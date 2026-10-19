Người đàn ông SN 1974 mang phong bì tiền tới nhà nữ NSƯT đình đám

"Vũ Ngọc Đãng tặng tôi một hũ mật ong vì Vũ Ngọc Đãng mới đi Bến Tre về kèm theo một phong bì tiền" – NSƯT Lê Thiện nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện đã chia sẻ về mối quan hệ giữa mình và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Bà nói: "Tôi từng nhận một vai rất nhỏ trong phim của Vũ Ngọc Đãng, nhỏ tới mức không có thoại. Ban đầu Vũ Ngọc Đãng không dám gặp trực tiếp tôi, nhờ qua một bạn để mời.

Tôi đồng ý luôn và hỏi sao phải nhờ người hỏi. Vũ Ngọc Đãng bảo do sợ nên không dám gọi tôi. Tới khi làm việc chung Vũ Ngọc Đãng mới thấy tôi thoải mái. Tôi có nguyên tắc tôn trọng đạo diễn là dù sửa 1 chữ trong thoại cũng phải xin phép đạo diễn đàng hoàng dù đạo diễn nhiều tuổi hay ít tuổi. Vì thế, Vũ Ngọc Đãng rất thích làm việc với tôi".

Sau khi hợp tác chung, Vũ Ngọc Đãng mới biết về hoàn cảnh của NSƯT Lê Thiện thông qua chương trình Người kết nối và đến tận nhà thăm hỏi.

"Lần đó Nguyên Khang có làm một chương trình về tôi là Người kết nối. Vũ Ngọc Đãng xem xong chương trình đó mới xúc động khi biết hoàn cảnh của tôi, 21 năm mới được gặp lại mẹ.

Ở bên ngoài, lúc nào tôi cũng vui vẻ, cười nói, pha trò, không có tôi là mọi người buồn lắm. Nhất là những lúc đi quay phim ban đêm, mọi người đều buồn ngủ thì tôi lại là người chọc cười cho mọi người cười để có năng lượng làm việc.

Lúc nào tôi cũng nhẹ nhàng, vui vẻ như thế nên Vũ Ngọc Đãng không hề biết cuộc đời tôi có những khúc ngoặt đau đến như thế.

Vũ Ngọc Đãng xem xong chương trình lập tức gọi điện hỏi tôi có nhà không để tới thăm. Tới nhà tôi, Vũ Ngọc Đãng tặng tôi một hũ mật ong vì Vũ Ngọc Đãng mới đi Bến Tre về kèm theo một phong bì tiền.

Tôi thắc mắc sao lại đưa phong bì tiền cho tôi vì không nhân ngày gì hết. Vũ Ngọc Đãng bảo tặng để tôi uống cà phê.

Vũ Ngọc Đãng bảo: "Con đọc báo nói về cô mà bất ngờ quá. Con thấy cô lúc nào cũng vui vẻ, không ngờ cuộc đời cô nhiều nỗi buồn và hoàn cảnh đến vậy. Con rất thương cô".

Tôi về mở phong bì ra thấy có 5 triệu đồng. Tôi bảo thằng cháu nội rằng tiền này ăn thì cũng hết, thôi đi mua cho nội cái điện thoại để nội dùng và làm kỷ niệm. Tôi đi đâu cũng mang theo chiếc điện thoại đó và tự hào khoe với mọi người rằng đây là quà của Vũ Ngọc Đãng tặng. Chiếc điện thoại đó theo tôi tới tận bây giờ".