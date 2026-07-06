Tình cờ được cậu bạn "học dở nhất lớp" mời tới thăm nhà, từ hôm đó, chồng tôi như người "mất hồn"

Điều khiến tôi lo nhất là chồng đang quyết định cuộc đời mình chỉ sau một chuyến đi kéo dài vài ngày.

Trước khi đi du lịch Nha Trang, tôi cứ nghĩ chuyến đi đó chỉ để cả nhà nghỉ ngơi sau hơn một năm làm việc vất vả. Không ngờ, chính chuyến đi ấy lại khiến cuộc sống gia đình tôi rẽ sang một hướng mà tôi chưa từng nghĩ đến.

Hôm thứ hai ở Nha Trang, hai vợ chồng đang đưa con đi dạo ven biển thì chồng tôi bất ngờ gặp lại bạn học cùng thời cấp 3, tên Hùng.

Suốt bữa cà phê hôm ấy, hai người nói chuyện không ngớt. Hùng bảo đã chuyển vào Nha Trang sống gần 10 năm, hiện làm bất động sản. Trước lúc chia tay, Hùng nhiệt tình mời cả gia đình tôi hôm sau ghé nhà chơi.

Tôi chỉ nghĩ là chẳng mấy khi có dịp, thôi thì cứ đến nhà chơi một buổi. Không ngờ khi taxi dừng lại, vợ chồng tôi kinh ngạc nhìn nhau.

Đó là một căn biệt thự nhà vườn rất rộng, sân trước nhiều cây cảnh có vẻ đắt tiền, phía sau có hồ cá, góc sân đặt bộ bàn trà bằng đá. Ngôi nhà không quá phô trương nhưng nhìn đâu cũng thấy sự chỉn chu và thoải mái. Hùng cười bảo, đây là căn nhà anh xây sau nhiều năm làm việc, cuối tuần chỉ thích ở nhà chăm cây, uống trà với gia đình.

Từ lúc bước vào cổng, chồng tôi gần như không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ. Anh hỏi từ giá đất, chi phí xây dựng, thu nhập, đến cả việc mỗi tháng Hùng bán được bao nhiêu căn nhà, mảnh đất mà lại có cơ ngơi thế này.

Ảnh minh họa

Trên đường về khách sạn, anh vẫn nhắc mãi. Anh nói ngày xưa Hùng học rất dở, kiểm tra môn nào cũng phải ngó bài bạn. Có những lần thi học kỳ, chính anh còn ngồi cạnh đọc đáp án cho Hùng chép bài nên mới qua được 3 năm cấp 3. Vậy mà bây giờ Hùng lại có cuộc sống khiến anh không khỏi chạnh lòng.

Từ sau chuyến đi, chồng tôi như biến thành một người khác. Tối nào anh cũng mở điện thoại xem nhà đất ở Nha Trang, xem video về nghề môi giới bất động sản, rồi tìm hiểu cuộc sống trong đó. Ăn cơm cũng nói về Nha Trang, đi làm về cũng nói về Nha Trang.

Có hôm anh bất ngờ bảo tôi: "Hay mình bán nhà ngoài này, vào đó sống đi. Anh làm bất động sản với Hùng. Biết đâu vài năm nữa mình cũng có được căn nhà như thế. Khí hậu Nha Trang lại thích hợp nghỉ dưỡng, sống trong đó có khi sức khỏe và tuổi thọ cũng tăng lên".

Tôi giật mình nhưng vẫn cố bảo chồng bình tĩnh, suy nghĩ kỹ đã. Nhưng chồng tôi đã bắt đầu gọi điện cho Hùng gần như mỗi tối. Hai người nói chuyện hàng tiếng đồng hồ. Hùng kể thị trường đang dần khởi sắc, bảo nếu chịu khó thì cơ hội vẫn còn nhiều. Thế là chồng tôi càng quyết tâm.

Tôi hiểu cảm giác khi nhìn thấy bạn cũ thành công. Ai cũng có lúc chạnh lòng và tự hỏi mình đã bỏ lỡ điều gì. Nhưng tôi cũng biết mình chỉ nhìn thấy căn biệt thự đẹp, chứ đâu nhìn thấy gần 10 năm Hùng gây dựng sự nghiệp, những lần thất bại hay áp lực phía sau.

Điều khiến tôi lo nhất là chồng đang quyết định cuộc đời mình chỉ sau một chuyến đi kéo dài vài ngày. Anh nhìn vào kết quả của bạn rồi tin rằng chỉ cần vào Nha Trang là mọi thứ sẽ thay đổi.

Đến giờ, anh vẫn đều đặn chuẩn bị hồ sơ, tính chuyện nghỉ việc và nằng nặc muốn cả nhà chuyển vào Nha Trang. Tôi đã phân tích đủ mọi góc độ, từ chuyện học hành của con, công việc của hai vợ chồng đến việc chưa có bất kỳ kế hoạch tài chính nào rõ ràng, nhưng anh vẫn chỉ nói rằng nếu không thử thì sẽ hối hận cả đời. Tôi không biết nên tiếp tục phản đối hay chấp nhận để anh đánh cược?