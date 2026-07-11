Tỉnh An Giang thông tin vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khoảng 15h30 ngày 11/7, toàn bộ 36 nạn nhân đã được cứu vớt, 17 người được đưa vào các bệnh viện ở Phú Quốc.

Chiều 11/7, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Thanh Nhàn ký báo cáo gửi Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về vụ chìm ca nô chở khách của Công ty Ocean Pearl Island, xảy ra trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc.

Theo báo cáo, khoảng 10h30 cùng ngày, ca nô Ocean Pearl Island biển số AG-26751 của Công ty Ocean Pearl do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) làm thuyền trưởng xuất bến ở cảng quốc tế An Thới, chở đoàn khách 30 người ra hòn Mây Rút Ngoài tắm biển và du lịch.

Ca nô do Công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ (địa chỉ 99 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, đặc khu Phú Quốc) đứng tên chủ sở hữu.

Công tác cứu trợ nạn nhân khẩn trương tại cảng An Thới chiều 11/7. (Ảnh: A.X)

Theo đăng ký, đây là loại phương tiện tàu cao tốc chở khách, số khách là 34 người/tải trọng toàn phần 2,89 tấn.

Đến khoảng 13h cùng ngày, ca nô này chở 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ (khách trong tổ hợp du lịch của Ocean Pearl) cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên Việt Nam, xuất bến từ hòn Mây Rút Ngoài vào cảng quốc tế An Thới. Khi ca nô xuất bến khoảng 400m thì bị gió lớn làm lật.

Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã chỉ đạo UBND tỉnh, các lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 15h30, toàn bộ 36 nạn nhân đã được cứu vớt, 17 người được đưa vào các bệnh viện ở Phú Quốc. Trong đó, 21 người còn sống, 15 người là khách du lịch Ấn Độ thiệt mạng.

Sở Y tế An Giang đã chỉ đạo cơ sở y tế tại đặc khu Phú Quốc khẩn trương sơ cấp cứu và điều trị các nạn nhân; đồng thời phối hợp Công an tỉnh, công an đặc khu Phú Quốc xác định nguyên nhân tử vong; thực hiện các thủ tục bảo quản thi hài 5 nạn nhân ở Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và 10 nạn nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đảng ủy, UBND đặc khu Phú Quốc cũng khẩn trương bố trí nơi ăn nghỉ cho các nạn nhân để nhanh chóng phục hồi sức khỏe; chủ động tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên tinh thần, chia sẻ kịp thời những mất mát, khó khăn với các nạn nhân và gia đình họ.

Tàu thuyền của các lực lượng cứu hộ, tàu thuyền của ngư dân địa phương khẩn trương tham gia cứu hộ tại hiện trường vụ lật ca nô.

Tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và xử lý; rà soát, kiểm tra các cơ sở liên quan đến tổ chức kinh doanh tour tuyến bằng phương tiện thủy trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh vi phạm.

Sở Du lịch được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ngoại giao có thẩm quyền triển khai các biện pháp bảo hộ công dân và kịp thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Ngoài khắc phục hậu quả thương vong, chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc hỗ trợ và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.

“Chính quyền địa phương đang xử lý chu đáo việc bảo quản thi thể các nạn nhân; phối hợp Bộ Ngoại giao hỗ trợ cơ quan đại diện ngoại giao thực hiện công tác bảo hộ công dân. Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, thông cáo nêu.