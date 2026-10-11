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Tỉnh nhỏ nhất Việt Nam quy hoạch hơn 1.700 ha để tái hiện thương cảng từ thế kỷ 17

Minh Hằng
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Dự án này trải rộng trên diện tích của 4 phường, xã.

Một góc của Hưng Yên. Ảnh: VGP

Một góc của Hưng Yên. Ảnh: VGP

Đây là dự án thương cảng Phố Hiến ở Hưng Yên (tỉnh nhỏ nhất Việt Nam sau sáp nhập).

Với diện tích hơn 1.708 ha, dự án được chia thành 4 phân khu chức năng nhằm tái hiện không gian giao thương sầm uất một thời.

Trước đó, vào ngày 23/9, phường Hồng Châu (tỉnh Hưng Yên) đã tổ chức hội nghị công khai Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa.

Đồ án này do UBND phường Hồng Châu là đơn vị tổ chức lập quy hoạch, và đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt.

Dự án tái hiện Phố Hiến có gì đặc biệt?

Tỉnh nhỏ nhất Việt Nam quy hoạch hơn 1.700 ha để tái hiện thương cảng từ thế kỷ 17 - Ảnh 1.

Phối cảnh minh họa kiến trúc của dự án tái hiện thương cảng Phố Hiến của tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đơn vị tư vấn cung cấp

Theo quy hoạch, tổng diện tích tự nhiên của dự án này hơn 1.708 ha, trải rộng trên địa phận 4 phường, xã, bao gồm: Phố Hiến, Sơn Nam, Hồng Châu và Tân Hưng. Không gian kiến trúc, cảnh quan được thiết kế dựa trên khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của Phố Hiến xưa, kết hợp hài hòa giữa đô thị, cảnh quan ven sông và hệ sinh thái tự nhiên.

Theo thông tin công bố, đồ án quy hoạch được chia làm 4 phân khu chính, bao gồm cụ thể như sau:

Thứ nhất, phân khu phục Hiến có quy mô khoảng 411,13 ha, là không gian chức năng đón tiếp, bến thuyền và không gian tái hiện khu phố cổ Phố Hiến xưa của người Việt và 12 quốc gia.

Thứ hai, phân khu lễ hội và trung tâm tổ chức sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế có quy mô khoảng 434,8 ha, là không gian văn hóa, trung tâm hội nghị quốc tế, quảng trường, trung tâm tổ chức sự kiện.

Thứ ba, phân khu dịch vụ du lịch và biểu diễn thực cảnh có quy mô khoảng 474,34 ha, là không gian thương mại dịch vụ, cảng, không gian mở ven sông, khu vui chơi giải trí và đảo Hải Đăng.

Cuối cùng, phân khu cây xanh sinh thái ven sông Hồng có quy mô khoảng 388,65 ha, là không gian mở, không gian cảnh quan sinh thái, vườn cây, cắm trại.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để quản lý quy hoạch, siết chặt quản lý đất đai và bảo đảm các hoạt động đầu tư đúng định hướng.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh lưu ý với các công trình điểm nhấn cần nghiên cứu kỹ về kiến trúc, cảnh quan nhằm thể hiện đúng dấu ấn đặc trưng của thương cảng cổ. Cùng với đó, quá trình triển khai phải hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn đê điều, phòng chống lũ, ưu tiên các giải pháp sinh thái.

Ngoài ra, tỉnh Hưng Yên cũng chủ trương huy động nguồn lực xã hội hóa, đẩy mạnh công tác bồi thường và tái định cư để đảm bảo đời sống người dân trong vùng dự án.

Theo Cổng Du lịch Quốc gia Việt Nam, Phố Hiến (Hưng Yên) đã từng là thương cảng quốc tế sầm uất nhất ở Đàng Ngoài (thế kỷ 16 – 17). Nơi đây được ví như "chốn phồn hoa đô hội", cũng là nơi hội tụ, giao thoa của nhiều nền văn hóa. Khi kinh thành Thăng Long có 36 phố phường thì Phố Hiến có hơn 20 phường thị, và nức tiếng với câu ca "Thứ nhất Kinh Kỳ, Thứ nhì Phố Hiến".


Theo thông tin từ UBND tỉnh Hưng Yên, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 218.672 tỷ đồng, tăng 11,22% so cùng kỳ. Qua đó, tỉnh Hưng Yên xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố và nằm trong top 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Trong 9 tháng qua, tỉnh thu hút 68.000 tỷ đồng và 1,9 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký; đồng thời có 4.008 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 44.212 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước đạt 52.874,3 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 117.508 tỷ đồng, tăng 14,28% so cùng kỳ.

Việt Nam vừa có bước tiến mới trong lĩnh vực hơn 2.000 tỷ USD, 200 DN trên thế giới cùng tham gia
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Hưng Yên

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