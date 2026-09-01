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Tình hình mẹ Hoài Linh tuổi 89, con trai út cầu mong điều này

Tùng Ninh
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Trong hình ảnh, mẹ Hoài Linh và Dương Triệu Vũ dù ở tuổi 89 nhưng vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn.

Mới đây, em trai nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ hình ảnh anh cùng mẹ ruột đón sinh nhật tuổi 89.

Trong hình ảnh, mẹ Hoài Linh và Dương Triệu Vũ dù ở tuổi 89 nhưng vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Bà tỏ ra vô cùng hạnh phúc cầm chiếc bánh sinh nhật, ngồi bên con trai út.

Tình hình mẹ Hoài Linh tuổi 89, con trai út cầu mong điều này- Ảnh 1.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Sinh nhật lần thứ 89 của mẹ. Cầu mong ơn trên ban cho mẹ thật nhiều sức khoẻ, bình an để chúng con luôn được bên mẹ thật lâu lâu nữa".

Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả đã vào chúc mừng mẹ Dương Triệu Vũ. Ai cũng vui mừng khi thấy bà vẫn khỏe mạnh.

Được biết, Dương Triệu Vũ vừa trở về Việt Nam sau hai tháng đi nước ngoài. Điều đầu tiên anh làm khi về nước là tới thăm mẹ, ăn cơm cùng mẹ. Tới hôm nay, nam ca sĩ tổ chức sinh nhật cho mẹ.

Thời gian gần đây, Dương Triệu Vũ liên tục chia sẻ hình ảnh của mẹ trên trang cá nhân. Anh cập nhật liên tục mọi hoạt động của mẹ và luôn nhận được sự ủng hộ từ công chúng.

Mẹ ruột của Dương Triệu Vũ và Hoài Linh tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Phương, quê gốc ở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Tình hình mẹ Hoài Linh tuổi 89, con trai út cầu mong điều này- Ảnh 2.

Bà cùng với người chồng quá cố là ông Võ Tòa sinh hạ được 6 người con, trong đó Hoài Linh là trưởng nam. Thời trẻ, bà Lệ Phương từng trải qua nhiều vất vả, làm đủ nghề lao động và từng quản lý một nhà hộ sinh nhỏ để nuôi đàn con.

Sự hy sinh và đức tính chịu thương chịu khó của bà chính là nền tảng gia đình vững chắc cho các con trưởng thành. Ngoài Hoài Linh, bà còn là thân mẫu của ca sĩ Dương Triệu Vũ và ca sĩ Phương Trang.

Bà được các con kính trọng bởi phong thái nhân hậu, hiền từ và lối sống luôn hết lòng vì gia đình. Trong suốt sự nghiệp của Hoài Linh, Dương Triệu Vũ bà luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, bao bọc và tin tưởng các con.

Bà cũng từng chia sẻ cuộc hôn nhân dài hơn nửa thế kỷ với ông Võ Tòa chưa từng xảy ra cãi vã. Hiện tại ở tuổi U90, bà giữ tinh thần lạc quan, minh mẫn và tận hưởng tuổi già bên con cháu.

Các con như Hoài Linh và Dương Triệu Vũ luôn dành sự hiếu thảo trọn vẹn để chăm sóc bà chu đáo.

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Dương Triệu Vũ

Hoài Linh

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