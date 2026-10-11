Việt Nam xây siêu cảng hơn 128.800 tỷ đồng, hãng tàu nắm 22% năng lực vận tải toàn cầu đặc biệt quan tâm

Đây là hãng vận tải container hàng đầu thế giới, với đội tàu hơn 1.000 chiếc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp ông Soren Toft, Tổng Giám đốc Tập đoàn MSC (Thụy Sĩ). Ảnh: VGP

Doanh nghiệp này là Tập đoàn MSC (Thụy Sĩ).

Chiều 9/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp ông Soren Toft, Tổng Giám đốc Tập đoàn MSC (Thụy Sĩ). Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, vận tải, đóng tàu và logistics.

Tại buổi tiếp, ông Soren Toft bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển kinh tế và tầm nhìn dài hạn của Việt Nam. Theo ông, định hướng phát triển rõ ràng của Việt Nam tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực cảng biển và logistics, vốn đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian đầu tư và khai thác kéo dài hàng chục năm.

Về hoạt động của MSC, ông Soren Toft cho biết, tập đoàn hiện là hãng vận tải container hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 22% thị phần toàn cầu, với đội tàu hơn 1.000 chiếc. Bên cạnh vận tải biển, MSC còn đầu tư, khai thác cảng biển, cung cấp dịch vụ logistics, vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không.

Ông Soren Toft đánh giá cao quan hệ hợp tác với VIMC, đồng thời khẳng định Việt Nam là thị trường quan trọng trong chiến lược phát triển của MSC. Tập đoàn MSC mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, góp phần phát triển Việt Nam thành trung tâm trung chuyển hàng hóa trong khu vực.

Ngoài ra, đối với khu vực cảng biển Hải Phòng, ông Soren Toft cho biết, MSC mong muốn nâng cao năng lực khai thác các cảng hiện có, tăng khả năng tiếp nhận tàu container cỡ lớn, cũng như phát triển hệ thống cảng cạn, dịch vụ logistics và hạ tầng kết nối với các trung tâm sản xuất trong khu vực.

Tại phía Nam, Tập đoàn MSC đặc biệt quan tâm đến dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (có tổng vốn đầu tư 128.872 tỷ đồng), hướng tới xây dựng trung tâm trung chuyển container quy mô lớn, kết nối với mạng lưới vận tải toàn cầu của Tập đoàn. Tổng Giám đốc MSC cho rằng, để khai thác hiệu quả các cảng biển, cần phát triển đồng bộ hệ thống giao thông kết nối và luồng hàng hải, tạo điều kiện tiếp nhận các tàu container trọng tải lớn.

Cùng với đó, MSC mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực vận tải đường sắt, cảng cạn và các dự án cảng biển tại miền Trung. Ông Soren Toft khẳng định, Tập đoàn MSC sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và năng lực quản lý, vận hành để cùng các đối tác Việt Nam triển khai những dự án hợp tác mới.

Việt Nam đang triển khai quy hoạch phát triển hệ thống giao thông và cảng biển

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao việc Tập đoàn MSC mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh các đề xuất của MSC, đồng thời cho biết Việt Nam đang triển khai quy hoạch phát triển hệ thống giao thông và cảng biển với tầm nhìn dài hạn. Trong đó, chú trọng phát triển đồng bộ các phương thức vận tải, nâng cao năng lực tiếp nhận tàu lớn và kết nối các cảng biển với trung tâm kinh tế, sản xuất.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị phía Tập đoàn MSC tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), đồng thời nghiên cứu mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng, khai thác cảng biển, công nghiệp đóng tàu, vận tải và logistics trên cơ sở quy hoạch, định hướng phát triển của Việt Nam.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, chủ trương xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi và có sức cạnh tranh. Các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp sẽ được các bộ, ngành, địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị VIMC tăng cường phối hợp với MSC, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, phấn đấu đưa các dự án hợp tác trở thành những mô hình thành công, qua đó góp phần phát triển ngành hàng hải Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao việc Tập đoàn MSC mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án hợp tác với VIMC tại Hải Phòng và Cần Giờ, TP HCM. Kết quả, thông qua mạng lưới vận tải toàn cầu, Tập đoàn MSC đang góp phần kết nối hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam với các thị trường quốc tế.

Về tiềm năng phát triển vận tải biển của Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Việt Nam có hơn 3.200 km bờ biển, với nhiều cảng biển nước sâu đang tiếp tục được đầu tư theo quy hoạch. Trong 9 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 888 tỷ USD. Nếu duy trì đà tăng trưởng, cả năm có thể đạt 1.200 tỷ USD.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Việt Nam đang đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới. Hơn nữa, cùng với việc mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế và hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, nhu cầu vận tải hàng hóa, nhất là vận tải biển, sẽ tiếp tục tăng.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Việt Nam cũng đang tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải. Đồng thời, Việt Nam hướng tới xây dựng các cảng biển thông minh, tiến tới mô hình cảng không đèn, với các hoạt động bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa được tự động hóa ở mức cao, giảm sự tham gia trực tiếp của con người, qua đó nâng cao năng suất khai thác, rút ngắn thời gian và giảm chi phí logistics.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đây là cơ hội lớn để MSC tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển và logistics.

Phối cảnh Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh: Portcoast



Theo quy hoạch, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng diện tích khoảng 571ha, bao gồm cả đất và mặt nước. Siêu cảng này có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lên tới 250.000 DWT (tương đương 24.000 TEU), với công suất thiết kế khoảng 16,9 triệu TEU mỗi năm.

Dự án có tổng mức đầu tư là khoảng 128.872 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD). Trong đó, doanh nghiệp ngoại góp 49% vốn, tương ứng khoảng 9.472 tỷ đồng. Phần còn lại thuộc về Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với tỷ lệ 36% và CTCP Cảng Sài Gòn nắm giữ 15%.

Dự án được triển khai nhằm hướng tới mục tiêu hình thành một trung tâm trung chuyển container quốc tế quy mô lớn, đủ sức cạnh tranh với các cảng hàng đầu khu vực như Singapore hay Malaysia.

Theo kế hoạch, công suất thiết kế của cảng sẽ đạt gần 17 triệu TEUs vào năm 2047. Đến năm 2050, siêu cảng này có thể phát triển khoảng 13 bến, tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 250.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện.

Dự kiến, khi đi vào khai thác, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có thể đóng góp 34.000 -40.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách Nhà nước, đồng thời tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác cảng và dịch vụ liên quan.