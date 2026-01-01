"Khổng Tước" Dương Lệ Bình tuổi 68: Cân nặng của tôi khoảng 42 đến 44 cân, ngày nào tôi cũng cân

Mới đây, nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình đã có mặt tại Hà Nội để tham gia buổi họp báo chia sẻ về chuyến lưu diễn vũ kịch "Khổng Tước – The Peacock Hanoi 2026" tại Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ, nữ nghệ sĩ thoải mái trả lời nhiều câu hỏi xoay quanh sự nghiệp cũng như thói quen sinh hoạt, đặc biệt là thông tin bà nhiều năm không ăn cơm để giữ dáng – chủ đề từng gây nhiều tranh luận. Khi được hỏi về vấn đề này, nghệ sĩ Dương Lệ Bình thẳng thắn cho biết những thông tin lan truyền chỉ mang tính truyền miệng.

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình ở Hà Nội.

Bà chia sẻ: "Bản thân tôi là người rất biết điều tiết, điều chỉnh, biết tiết chế bản thân. Trung Quốc có một cuốn sách rất lâu đời được gọi là Bản thảo can mộc và trong cuốn sách đấy nói cho chúng ta biết rằng, trong thế giới thực vật có những quy luật sử dụng nào giúp chúng ta có thể dưỡng sinh. Cuốn sách đó có lịch sử từ mấy nghìn năm rồi.

Mọi người thường truyền tai nhau, tôi rất nhiều năm không ăn cơm nhưng thật sự đấy chỉ là truyền miệng thôi. Có thể có những ngày biểu diễn tôi không ăn cơm từ sáng tới tối nhưng không phải là tôi không ăn cơm trong rất nhiều năm. Trong thời gian khoảng một tuần, tôi sẽ có 2 ngày không ăn và theo một cái nguyên lý đó chính là khi bạn không ăn những cái tế bào tốt trong cơ thể mình nó có thể tiêu diệt được những tế bào không tốt.

Cân nặng của tôi khoảng 42 cân đến 44 cân. Ngày nào tôi cũng đứng lên cân và tôi sẽ khống chế số cân của mình để cho nó không tăng giảm đột ngột. Và trong cuộc sống, chúng ta nên cân bằng dinh dưỡng của cơ thể mình. Nếu nhiều năm không ăn cơm có thể tóc của chúng ta sẽ bị rụng hết sạch luôn đấy.

Cũng có nhiều loại thức ăn thực vật giúp chúng ta duy trì được sự dẻo dai của các khớp xương. Chúng ta nên vận dụng dân gian với khoa học và không có gì là thần thánh ở đây cả. Vì sao mà chúng ta béo ạ? Là vì chúng ăn nhiều quá thôi", bà chia sẻ.

Để giữ được vóc dáng nữ nghệ sĩ kết hợp dân gian và khoa học.

Ông Hoàng Phúc đại diện ban tổ chức.

Liên quan đến đêm diễn tại Việt Nam, đại diện ban tổ chức cho biết chương trình đã được chuẩn bị trong gần hai năm với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tác Việt Nam và Trung Quốc. Vở diễn quy tụ gần 70 nghệ sĩ múa và kỹ thuật viên Trung Quốc. Toàn bộ hệ thống thiết bị, đạo cụ và trang phục biểu diễn sẽ được vận chuyển sang Việt Nam.

Theo kế hoạch, thiết bị sân khấu sẽ được đưa từ Trung Quốc sang Việt Nam bằng 6 container 45 feet, mất khoảng 7 ngày để tập kết tại Nhà hát Hồ Gươm. Công tác vận chuyển, lắp đặt và dàn dựng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm mang đến một trải nghiệm nghệ thuật “trọn vẹn và đồng bộ”.

Vũ kịch “Khổng Tước” phiên bản 2022 sẽ có 4 suất diễn đặc biệt trong ba ngày 6–7–8/3/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sinh năm 1958 tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Bà được xem là một trong những vũ sư hàng đầu châu Á, được mệnh danh là "Khổng Tước", “Chim công làng múa” – danh xưng gắn liền với điệu múa làm nên tên tuổi của bà.

Với hơn nửa thế kỷ cống hiến cho nghệ thuật, Dương Lệ Bình đã trở thành biểu tượng của vũ đạo phương Đông, góp phần đưa múa Trung Hoa vươn ra thế giới thông qua hàng nghìn buổi biểu diễn tại hơn 50 quốc gia.

Nữ nghệ sĩ cho biết bà là người dân tộc Bạch và từ nhỏ đã được tiếp xúc với các điệu múa dân gian của dân tộc mình. Dù chưa từng qua trường lớp vũ đạo chính thống, bà tin rằng mình đã “cảm nhận được văn hóa và vũ điệu dân gian từ khi còn trong bụng mẹ” và sớm nhận ra thiên bẩm nghệ thuật của bản thân.

Dương Lệ Bình không học qua trường lớp chuyên nghiệp nào.

Dương Lệ Bình cũng chia sẻ bà học biên đạo từ thế giới tự nhiên rộng lớn: từ động tác ngựa chạy trên đồng cỏ, bướm bay lượn bên hoa cho tới tiếng suối chảy… Tất cả đều trở thành nguồn cảm hứng để bà chuyển hóa thành ngôn ngữ vũ đạo, nơi âm nhạc và chuyển động hòa quyện.

Hình tượng “Khổng Tước” là biểu tượng sân khấu kinh điển gắn liền với tên tuổi Dương Lệ Bình, từng được khắc họa qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Linh hồn của Khổng Tước. Năm 2012, bà phát triển hình tượng này trong vũ kịch Khổng Tước với câu chuyện phong phú và sâu sắc hơn, được đánh giá là “hiện tượng nghệ thuật đặc biệt” ngay khi ra mắt.

Sau 10 năm, phiên bản 2022 của vũ kịch Khổng Tước được tái dựng hoành tráng với hình thức sân khấu hoàn toàn mới, được trau chuốt và điều chỉnh tỉ mỉ để đạt đến độ hoàn thiện cao nhất.

Tác phẩm xoay quanh hai chủ đề vĩnh hằng là sự sống và tình yêu, được kể bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc. Hình tượng “Khổng Tước” vừa là chim vừa là người, tượng trưng cho muôn loài chúng sinh trong thế giới hữu tình. Vở diễn gồm bốn chương Xuân – Hạ – Thu – Đông, kể câu chuyện về sự trưởng thành, bản tính con người và sự hòa hợp giữa sinh mệnh với thiên địa tự nhiên. Ở tuổi hiện tại, Dương Lệ Bình chỉ trực tiếp tham gia biểu diễn ở chương mùa Đông.