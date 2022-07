Người ta thường nói rằng khi những bộ óc vĩ đại gặp nhau, họ sẽ bắt được "tần số" của nhau và tạo nên những điều thú vị. Câu nói này không thể đúng hơn khi nói về tình bạn giữa nhà văn huyền thoại người Mỹ Mark Twain và một trong những bộ óc thiên tài của nhân loại Nikola Tesla.

Mark Twain (trái) và Nikola Tesla (phải)

Trong khi Nikola Tesla là nhà vật lý nổi tiếng với những phát minh, sáng chế liên quan đến điện làm thay đổi cả nhân loại thì Mark Twain (tên thật là Samuel Clemens) lại nổi tiếng trong lĩnh vực có phần lãng mạn hơn là văn học.

Tưởng chừng như không hề liên quan đến nhau nhưng Mark Twain, ngoài vai trò là một nhà văn, còn là một người say mê khoa học không kém. Do đó, nhờ điểm chung này, hai người đã biết đến sự có mặt của đối phương và trở thành những người bạn đặc biệt của nhau.

Biết đến đối phương trong hoàn cảnh éo le

Theo blog khoa học It's Okay to be Smart, Tesla đã mắc một căn bệnh nặng vào những năm 1870 trước khi di cư đến Mỹ. Tình trạng lúc ấy của ông nghiêm trọng đến mức các bác sĩ nghĩ rằng ông có thể không qua khỏi.

Những tác phẩm văn học của Mark Twain giúp Tesla vượt qua quãng thời gian khó khăn

Tuy nhiên, cũng do phải điều trị bệnh nên ông có khá nhiều thời gian rảnh. Để không lãng phí thời gian, ông đã đến thư viện địa phương để tìm đọc các cuốn sách ở đó. Trong số những cuốn sách đó có một tác phẩm của Twain. Theo chính nhà vật lý này, những cuốn sách của Mark Twain "quyến rũ đến mức khiến tôi hoàn toàn quên đi trạng thái tuyệt vọng của mình".

Trong khi đó, Mark Twain, một người có niềm yêu thích với khoa học, cũng bắt đầu quan tâm tới Tesla sau khi biết đến thứ gọi là "dòng điện xoay chiều", một trong những phát minh nổi tiếng nhất của Tesla.

Nhà văn người Mỹ có niềm đam mê mãnh liệt với khoa học

Trở thành tri kỷ với đam mê khoa học

Dù Tesla đã biết đến nhà văn Mark Twain từ lâu nhưng do khoảng cách địa lý, phải khoảng 25 năm sau họ mới có cơ hội gặp nhau. Khi ấy, Tesla nói với Twain về quãng thời gian bị bệnh của ông và vai trò mà những tác phẩm của Mark Twain mang lại trong quá trình hồi phục bệnh và khiến nhà văn người Mỹ vô cùng xúc động.

Mark Twain trong phòng thí nghiệm của Nikola Tesla, mùa xuân năm 1894.

Tờ Thời báo Ireland cho biết hai bộ óc thiên tài đã trở thành bạn bè vào năm 1890 và mặc dù Twain đang sống cùng gia đình tại châu Âu nhưng ông vẫn thường xuyên đi du lịch đến New York và gặp gỡ người bạn của mình.

Vào thời điểm đó, Twain cũng là khách quen trong phòng thí nghiệm của nhà Nikola. Thậm chí, không chỉ tới tham quan nơi làm việc của bạn thân, Mark Twain còn tình nguyện tham gia vào thí nghiệm về dao động cơ khí có thể tạo ra dòng điện xoay chiều của Nikola Tesla.

Mark Twain thường tham gia vào các thí nghiệm của Nikola Tesla

Tại đó, nhiếp ảnh gia Edward đã chụp bức ảnh lịch sử về Mark Twain và Nikola Tesla. Về sau, cũng chính nhờ bức ảnh trên mà Tesla đã phát hiện ra bức xạ tia X.

Mặc dù thư từ giữa hai người đàn ông vĩ đại không lưu trữ được nhiều nhưng người ta cho rằng, Tesla đã được mời đến dự đám cưới của con gái Twain và tình bạn của họ vẫn kéo dài cho đến khi Twain qua đời vào ngày 21 tháng 4 năm 1910.

Tình Bạn Vạn Người Mê - chiến dịch được phát động với các tuyến nội dung và chuỗi hoạt động tương tác trên đa nền tảng, sẽ cùng bạn "khoe khoang" những khoảnh khắc; trải lòng, ôn lại kỷ niệm xưa hay kể thật nhiều về tình bạn mà mình đang có.

Vì tình bạn thật đẹp và tôi rất trân trọng những người bạn xung quanh, những mối quan hệ mà tôi có, cùng tham gia Tình Bạn Vạn Người Mê và đừng quên hashtag #tinhbanvannguoime để chúng ta có thể tìm thấy nhau, bạn nhé!.

Nguồn: Bigthink

https://kenh14.vn/tinh-ban-dac-biet-nhat-the-gioi-giua-mark-twain-va-nikola-tesla-khi-hai-thien-tai-vi-dai-o-linh-vuc-trai-nguoc-tro-thanh-tri-ky-20220718161854945.chn