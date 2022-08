Tình tiết bất ngờ về vụ nhà dân liên tục bị khủng bố

Nguồn tin của phóng viên cho biết ngày 27-8, một cán bộ Công an huyện Phù Cát đã mời ông La Văn Bộ (56 tuổi; ngụ thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) – nạn nhân trong vụ liên tục bị " khủng bố " bằng mắm thối, sơn, gạch đá - đến trụ sở Công an huyện để giải quyết về khoản tiền nợ giữa con trai ông là L.T.Đ (31 tuổi) và 3 anh em ruột Nguyễn Tùng Sơn (35 tuổi), Nguyễn Đức Nghĩa (32 tuổi), Nguyễn Đức Lợi (30 tuổi, cùng ngụ địa phương).

Hai đối tượng trong một lần đến "khủng bố" nhà ông La Văn Bộ. Ảnh cắt từ clip

Tại buổi làm việc, dưới sự chứng kiến của cán bộ công an, ông Bộ đã thanh toán dứt điểm khoản tiền con trai ông đã vay của Nghĩa. Tiếp đó, Sơn nói rằng con trai ông Bộ cũng đã vay của anh ta 150 triệu đồng với lãi suất "thoả thuận". Ông Bộ đề nghị Sơn đưa giấy con trai ông vay tiền để thanh toán dứt điểm nhưng Sơn thoái thác, không đưa ra được chứng từ gì chứng minh về việc này.

Trong khi đó, sau khi Báo Người Lao Động đăng bài viết "CLIP: Vô cớ hành hung, liên tục "khủng bố" nhà dân bằng mắm thối, sơn, gạch đá" vào ngày 21-7, Nguyễn Tùng Sơn đã gửi đơn khiếu nại đến báo, khẳng định mình không liên quan gì đến vụ cho con trai ông La Văn Bộ vay nặng lãi và việc nhà ông Bộ liên tục bị "khủng bố". Qua đó, Sơn cho rằng nội dung bài báo là "vu khống, bịa đặt".

Hiện trường nhà ông La Văn Bộ bị "khủng bố" bằng gạch, đá

Như đã thông tin, vào một đêm cuối năm 2021, trong lúc cả gia đình ông Bộ đang ngủ thì bị 2 thanh niên đi xe máy đến nhà tạt sơn, mắm thối. Tiếp đó, 2 thanh niên này liên tục dùng sơn, mắm thối, gạch đá tấn công gia đình ông Bộ vào đêm khuya. Lần gần đây nhất là vào lúc 23 giờ 57 phút đêm 19-7, khi cả gia đình ông Bộ đang ngủ thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy đến trước cổng dùng nhiều gạch, đá ném vào nhà. Vụ việc diễn ra bất ngờ vào đêm khuya nên khiến cả gia đình ông Bộ hoảng loạn.

Theo ông Bộ, cuối năm 2021, khi nhà ông chưa bị "khủng bố", Nguyễn Tùng Sơn cùng em ruột có đến nhà ông yêu cầu trả 150 triệu đồng mà họ cho rằng con trai ông đã vay. Do con trai đang bận làm việc ở TP HCM nên vợ chồng ông Bộ yêu cầu Sơn đưa giấy vay mượn để gia đình thanh toán dứt điểm.

Hiện trường nhà ông La Văn Bộ bị "khủng bố" bằng sơn

Tuy nhiên, Sơn chỉ nói miệng là có nợ tiền mà không đưa ra giấy vay mượn nên vợ chồng ông Bộ từ chối trả tiền. Sau đó, nhà ông Bộ liên tục bị "khủng bố" bằng mắm thối, sơn, gạch đá vào đêm khuya cho đến nay.

"Con trai tôi nói rằng có vay của Sơn 120 triệu đồng với lãi suất 6 triệu đồng/tháng (tương đương 60%/năm) và vay của Nghĩa hơn 70 triệu đồng với lãi suất khoảng 500%/năm. Sau nhiều tháng trả lãi vay, con tôi không còn khả năng nữa nên nhờ tôi xử lý giúp. Bởi vậy, khi mấy anh em Sơn đến nhà hăm doạ, chửi mắng, gây áp lực để đòi nợ, tôi yêu cầu họ đưa giấy vay mượn tiền để vợ chồng tôi xử lý dứt điểm thì họ không đưa. Sau đó không lâu thì nhà tôi liên tục bị 2 thanh niên đến tạt sơn, mắm thối và tấn công bằng gạch, đá", ông Bộ bức xúc.

Nạn nhân Đinh Quốc Tùng bị thương tích sau khi anh em Nguyễn Tùng Sơn - Nguyễn Đức Lợi hành hung

Ngoài ra, trưa 23-6, Sơn cùng em ruột là Nguyễn Đức Lợi bất ngờ xông vào tiệm thuốc tây con gái ông Bộ đánh đập, gây thương tích cho người làm công ở quầy thuốc là ông Đinh Quốc Tùng (44 tuổi; ngụ thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh).

Nguyễn Tùng Sơn còn có lời lẽ thách thức sau khi hành hung nạn nhân

Hiện 2 vụ việc gia đình ông La Văn Bộ liên tục bị "khủng bố" bằng mắm thối, sơn, gạch đá và ông Đinh Quốc Tùng bị anh em ruột Nguyễn Tùng Sơn - Nguyễn Đức Lợi đang được Công an huyện Phù Cát thụ lý.