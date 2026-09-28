Tình hình danh ca Mai Lệ Huyền ở Mỹ rất yếu, không hát nổi

"Chắc chị không lên sân khấu nữa, mệt mỏi quá rồi" – Mai Lệ Huyền nói với đàn em.

Mới đây, tại cuộc trò chuyện với MC Khánh Hoàng, nghệ sĩ cải lương Tuấn Châu đã chia sẻ về danh ca Mai Lệ Huyền.



Tuấn Châu

Anh nói: "Tôi đi hát với chị Mai Lệ Huyền phải 25 năm rồi, chị trình diễn rất sung. Nhưng mấy năm nay, kể từ lúc con gái qua đời là chị Mai Lệ Huyền ít đi hát lắm, chị xuống tinh thần, suy sụp nhiều.

Hơn một năm gần đây chị Mai Lệ Huyền mới trở lại sân khấu. Năm vừa rồi chị cũng đi show với tôi rất nhiều nhưng tôi thấy chị hơi yếu hơn so với trước đây.

Tháng 11 năm ngoái, tôi có bảo chị Mai Lệ Huyền là em với chị cũng được 25 năm hát chung rồi, nên làm một show kỷ niệm 25 năm. 25 năm là một chặng đường dài kể từ lúc tôi mới qua Mỹ đến giờ.

Chị Mai Lệ Huyền đồng ý nhưng cũng nhắc là chị không biết thế nào vì chị đang yếu lắm, sợ là đến ngày diễn ra show thì không lên sân khấu được.

Nhưng được cái Tổ nghề thương nên show kỷ niệm hồi năm ngoái khán giả đến đông đảo. Chị Mai Lệ Huyền lên sân khấu bỗng khỏe ra, hát hay lắm, lại xinh đẹp. Tôi bất ngờ vô cùng.

Nhưng tới Tết, khi chúng tôi đi hát show ở San Jose thì chị Mai Lệ Huyền lại yếu, đi lại khó khăn, hai đầu gối đau lắm. Mỗi lần lên sân khấu chị rất khó khăn.

Chị Mai Lệ Huyền bảo tôi: "Chắc chị không lên sân khấu nữa, mệt mỏi quá rồi. Hồi xưa chị còn đi guốc cao lên sân khấu, giờ chỉ dám đi giày".

Show ở San Jose đó, chị vừa đứng vừa phải cầm tay tôi, rồi hát không được, nhiều lúc quên lời. Tới bài thứ hai là chị không hát nổi, tôi phải cáo lỗi khán giả nhưng khán giả vẫn thương chị lắm.

Chị xuống sân khấu, bảo rằng chị không hát nổi nữa, phải rời sân khấu và nhờ tôi hát thay. Chị nhớ sân khấu lắm nhưng đành chịu vì không thể hát nổi nữa.

Cách đây 5 tháng, một bầu show mời tôi và chị Mai Lệ Huyền đi hát. Ban đầu chị mệt không đi được nhưng về sau lại đồng ý. Chị lên sân khấu hát bài đầu tiên cũng sung nhưng tới bài tiếp theo là mệt không hát được nữa.

Anh bầu show bảo, vậy thì chị chỉ cần lên trò chuyện với khán giả thôi cũng vui rồi. Chị lên tâm sự với khán giả rất vui, vậy mà cũng xém vấp té vì chân chị yếu quá. Tôi thương chị lắm".