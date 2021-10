Tỉnh Quảng Ngãi lên tiếng về 14 tỉ đồng ca sĩ Thủy Tiên tặng người dân

Ngày 3-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ký công văn gửi Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sát Hình sự; Phòng Cảnh sát Kinh tế; Công an TP Thủ Đức và công an 21 quận, huyện kiểm tra, rà soát, báo cáo kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm liên quan với việc kêu gọi, ăn chặn tiền từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Đại Nam) phát biểu trong các buổi phát trực tiếp trên facebook, youtube.

Công an TP HCM đang đề nghị các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả gửi về Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để tập hợp, báo cáo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an về kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm liên quan việc kêu gọi, ăn chặn tiền từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Đại Nam) phát biểu trong các buổi phát trực tiếp trên facebook, youtube.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, sau khi bà Phương Hằng livestream nói rằng "nằm mơ" cặp vợ chồng này ăn chặn tiền từ thiện hàng trăm tỉ đồng thì Thủy Tiên đã đến ngân hàng sao kê và phát trực tiếp trên facebook.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang phối hợp với các ngân hàng để rà soát, xác định những tài khoản đã huy động từ thiện nhằm làm rõ việc tiếp nhận quyên góp và quá trình giải ngân.