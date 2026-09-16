Nữ NSƯT miền Trung: "Đây là cái nghiệp của tôi"

"Tôi ý thức rõ việc giữ bản sắc trong quá trình làm nghề" – NSƯT Vân Khánh nói.

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Vân Khánh. Tại chương trình tuần này, nữ nghệ sĩ chia sẻ về sự nghiệp của mình.

Cô nói: "Nhiều người nói mình chọn nghề, còn với tôi thì nghề chọn tôi. Đây là cái nghiệp của tôi và tôi rất hạnh phúc khi được làm ca sĩ.

Vân Khánh

Quan điểm này là sợi dây xuyên suốt hành trình gần ba thập kỷ của tôi. Từ những ngày đầu đứng trên sân khấu cho đến khi trở thành một giọng ca quen thuộc với khán giả yêu dòng nhạc dân ca, trữ tình, âm nhạc, chưa bao giờ chỉ là công việc với tôi. Đó là lựa chọn gắn liền với cuộc sống và cũng là nơi tôi tìm thấy niềm vui, sự bình yên sau những thăng trầm.

Giai đoạn 1996 là một bước ngoặt quan trọng với tôi. Những giải thưởng tại các cuộc thi dành cho sinh viên, rồi lần xuất hiện trong cầu truyền hình đầu tiên của cả nước với ca khúc Huế thương đã đưa tôi đến gần hơn với công chúng.

Sau đó, các chương trình âm nhạc mà tôi tham gia tiếp tục mở ra cơ hội để tôi đến với đông đảo khán giả phía Nam. Tuy nhiên, sau nhiều năm nhìn lại, điều tôi trân trọng không chỉ nằm ở giải thưởng hay những sân khấu lớn mà còn là tình cảm của khán giả dành cho mình.

Tôi ý thức rõ việc giữ bản sắc trong quá trình làm nghề. Mỗi người nghệ sĩ cần có một màu sắc riêng thay vì trở thành bản sao của bất kỳ ai. Giọng tôi có màu sắc khá riêng nên để giả giọng một người khác cũng rất khó. Vì vậy, tôi càng khâm phục những nghệ sĩ có thể làm được điều đó.

Thế nhưng giữ màu sắc riêng không đồng nghĩa với việc đóng khung bản thân. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, tôi vẫn nhiều lần thử sức với nhạc trẻ, mashup và những ca khúc không hoàn toàn thuộc sở trường.

Với tôi, một nghệ sĩ chuyên nghiệp cần có khả năng thích nghi với nhiều thể loại, nhưng sự thay đổi phải xuất phát từ nền tảng của chính mình. Làm mới không có nghĩa là thay đổi hoàn toàn hay chạy theo người khác. Mình phải biết điều chỉnh cách hát, cách diễn để phù hợp với thời đại nhưng vẫn giữ được màu sắc của chính mình.

Theo tôi, thử thách của người hát không chỉ là chinh phục một ca khúc nổi tiếng mà còn phải tìm được cách kể câu chuyện mới, tạo dấu ấn riêng nhưng không làm mất đi tinh thần vốn có của tác phẩm.

Khi đánh giá một màn trình diễn, tôi đặt cảm xúc lên vị trí quan trọng. Kỹ thuật là nền tảng cần thiết, nhưng chính cảm xúc mới tạo nên sự kết nối giữa người hát và người nghe. Điều quan trọng nhất là mình hát bằng tất cả trái tim. Cảm xúc mới là điều giữ khán giả ở lại".