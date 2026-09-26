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Nam nghệ sĩ cải lương miền Nam nói thẳng: "Tôi lực bất tòng tâm"

Tùng Ninh
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"Vở diễn chỉ mới ra mắt được 2 suất là phải ngưng. Tôi buồn lắm" – Minh Trường chia sẻ.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng, với sự tham gia của nghệ sĩ cải lương Minh Trường. Tại chương trình tuần này, nam nghệ sĩ chia sẻ về nghề nghiệp của mình

Anh nói: "Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên sớm được tắm trong những câu vọng cổ mượt mà từ phía sau cánh gà. Lợi thế con nhà nòi giúp tôi thẩm thấu nghệ thuật một cách tự nhiên.

Nghệ sĩ cải lương Minh Trường chia sẻ khó khăn trong nghề và tình yêu với nghệ thuật - Ảnh 1.

Minh Trường

Nó giống như ăn vô máu của tôi rồi. Có những vai diễn khi cầm kịch bản, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu mình là ba. Tôi biết hồi xưa ba sẽ diễn, sẽ xử lý tình huống đó như thế nào, nó ăn sâu trong đầu mình.

Tôi còn may mắn thi đâu đậu đó ở các cuộc thi lớn. Tuy vậy, tôi vẫn thấu hiểu sâu sắc những khó khăn khắc nghiệt của sân khấu cải lương hiện tại, đặc biệt là với các nghệ sĩ trẻ. Nếu không có một tình yêu đủ lớn, người nghệ sĩ rất khó để bám trụ lại với nghề.

Tôi nói thẳng, người kiếm sống thật sự thuần bằng nghề đi hát hiện nay rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đa số các anh chị, thậm chí là những nghệ sĩ lớn, đều phải làm thêm nhiều nghề tay trái để bổ trợ cho cuộc sống và nuôi dưỡng nghề chính. Chính bản thân tôi cũng đang phải duy trì công việc kinh doanh như một nghề tay trái để có thể toàn tâm toàn ý sống trọn với đam mê ca diễn.

Nghệ sĩ cải lương Minh Trường chia sẻ khó khăn trong nghề và tình yêu với nghệ thuật - Ảnh 2.

Vai diễn khiến tôi tâm đắc nhất là nhân vật lịch sử Nguyễn Hữu Cảnh. Đây là vai diễn đã mang về cho tôi tấm Huy chương Vàng danh giá tại Liên hoan Cải lương Toàn quốc 2021. Dù rất mong muốn được tái diễn để phục vụ khán giả nhưng tôi nói thật là lực bất tòng tâm.

Rào cản to lớn về chi phí tổ chức và bài toán bán vé, khiến vở diễn chỉ mới ra mắt được 2 suất là phải ngưng. Tôi buồn lắm.

Một điểm khuyết rất lớn của sân khấu cải lương hiện nay so với điện ảnh hay ca nhạc là sự vắng bóng của khâu truyền thông.

Điều tôi lo lắng không phải là không có nghệ sĩ hay, không có những vở tuồng hay, mà là phương thức tiếp cận khán giả đang bị thiếu hụt rất lớn, tôi rất trăn trở.

Để tìm được một đội ngũ truyền thông vừa am hiểu xu hướng thị trường, vừa thấu hiểu sâu sắc nghệ thuật cải lương là một bài toán vô cùng nan giải. Tôi hi vọng trong tương lai, các dự án cải lương sẽ có sự đầu tư bài bản hơn cho mảng truyền thông để rút ngắn khoảng cách với khán giả hiện đại".

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