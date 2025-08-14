1 sao Việt tiết lộ số tiền "khủng" mua giải á hậu ở Mỹ, về tới sân bay bị triệu tập lên phạt 15 triệu

Mới đây, cựu ca sĩ, người mẫu Quế Vân gây chú ý khi chia sẻ lại kỷ niệm thời tham gia một cuộc thi hoa hậu tại Mỹ. Cô bày tỏ sự nuối tiếc vì thời trẻ đã bỏ ra tới 600 triệu đồng để mua danh hiệu á hậu. Số tiền đó vào năm 2013 cũng là một món tiền "khủng".

"Cái hồi em vẫn ảo mộng showbiz, bỏ ra 600 triệu mua cái vương miện nè các mẹ, nghĩ lại tiếc ghê cơ ý", Quế Vân viết.

Ở một status sau đó, cô tiếp tục kể chi tiết hơn về việc bỏ tiền mua giải. Theo lời Quế Vân, lúc đang gây tiếng vang với nhiều ca khúc được yêu thích, cô lại quyết định kết hôn. Sau đó ly hôn, cô muốn trở lại showbiz, song việc tái xuất gặp khó vì xuất hiện nhiều gương mặt mới. Để hâm nóng tên tuổi, Quế Vân chọn thi hoa hậu.

Quế Vân lúc nhận giải.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận giải, cô bị báo chí và dư luận chỉ trích vì "thi chui" và nghi ngờ khai gian do đã có con. "Ngày trước em hỏi thằng bạn thân là: 'Giờ tao có 600 triệu nên mua chiếc ôtô hay qua Mỹ mua giải Á hậu 1 để nổi tiếng, làm gì cũng thuận?'.

Xong bạn em khuyên mua giải. Em lao qua Mỹ ở một tháng, hành trình mua giải vừa mất tiền, vừa mất thời gian, bỏ con ở nhà, vừa mệt người. Khi đậu giải về đến sân bay, em bị Sở triệu tập lên phạt 15 củ khoai, rồi báo chí chửi tơi bời", Quế Vân kể.

Trong một đoạn clip đính kèm, cô cho biết thêm là bản thân cảm thấy xấu hổ và đã cất vương miện vào một góc: "Tôi thấy cái danh hiệu đấy chẳng được ghi nhận nên xấu hổ cất vào một góc đến tận bây giờ luôn.

Bây giờ lấy ra cũng thấy hơi buồn cười, nhưng đúng là ai cũng có tuổi trẻ sai lầm. Vấn đề này tôi khẳng định, cả nước chỉ có mình tôi dám nói là tôi mua giải, ai dám nhận đâu. Tại vì tôi buông bỏ rồi, cũng vào dạng tu tập, sửa đổi bản thân, nên tôi nói sự thật trong trạng thái hoan hỉ, vui vẻ, vì rõ ràng tôi là người mua".

Vân Quế đời thường.

Quế Vân tên thật Phạm Thị Vân Quế, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Đầu những năm 2000, cô hoạt động với vai trò người mẫu rồi chuyển sang ca hát. Hiện tại, cô sống ở Bắc Giang, là mẹ đơn thân của ba con trai, trong đó cô trực tiếp nuôi hai con, còn một con trai bị tự kỷ sống cùng bố.

Thời gian gần đây, Quế Vân thu hút sự chú ý khi thường xuyên đăng clip chia sẻ về cuộc sống thường nhật.