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Nữ ca sĩ SN 1963 thề không lấy chồng: "Tôi bị dụ dỗ"

Tùng Ninh
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"Ai ngờ đâu, chị Nhật Hạ thề xong 6 tháng sau thì tôi nhận được thiệp mời cưới từ chị với anh chồng hiện tại" – Trizzie Phương Trinh nói.

Mới đây, tại tiệc sinh nhật mỹ nhân hải ngoại là ca sĩ Nhật Hạ, vợ cũ Bằng Kiều là Trizzie Phương Trinh đã tiết lộ về chuyện tình của đàn chị với chồng hiện tại.

Nhật Hạ thề không lấy chồng nhưng bất ngờ kết hôn 25 năm hạnh phúc - Ảnh 1.

"Tôi tuy là vai em nhưng lại rất thân với chị Nhật Hạ nên tôi biết rõ chuyện tình yêu của chị.

Hồi đó, sau khi chia tay chồng cũ, chị Nhật Hạ có quen một anh bạn trai nào đó nhưng không được suôn sẻ. Chị Nhật Hạ còn bảo tôi rằng "chị thề không bao giờ lấy chồng nữa".

Ai ngờ đâu, chị Nhật Hạ thề xong 6 tháng sau thì tôi nhận được thiệp mời cưới từ chị với anh chồng hiện tại. Hai anh chị sống với nhau đến giờ là 25 năm rồi mà vẫn vô cùng hạnh phúc. Điều này khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Chắc là sau khi thề không lấy chồng xong thì chị Nhật Hạ gặp được đúng người nên suy nghĩ lại. Mà đúng là chị ấy gặp được đúng người thật nên chị ấy rất vui, hạnh phúc, ngày càng trẻ ra. Tôi cũng rất vui mừng cho chị.

Trí nhớ tôi bình thường dở lắm mà không hiểu sao chuyện chị Nhật Hạ thề không lấy chồng tôi lại nhớ dai thế. Vì thế, cứ mỗi lần có cơ hội sinh nhật chị Nhật Hạ là tôi lại kể chuyện này ra".

Ca sĩ Nhật Hạ ngồi dưới, nghe vậy liền lên tiếng: "Tôi toàn bị dụ dỗ, chịu không nổi nên mới lấy chồng tiếp".

Nhật Hạ thề không lấy chồng nhưng bất ngờ kết hôn 25 năm hạnh phúc - Ảnh 2.

Nhật Hạ và chồng

Nữ ca sĩ tiết lộ thêm: "Ngày nào cũng như vậy, mỗi ngày tôi ngủ dậy, ông xã đều để một ly nước trái cây đã xay sẵn trước đầu giường cho tôi uống".

Thúy Nga nghe vậy liền trầm trồ: "Chị hạnh phúc quá chị Nhật Hạ ơi. Giờ tôi đã biết vì sao chị Nhật Hạ trẻ mãi không già, ở tuổi ngoài 60 mà vẫn trẻ đẹp như thiếu nữ. Hóa ra là vì chị Nhật Hạ có một người chồng quá yêu vợ, chăm vợ. Ngày nào cũng được chăm sóc như vậy thì làm sao xấu đi được.

Chị Nhật Hạ là một người chị thân thiết với tôi, thường xuyên gặp nhau tại các buổi tiệc".

Nhật Hạ từ lâu đã được biết đến là mỹ nhân có nhan sắc bậc nhất tại hải ngoại. Trong giới ca sĩ hải ngoại ngày đó, Nhật Hạ được xếp vào hàng mỹ nhân với nhan sắc mê đắm mọi ánh nhìn. Cô sở hữu đôi mắt to tròn sâu thẳm, bờ môi căng mọng, chiếc mũi cao và mái tóc dài thướt tha mang trong mình vẻ đẹp vừa đậm chất Á Đông vừa phảng phất nét Tây phương.

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Tags

Nhật Hạ

Trizzie Phương Trinh

ca sĩ Hải Ngoại

Bằng Kiều

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