Tình hình của Justin Bieber trước giờ có mặt ở World Cup: Xem ra không thảnh thơi được như Messi

Giữa lúc siêu sao người Argentina ung dung thả lỏng chờ đá Chung kết, giọng ca Baby lại tất bật

Nếu như truyền thông vừa qua đổ dồn sự chú ý vào tình hình của "quý ông thư giãn" Messi đang ung dung thả lỏng trước trận Chung kết FIFA World Cup 2026, thì ở một diễn biến khác, Justin Bieber lại tất bật "chạy KPI" với lịch trình bận rộn nhân đôi.

Chuẩn bị đảm nhận vai trò headliner Halftime Show lần đầu tiên trong lịch sử, siêu sao người Canada mới đây vẫn hào hứng thả xích cả rổ ảnh check-in tại cửa hàng pop-up của SKYLRK. Hoá ra, trước khi đổ bộ sân khấu tầm cỡ, nam ca sĩ còn tranh thủ biến New York thành "sân nhà" bành trướng đế chế thời trang đang giúp anh kiếm tiền với tốc độ chóng mặt.

Sự kiện ra mắt chuỗi pop-up store của SKYLRK diễn ra ngay trong tháng kỷ niệm một năm ngày ra mắt album SWAG của Justin, đồng thời đón đầu làn sóng khách du lịch khổng lồ đổ về thành phố vì World Cup. Thương hiệu đã thiết lập một không gian trải nghiệm kéo dài 5 ngày (từ 16 đến 20/7) tại số 60 Đại lộ số 10, thuộc khu Meatpacking District sầm uất của Manhattan.

Đúng với sức hút của một ngôi sao hạng S, các dòng người đã bắt đầu xếp hàng rồng rắn quanh khu phố từ đêm thứ Tư trước ngày mở cửa. Bên trong, không gian được thiết kế mang hơi hướng tương lai và phi thực tế với những mảng tường phủ kín màn hình LED, các bục trưng bày điêu khắc và một mô hình mái vòm geodesic khổng lồ.

Đáng chú ý, đây mới là lần xuất hiện vật lý thứ ba của SKYLRK, sau sự kiện tại Tokyo vào tháng 11 và màn ra mắt Skylrk Oasis tại lễ hội Coachella hồi đầu năm. Để minh chứng cho độ "cá kiếm" của Justin Bieber, màn kích hoạt tại Coachella trước đó đã mang về doanh thu kỷ lục 15 triệu USD (hơn 394 tỷ đồng) chỉ trong hai tuần cuối tuần, vượt xa mức cát-xê 10 triệu USD (263 tỷ đồng) cho hai đêm diễn.

Dòng người xếp hàng qua 2 con phố trước giờ pop-up mở cửa.

Tại pop-up New York lần này, SKYLRK mang đến sự pha trộn giữa các thiết kế mới và những item quần áo, phụ kiện theo phong cách oversized, đề cao sự thoải mái vốn đã làm nên thương hiệu cá nhân của Justin Bieber. Các sản phẩm có mức giá dao động khá dễ chịu từ $40 đến $250 (4 - 6,5 triệu đồng).

Khách tham quan có thể tìm thấy những chiếc quần dáng cargo jeans, kính râm bản to (shield sunglasses), mũ beanie dạ quang, áo phông đồ họa độc quyền của New York và đặc biệt là phiên bản mới của chiếc quần đùi sọc plaid từng gây bão khi được Justin mặc lên sân khấu Grammy. Ngoài ra, khách mua sắm còn được phục vụ nước matcha pha chế riêng từ thương hiệu Blank Street.

Đây cũng là lần đầu tiên công chúng được trực tiếp trải nghiệm dòng Skylrk Audio mới toanh. Nổi bật nhất là mẫu loa di động mang tên Domo (hoặc Magnetic Portable Speaker) với mức giá $99. Mẫu loa có các phối màu trẻ trung như xanh lá sáng hoặc xanh baby/hồng kẹo bông, sở hữu thời lượng pin 15 giờ và khả năng kết nối nhiều loa cùng lúc để kích hoạt "chế độ tiệc tùng".

Không dừng lại ở cửa hàng độc lập, SKYLRK còn thực hiện một cú bắt tay chiến lược với Target khi "tiếp quản" hoàn toàn cửa hàng của đại siêu thị này tại khu SoHo trên đường Broadway trong ngày thứ Sáu để quảng bá rộng rãi dòng thiết bị âm thanh, tai nghe và phụ kiện nhà ở mới này.

Nhìn vào cách SKYLRK thiết lập bản sắc riêng tại New York, có thể thấy tham vọng của giọng ca Baby không dừng lại ở việc mượn danh tiếng bản thân để bán áo phông. Giữa lịch trình bận rộn trước thềm một trong những sân khấu lớn nhất sự nghiệp, Justin Bieber đã chứng minh bản thân hoàn toàn có khả năng vận hành một mô hình kinh doanh phong cách sống thực thụ và cực kỳ thức thời.

Ảnh: IGNV