Tình hình hiện tại của cô gái Thái Lan công khai thích Đình Bắc, đã sang Việt Nam ăn Tết

Cô gái hơn Đình Bắc 4 tuổi từng nhiều lần thể hiện tình cảm đặc biệt với chân sút của đội tuyển Việt Nam trên trang cá nhân của mình.

Pinto Hathairat, còn được biết đến với tên Pinhathai, là nữ cổ động viên người Thái Lan từng gây chú ý trên mạng xã hội khi công khai dành tình cảm mến mộ cho tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của bóng đá Việt Nam.

Pinto Hathairat là nữ CĐV nổi tiếng ở Thái Lan khi sở hữu kênh TikTok với 2,7 triệu người theo dõi. Ảnh: FBNV

Pinto từng theo đuổi võ thuật và thi đấu tại đấu trường K-1 ở Trung Quốc. Sau đó, cô chuyển hướng sang học tập, theo học chuyên ngành y học cổ truyền. Ngoài ra, cô còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và gây chú ý với vai nữ chính trong phim truyền hình đầu tay.

Cô sở hữu một kênh TikTok có hơn 2,7 triệu người theo dõi. Gần đây, trên kênh TikTok cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ các video liên quan đến tập luyện võ thuật. Bên cạnh nội dung tập luyện, nữ CĐV người Thái Lan còn đăng tải video có dòng chữ “Study Vietnamese Day 2” (Học tiếng Việt, ngày thứ hai). Video này đã thu hút nhiều khán giả Việt Nam với những bình luận ủng hộ cô nàng học tiếng Việt.

Trong quá khứ, Pinto Hathairat từng là võ sĩ, được thi đấu tại đấu trường võ thuật K-1 của Trung Quốc. Ảnh: FBNV

Pinto Hathairat được người hâm mộ bóng đá Việt Nam chú ý trong thời gian diễn ra vòng chung kết U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh của Đình Bắc và thể hiện tình cảm với tiền đạo sinh năm 2004 của đội tuyển Việt Nam.

Trong một bài đăng, khi được khán giả Việt Nam hỏi về cầu thủ yêu thích Pinto thẳng thắn nhắc tới Đình Bắc. Cô viết: “Tôi thích cầu thủ Đức Bắc (Đình Bắc - PV) vì anh ấy chơi rất hay”.

Khi một cư dân mạng hỏi: “Chị học tiếng Việt hả chị?”, Pinto cũng xác nhận ngắn gọn: “Đúng rồi”.

Pinto từng so sánh Đình Bắc với nam diễn viên Hàn Quốc Lee Jong Suk, đồng thời nhận xét cầu thủ Việt Nam vừa có tài năng bóng đá vừa có ngoại hình nổi bật. Những bài đăng liên quan đến chân sút xứ Nghệ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Sự mến mộ của cô không chỉ dừng lại ở Đình Bắc. Pinto cũng dành sự quan tâm cho U23 Việt Nam và các đội tuyển bóng đá Việt Nam tại những giải đấu trong khu vực. Dù là cổ động viên Thái Lan, cô vẫn thể hiện sự quan tâm tới màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam.

Tháng 2/2026, Pinto tiếp tục gây chú ý khi sang Việt Nam dịp Tết Nguyên đán. Cô đăng tải hình ảnh tại sân bay cùng dòng trạng thái “Let's go Vietnam” (Thẳng tiến đến Việt Nam). Trong chuyến đi, cô trải nghiệm một số hoạt động du lịch và chia sẻ hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam trên mạng xã hội.