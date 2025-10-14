Tình trạng hôn nhân của Ngân 98 và Lương Bằng Quang hiện tại

Trước khi có thông tin bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) đã là nhân vật lắm thị phi, thường xuyên gây tranh cãi trên MXH. Thậm chí, cô và Lương Bằng Quang còn được dân tình mệnh danh là “cặp đôi scandal” bởi từ khi công khai hẹn hò đến hiện tại, cả hai vướng không ít những lùm xùm, đấu tố từ MXH ra ngoài đời.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang quen nhau từ khoảng năm 2016, đến giữa năm 2017 cặp đôi mới công khai. Tuy nhiên, dù sống chung, thường xuyên xuất hiện cùng nhau nhưng ban đầu cả hai không gọi nhau bằng người yêu mà thường xưng hô “chú Quang - em Ngân” bởi Lương Bằng Quang hơn cô 16 tuổi.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Tính đến hiện tại, cả hai đã có thời gian 8 năm bên nhau. Trong quãng thời gian này, cặp đôi không ít lần xảy ra mâu thuẫn, chia tay. Tháng 6/2019, Ngân 98 từng tố căng Lương Bằng Quang ngoại tình, đưa người con gái khác về nhà và yêu cầu cô phải vào phòng đóng cửa, dọn hết đồ cá nhân. Sau đó, Lương Bằng Quang lên tiếng cho biết những gì Ngân 98 tố chỉ là "chuyện nhỏ", do chia tay rồi nên không quan tâm. Đến cuối năm 2019, cả hai đồng loạt đăng clip du lịch vui vẻ, tái hợp và sống cùng nhau đến nay.

Năm 2020, Lương Bằng Quang từng cầu hôn Ngân 98 nhưng cô chưa đồng ý. Trong nhiều livestream của mình, Ngân 98 từng bày tỏ: “Quen vậy thôi chứ không cưới, cưới mai mốt mắc công ly dị giấy tờ mệt lắm. Cứ quen vậy nè, mai mốt chia tay là xong".

Mãi đến năm 2024, cả hai bất ngờ thông báo đã đăng ký kết hôn. Cặp đôi cũng tung bộ ảnh cưới đã chụp cách đó vài năm để đánh dấu cột mốc mới. Thế nhưng cả hai vẫn chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới.

Cả hai từng tung nhiều bộ hình cưới nhưng đến hiện tại vẫn chưa từng tổ chức đám cưới

Nói về việc này, Ngân 98 từng chia sẻ trong livestream khi liên tục được dân tình hỏi han: “Mọi người ơi đừng hỏi Ngân với chú Quang bao giờ tổ chức đám cưới, có cầu hôn đâu mà cưới”. Bên cạnh đó, cô cũng từng bày tỏ không muốn sinh con vì sợ phải chăm con một mình.

Về phía Lương Bằng Quang, nam nhạc sĩ cũng từng cho biết phải có sự nghiệp, ổn định tài chính mới có đủ tự tin để cầu hôn. Anh từng tiết lộ bản thân vẫn đang ở rể, có thể bị “đuổi” khỏi penthouse bất cứ lúc nào nên vẫn cần gây dựng sự nghiệp. Ngoài ra, Lương Bằng Quang cũng bày tỏ muốn để dành vào một thời điểm thật sự thích hợp.

Ngân 98 là nữ DJ nổi tiếng dính liền với nhiều tai tiếng trong showbiz Việt. Cô chuộng phong cách gợi cảm, thường xuyên diện đồ cắt xẻ khoe body. Lương Bằng Quang (sinh năm 1982) là tác giả của nhiều ca khúc như: Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm, Chính em, Bờ vai cho em...

Cũng từ khi hẹn hò, cả hai có nhiều thay đổi từ ngoại hình đến cuộc sống. Cách đây 5 năm, nam nhạc sĩ quyết định can thiệp "dao kéo" để cải thiện ngoại hình, trông trẻ trung hơn. Ngoài ra, cả hai coi nhau như tri kỷ, Lương Bằng Quang hỗ trợ Ngân 98 từ việc đi diễn, kinh doanh đến những vấn đề trong đời sống thường ngày.