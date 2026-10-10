Tỷ phú Elon Musk, Jensen Huang nhận "phần thưởng" cao quý nhất nước Mỹ từ Tổng thống Trump

Tỷ phú Elon Musk và Jensen Huang là hai trong số ít người được nhận phần thưởng này.

Tổng thống Trump trao huân chương cho tỷ phú Elon Musk, ngày 8/10. Ảnh: AP

Ngày 8/10 (theo giờ Mỹ), tại hội nghị "Khoa học: Kỷ nguyên Vàng Mới", Tổng thống Donald Trump đã trao Huân chương Khoa học Quốc gia cho những người đóng vai trò hàng đầu của ngành công nghệ Mỹ. Sự kiện được tổ chức tại một viện nghiên cứu hòa bình ở thủ đô Washington.

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao huân chương cho 6 lãnh đạo công nghệ. Cụ thể, cùng với tỷ phú Elon Musk, đồng sáng lập Google Sergei Brin, CEO Nvidia Jensen Huang và CEO AMD Lisa Su cũng nhận được Huân chương khoa học quốc gia trong buổi lễ.

Ngoài ra, ông Michael Dell, nhà sáng lập kiêm CEO của Dell Technologies, và CEO Microsoft Satya Nadella nhận được Huân chương công nghệ và đổi mới quốc gia, giải thưởng cao quý nhất của Mỹ trong lĩnh vực này.

Trong số 6 người nhận được vinh dự này, tỷ phú Elon Musk, ông chủ của SpaceX và Tesla, là nhận vật thu hút sự chú ý hơn cả.

Tổng thống Trump gọi tỷ phú Elon Musk là "báu vật quốc gia" và ví ông là "Thomas Edison của thời đại chúng ta".

"Elon Musk, tôi muốn chúc mừng anh. Tất nhiên anh là bạn tôi, nhưng cũng thực sự là một người vô cùng đặc biệt", Tổng thống Trump nói.

Ngoài tỷ phú Elon Musk, người đồng sáng lập Google Sergey Brin, CEO Nvidia Jensen Huang và CEO AMD Lisa Su cũng được Tổng thông Trump trao Huân chương Khoa học Quốc gia. Ảnh: AFP

Cũng tại sự kiện, Tổng thống Trump nhận chiếc khung đựng Huân chương Khoa học Quốc gia, giải thưởng được truy tặng cho người chú quá cố John Trump, giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

GS John Trump qua đời năm 1983 thường xuyên được Tổng thống Trump nhắc đến trong các bài phát biểu.

Tỷ phú Elon Musk liên tiếp xuất hiện trong các sự kiện quan trọng

Trên thực tế, tỷ phú Elon Musk từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Ban hiệu suất chính phủ (DOGE), trực tiếp chỉ đạo nỗ lực cắt giảm chi tiêu, tái cấu trúc bộ máy nhân sự liên bang và hiện đại hóa hệ thống công nghệ. Tuy nhiên, ông đã rút khỏi vị trí này vào tháng 5/2025, sau những rạn nứt công khai với Tổng thống Trump.

Trước đó, ông Elon Musk từng dồn sức ủng hộ Tổng thống Trump và hỗ trợ ông trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, sau đó hai người đã tranh cãi gay gắt xung quanh đạo luật chi tiêu của Tổng thống.

Trên thực tế, mối quan hệ giữa họ có chiều hướng cải thiện từ đầu năm nay. Trong tháng 9/2026, tỷ phú Elon Musk tham dự quốc yến chiêu đãi của Tổng thống Trump dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuần trước, ông tiếp tục được tham gia các cuộc thảo luận về AI tại Nhà Trắng. Tại cuộc họp này, các tỷ phú Elon Musk, Jensen Huang và các lãnh đạo khác cam kết tự điều chỉnh nhằm ngăn ngừa những mối đe dọa tiềm tàng từ AI.

Tổng thống Donald Trump và giới lãnh đạo ngành công nghệ Mỹ tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ngày 29/9. Ảnh: Reuters

Huân chương Khoa học Quốc gia được coi là giải thưởng danh giá nhất do Tổng thống Mỹ trao tặng những cá nhân có đóng góp kiệt xuất nhằm phát triển tri thức trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, toán học, kỹ thuật và khoa học hành vi.

Huân chương này được quốc hội Mỹ khởi xướng vào năm 1959 nhằm vinh danh những nhà khoa học và kỹ sư xuất sắc, khẳng định vị thế dẫn đầu thế giới của nền khoa học Mỹ.

Trước đó, ngày 7/10, theo người phát ngôn Nhà Trắng Liz Huston: "Chính quyền Tổng thống Donald Trump ghi nhận những đóng góp của các nhà lãnh đạo kiệt xuất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Họ đang góp phần đảm bảo nước Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo".

Bài tham khảo nguồn: AFP, AP, Reuters