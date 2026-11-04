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Tình tiết mới vụ nữ tài xế xe VinFast tông ngã thai phụ

Văn Đức - Thành Đạt
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Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một nữ tài xế điều khiển ô tô VinFast VF3 có hành vi cố tình chèn ép, tông ngã một thai phụ ngay trên đường Hoàng Liên, gây bức xúc dư luận.

Ngày 4/11, theo thông tin từ Công an phường Lào Cai, đơn vị đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc một nữ tài xế lái ô tô mang nhãn hiệu VinFast VF3, có hành vi chèn ép, tông một phụ nữ đang mang bầu điều khiển xe máy trên đường Hoàng Liên.

Nạn nhân trong vụ việc là chị P.T.T (SN 1990, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai). Hiện tại, thai phụ này đang phải nằm điều trị và theo dõi sát sao tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai do sức khỏe và tâm lý chưa ổn định.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Sức khoẻ của chị T và thai nhi vẫn chưa ổn định sau khi bị nữ tài xế xe VF3 tông ngã. Ảnh nạn nhân cung cấp.

Trao đổi với phóng viên, chị P.T.T cho biết đến hiện tại sức khỏe của bản thân và thai nhi vẫn chưa ổn định. Theo phản ánh của nạn nhân, khoảng 14h50 ngày 1/11, chị T đang di chuyển xe máy trên đường Hoàng Liên thì chiếc ô tô VF3 mang BKS 24A-376.xx bất ngờ rẽ từ lề đường ra làn chính mà không bật đèn tín hiệu, suýt đâm trúng chị.

Sau khi bị nhắc nhở bằng ánh nhìn, nữ tài xế ô tô lập tức nhấn ga đuổi theo, liên tục ép xe máy của thai phụ suốt một quãng đường dài.

Khi tới trước một cửa hàng sửa chữa điện thoại gần ngã tư, nữ tài xế ô tô đã ép chị T dừng hẳn, rồi 2 bên xảy ra tranh cãi.

- Ảnh 3.

Thai phụ bị xe VF3 tông ngã ra đường. Ảnh cắt từ clip.

"Lúc đó chị ta phi ô tô lên, hỏi tôi nhìn cái gì. Sau đó tôi có nói lý lẽ và hỏi sao chị ta rẽ ra đường mà không bật xi nhan. Chị ta liền bảo tao không thích xi nhan đấy", chị T nói.

Để tránh xung đột, chị T chủ động điều khiển xe máy tránh lên vỉa hè tiến về phía ngã tư chờ đèn đỏ. Tuy nhiên, nữ tài xế ô tô vẫn hung hãn lái xe bám đuổi, tông thẳng vào xe máy khiến thai phụ ngã văng ra đường, bị thương ở chân và ảnh hưởng đến thai nhi.

Chia sẻ về sự việc, chị T cho biết bản thân vô cùng sốc trước hành vi hung hãn, coi thường pháp luật và tính mạng người khác của nữ tài xế. Nạn nhân bày tỏ nguyện vọng các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

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