HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tình hình danh ca Mai Lệ Huyền ở Mỹ rất yếu, không hát nổi

Tùng Ninh
|

"Chắc chị không lên sân khấu nữa, mệt mỏi quá rồi" – Mai Lệ Huyền nói với đàn em.

Mới đây, tại cuộc trò chuyện với MC Khánh Hoàng, nghệ sĩ cải lương Tuấn Châu đã chia sẻ về danh ca Mai Lệ Huyền.

Tình hình Mai Lệ Huyền 2026 ở Mỹ: Sự khó khăn trong nghệ thuật biểu diễn - Ảnh 1.

Tuấn Châu

Anh nói: "Tôi đi hát với chị Mai Lệ Huyền phải 25 năm rồi, chị trình diễn rất sung. Nhưng mấy năm nay, kể từ lúc con gái qua đời là chị Mai Lệ Huyền ít đi hát lắm, chị xuống tinh thần, suy sụp nhiều.

Hơn một năm gần đây chị Mai Lệ Huyền mới trở lại sân khấu. Năm vừa rồi chị cũng đi show với tôi rất nhiều nhưng tôi thấy chị hơi yếu hơn so với trước đây.

Tháng 11 năm ngoái, tôi có bảo chị Mai Lệ Huyền là em với chị cũng được 25 năm hát chung rồi, nên làm một show kỷ niệm 25 năm. 25 năm là một chặng đường dài kể từ lúc tôi mới qua Mỹ đến giờ.

Chị Mai Lệ Huyền đồng ý nhưng cũng nhắc là chị không biết thế nào vì chị đang yếu lắm, sợ là đến ngày diễn ra show thì không lên sân khấu được.

Nhưng được cái Tổ nghề thương nên show kỷ niệm hồi năm ngoái khán giả đến đông đảo. Chị Mai Lệ Huyền lên sân khấu bỗng khỏe ra, hát hay lắm, lại xinh đẹp. Tôi bất ngờ vô cùng.

Tình hình Mai Lệ Huyền 2026 ở Mỹ: Sự khó khăn trong nghệ thuật biểu diễn - Ảnh 2.

Nhưng tới Tết, khi chúng tôi đi hát show ở San Jose thì chị Mai Lệ Huyền lại yếu, đi lại khó khăn, hai đầu gối đau lắm. Mỗi lần lên sân khấu chị rất khó khăn.

Chị Mai Lệ Huyền bảo tôi: "Chắc chị không lên sân khấu nữa, mệt mỏi quá rồi. Hồi xưa chị còn đi guốc cao lên sân khấu, giờ chỉ dám đi giày".

Show ở San Jose đó, chị vừa đứng vừa phải cầm tay tôi, rồi hát không được, nhiều lúc quên lời. Tới bài thứ hai là chị không hát nổi, tôi phải cáo lỗi khán giả nhưng khán giả vẫn thương chị lắm.

Chị xuống sân khấu, bảo rằng chị không hát nổi nữa, phải rời sân khấu và nhờ tôi hát thay. Chị nhớ sân khấu lắm nhưng đành chịu vì không thể hát nổi nữa.

Cách đây 5 tháng, một bầu show mời tôi và chị Mai Lệ Huyền đi hát. Ban đầu chị mệt không đi được nhưng về sau lại đồng ý. Chị lên sân khấu hát bài đầu tiên cũng sung nhưng tới bài tiếp theo là mệt không hát được nữa.

Anh bầu show bảo, vậy thì chị chỉ cần lên trò chuyện với khán giả thôi cũng vui rồi. Chị lên tâm sự với khán giả rất vui, vậy mà cũng xém vấp té vì chân chị yếu quá. Tôi thương chị lắm".

"Tôi nghèo, nhà nhỏ vậy thôi nhưng ăn bào ngư Úc, thịt bò Úc"
Tags

mai lệ huyền

tuấn châu

mc khánh hoàng

San Jose

danh ca

Hải ngoại

Nhạc xưa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại