Tình trạng đáng lo của Lộc Fuho

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng không khỏi chú ý khi Lộc Fuho - YouTuber sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên nhiều nền tảng bất ngờ vắng bóng khỏi mạng xã hội.

Kể từ đầu tháng 1 đến nay, cả Lộc Fuho lẫn vợ là Kim Thủy gần như không có thêm cập nhật mới, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh thường xuyên livestream, đăng tải video đều đặn trước đó.

Tình trạng hiện tại của Lộc Fuho và vợ hiện ra sao?

Cụ thể, sau clip đính chính liên quan đến tin đồn ly hôn hồi đầu năm 2026, Lộc Fuho chỉ đăng thêm vài video ngắn rồi im lặng từ khoảng ngày 8/1. Fanpage Facebook hơn 3,1 triệu người theo dõi cũng không có bài viết mới, trong khi kênh YouTube với hơn 1,7 triệu subscriber đã 5 tháng chưa đăng video.

Về phía Kim Thủy, kênh TikTok cá nhân hơn 262 nghìn người theo dõi bài đăng gần đây nhất là vào cuối tháng 12.

Ảnh chụp màn hình.

Việc hai vợ chồng đồng loạt “ở ẩn” khiến nhiều người tò mò. Đặc biệt là khi cả hai đều nhà sáng tạo nội dung trên MXH, với tần suất đăng clip và livestream thường xuyên. Có thời điểm mệt mỏi Lộc Fuho vẫn lên livestream đến khuya, thời điểm đó, anh lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi, phải xin phép xuống live: "Hôm nay hình như thầy muốn bệnh rồi...".

Nhiều hôm Lộc Fuho livestream đến khuya, lộ dáng vẻ mệt mỏi. Ảnh TikTok nhân vật.

Kim Thủy cũng từng chia sẻ công khai về những áp lực trong đời sống và công việc. Trên mạng xã hội, một đoạn chia sẻ của cô bất ngờ được cộng đồng mạng “đào lại”, trong đó nhắc tới thói quen sinh hoạt "đáng lo" của chồng như thường xuyên bỏ bữa, không ăn cơm đúng giờ.

"Để có được như ngày hôm nay thì cũng khó khăn lắm. Thầy (tên thường gọi của Lộc Fuho-pv) thức đêm nhiều, nhiều khi cũng không ăn uống, ngủ không được. Khi đăng nội dung lên mà không có view hoặc bị sao đó là thầy sẽ bỏ ăn luôn đó nên dù có chuyện buồn như thế nào đi nữa thì Thủy cũng chưa bao giờ làm ảnh hưởng tới công việc của chồng", cô chia sẻ.

Kim Thủy từng lên livestream nói về thói quen sinh hoạt của chồng - bỏ bữa, thức khuya. Nguồn: Hóng hớt tiktok.

Vào năm 2024, Lộc Fuho anh gặp tai nạn ngã bất tỉnh, phải nhập viện băng bó đầu. Kim Thủy luôn là người đồng hành, chăm sóc và cũng thường xuyên xuất hiện trên các clip cùng chồng.

Trước đó, vào đầu năm 2026, trên mạng xã hội xuất hiện clip Kim Thủy thông báo ly hôn chồng. Nói về lý do ly hôn, Kim Thủy cho biết từ khi lấy chồng không ngày nào ngủ yên, cô cũng phải gánh vác cả khoản nợ của gia đình chồng. "2021 Thủy còn trả nợ. Cái nợ mà mẹ anh Lộc vay. Anh Lộc bị người ta lừa, anh ấy không có dư bao nhiêu hết. Nói chung là Thủy và anh Lộc gặp nhiều sự cố lắm - tiền mất tật mang", Kim Thủy chia sẻ

Sau đó, Lộc Fuho lại lên clip trên kênh TikTok hơn 4,3 triệu follower đính chính, nói đó chỉ là content "ai đó" cố tình tạo dựng nhằm câu like, câu view… Song, kể từ thời điểm đó đến nay, Kim Thủy cũng không đăng thêm bài viết nào trên kênh TikTok cá nhân hơn 262 nghìn người theo dõi.

Về phía Lộc Fuho, sau video đính chính về việc ly hôn chỉ là content trên TikTok, nam YouTuber này đăng thêm 2 clip nữa, và im lặng từ ngày 8/1 đến nay. Fanpage Facebook có hơn 3,1 triệu follower cũng tương tự. Riêng nền tảng YouTube có hơn 1,71 triệu follower, video gần đây nhất của Lộc Fuho đăng vào khoảng 5 tháng trước.

Trước khi nên duyên vợ chồng với Kim Thủy, Lộc Fuho được cộng đồng mạng biết đến nhờ những video xoay quanh công việc phụ hồ, thợ xây - với các video hài hước về công việc. ĐTừ một chàng trai phụ hồ hay lên comment dạo trên Facebook, Phạm Văn Lộc bỗng chốc trở thành hiện tượng mạng.

Anh tận dụng cơ hội được cộng đồng mạng quan tâm để thành lập kênh YouTube cá nhân vào tháng 7/2019, với những nội dung xoay quanh cuộc sống hàng ngày, giản dị nhưng hài hước. Cuộc sống của anh và gia đình cũng “sang trang mới” sau khi nổi tiếng, mua xe hơi, xây nhà và đi từ thiện,... Năm 2023, Lộc Fuho hào hứng chia sẻ rằng mình đã lên chức giám đốc một công ty về xây dựng.

Sau khi về chung nhà, cặp đôi cùng quay video, làm sáng tạo nội dung trên MXH, đều là những gương mặt có lượng người yêu mến, theo dõi đông đảo.