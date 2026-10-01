Tình hình nam ca sĩ quê Hà Nội sang Mỹ: "Tội nghiệp lắm"

"Tội nghiệp anh Tuấn Cảnh lắm" – Thúy Nga nói.

Mới đây, tại một livestream danh hài Thúy Nga đã chia sẻ về tình hình hiện tại của bố ruột bé Xuân Mai là ca sĩ Tuấn Cảnh khi nhiều người hỏi không thấy Tuấn Cảnh xuất hiện cùng Thúy Nga như trước.



Thúy Nga

Cô nói: "Tội nghiệp anh Tuấn Cảnh lắm. Dạo này anh Tuấn Cảnh đi làm công nhân ở hãng, phải làm cả ngày nên mệt quá, đuối sức không còn sức ngồi livestream với tôi như trước nữa.

Anh ấy đi làm ca đêm, làm tới khuya muộn mới về rồi sáng lại phải ngồi gói bánh chưng để bán, nên mệt mỏi lắm".

Trong livestream trước với ca sĩ Leon Vũ, Thúy Nga cũng từng tiết lộ: "Dạo này kinh tế khó khăn, tiền bạc kiếm ít quá nên anh Tuấn Cảnh phải đi làm công nhân cho hãng rồi".

Về chuyện mở cửa hàng bán cơm văn phòng mang đi, Thúy Nga nói: "Do cái bếp chật quá, anh ấy nấu bị mệt nên bỏ không làm việc đó nữa rồi. Chốt lại là bây giờ anh Tuấn Cảnh không bán cơm nữa, đi làm hãng trở lại rồi".

Bản thân Tuấn Cảnh cũng từng nói: "Tôi là kiểu mà ngồi yên ở nhà rồi đi chơi là tôi bệnh. Tôi bị trời đày vất vả nhưng tính tôi thế. Tôi phải làm mới chịu được".

Ca sĩ Tuấn Cảnh (sinh năm 1964 tại Hà Nội) từng là giọng ca trữ tình quê hương được ưa chuộng thập niên 1990 và là người trực tiếp định hướng, xây dựng sự nghiệp rực rỡ cho con gái – bé Xuân Mai.

Năm 2004, Tuấn Cảnh ly hôn với mẹ Xuân Mai và dần rời xa ánh đèn sân khấu. Sau đó, Tuấn Cảnh tái hôn và được bà xã bảo lãnh sang Mỹ định cư. Những năm đầu tại Hawaii, anh mưu sinh bằng nghề làm nail cùng gia đình vợ trước khi chuyển đến bang California.

Tại California, anh tận dụng tay nghề nấu ăn gia truyền để mở một tiệm phở gà chuẩn vị Bắc rất đông khách. Tuy nhiên, do áp lực quản lý và công việc bếp núc quá vất vả, anh quyết định nhượng lại quán.

Sau khi nghỉ tiệm phở, anh chuyển sang làm công nhân cho hãng đồng thời tranh thủ thời gian rảnh tự gói bánh chưng, làm nem cua bể bán online.

Tuấn Cảnh vẫn duy trì mối quan hệ ôn hòa, tốt đẹp với vợ cũ và thường xuyên liên lạc, thăm nom Xuân Mai cùng các cháu ngoại.