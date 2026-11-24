Nga đang sản xuất khoảng 144 tên lửa đạn đạo mỗi tháng và kho dự trữ đã lên tới mức 700 quả.

Nga sản xuất 1 tên lửa đạn đạo cứ sau 5 giờ - tức là khoảng 144 tên lửa mỗi tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevheniy Khmara đã phát biểu điều này trong bài diễn thuyết tại Hội nghị Nghị viện NATO ở Berlin. Ông nói thêm, chỉ riêng tháng trước, Nga đã phóng 153 tên lửa đạn đạo vào Ukraine.

Đồng thời người đứng đầu Bộ Quốc phòng lưu ý, Ukraine không chỉ cố gắng bắn hạ các tên lửa đạn đạo mà Liên bang Nga sử dụng để tấn công các thành phố của họ, mà còn đáp trả vào bệ phóng của Nga. Đặc biệt chỉ trong vài tháng gần đây, Ukraine đã phá hủy 16 bệ phóng Iskander và S-400.

Đầu tháng 11, Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR) báo cáo, tính đến tháng 10/2026, Nga có kho dự trữ lên tới 700 tên lửa đạn đạo. Theo GUR, Nga sản xuất tới 110 quả đạn mỗi tháng, tức là có độ vênh nhất định so với những gì ông Khmara đưa ra.

"Năng lực hiện có của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho phép sản xuất tổng cộng hơn 200 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo mỗi tháng. Trong số đó, có tới 110 quả thuộc loại đạn đạo. Đặc biệt, kho dự trữ hiện tại của tên lửa 9M723 Iskander-M ước tính khoảng 115 quả.

Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga sản xuất khoảng 65 tên lửa loại này mỗi tháng, đáp ứng các chỉ tiêu đã đề ra. Song song đó, việc phát triển một tổ hợp tên lửa hiện đại hóa với tầm bắn dự kiến từ 550 đến 700km đang được tiến hành", báo cáo cho biết.

Nga đang sản xuất tên lửa Iskander-M với tốc độ khá đều đặn.

9M723 Iskander-M là một tên lửa đạn đạo chiến thuật của Nga, được thiết kế để tấn công các mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng và đối tượng quan trọng khác ở khoảng cách lên đến 500km.

Quả đạn có khả năng cơ động cao trong khi bay, điều này khiến các hệ thống phòng không khó lòng đánh chặn. Ngoài ra, tên lửa có thể được trang bị nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm đầu đạn nổ mạnh, đầu đạn chùm và đầu đạn đặc biệt.

Mới đây Tình báo Ukraine phát hiện công ty Grindex của Serbia đã cung cấp máy công cụ cho các cơ sở của Nga để sản xuất tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Theo Militarnyi