say Hi

Tham gia Em Xinh Say Hi, 52Hz nhanh chóng được khán giả gọi là "tần số lạ của nhạc Việt", lấy cảm hứng từ câu chuyện loài cá voi 52Hz nổi tiếng vì tần số khác biệt. Ở Live Stage 1, cô về đội Châu Bùi, cùng đồng đội tạo nên tiết mục Run với rap viết từ trải nghiệm hôn nhân, dù gặp sự cố chuột rút vẫn hoàn thành trọn vẹn.

Đến Live Stage 2, 52Hz được trao vai trò đội trưởng, chiêu mộ nhiều gương mặt tên tuổi như Orange, Quỳnh Anh Shyn, Lâm Bảo Ngọc... Tiết mục Không đau nữa rồi được làm mới với lời rap và phối khí da diết đã leo Top 1 Trending YouTube. Cô chứng tỏ khả năng lãnh đạo, điều phối sáng tạo và phong cách trình diễn vừa cá tính, vừa giàu cảm xúc.

52Hz và chồng

Chuyện tình yêu như "một tần số hòa hợp"

Bên cạnh âm nhạc, 52Hz còn khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ đã lập gia đình. Bạn đời của cô – Rio (tên thật Việt Tiến, sinh năm 1999) – là người bạn, cộng sự và đồng sáng tác trong nhiều dự án. Cả hai quen nhau khi mới 20 tuổi, trải qua hơn 6 năm gắn bó trước khi kết hôn vào tháng 4/2025.

Đám cưới của họ diễn ra chỉ một ngày sau màn cầu hôn, nhưng đằng sau là chặng đường dài đồng hành. Rio không chỉ hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, góp ý ca từ, mà còn là nguồn cảm hứng để 52Hz viết nên những bản rap gần gũi và chân thật. Trong một tiết mục của Em Xinh Say Hi, cô hài hước kể sau cưới, thay vì đi nghỉ tuần trăng mật, hai vợ chồng lập tức vào phòng thu làm việc – chi tiết khiến khán giả bật cười và thêm yêu mến.

Hành trình phía trước

Từ một ca sĩ indie, 52Hz đã bước ra ánh đèn sân khấu với bản sắc rõ ràng. Sự kiên định với chất âm riêng, cộng hưởng cùng câu chuyện đời sống giàu cảm hứng, giúp cô trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của thế hệ nghệ sĩ Gen Z Việt Nam. Với "tần số" không trộn lẫn, hành trình âm nhạc của 52Hz hứa hẹn sẽ còn nhiều giai điệu mới vang lên, mạnh mẽ và đầy cảm xúc.