VinFast VF Wild không áp dụng niên hạn 25 năm, Rolls-Royce đưa giấy thủ công lên xe Bespoke, Nissan NV200 hóa xe dã ngoại PHEV là những tin xe nổi bật ngày 25/11.

VinFast VF Wild xếp nhóm ô tô con pickup

VinFast VF Wild thu hút sự chú ý nhờ được phân loại vào nhóm ô tô con pickup thay vì ô tô tải pickup như phần lớn các dòng bán tải phổ thông gồm Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux hay Isuzu D-Max. Nhờ đó, xe được áp dụng quy chế pháp lý của ô tô con, trong đó lợi thế là không bị giới hạn niên hạn sử dụng 25 năm.

Thuộc dòng xe điện mở rộng phạm vi hoạt động EREV, VF Wild nằm trong danh mục phương tiện chạy bằng pin theo Thông tư 45/2026 và được hưởng ưu đãi 0% lệ phí trước bạ.

VinFast VF Wild được phân loại là ô tô con pickup và hưởng ưu đãi 0% lệ phí trước bạ dành cho xe điện. (Ảnh: Hùng Cường)

Về kích thước, VF Wild có thông số dài x rộng x cao lần lượt 5.376 x 2.069 x 1.873 mm, trục cơ sở 3.258 mm và kích thước thùng hàng 1.574 x 1.512 x 509 mm.

Xe tích hợp tính năng cấp điện cho thiết bị ngoài (V2L), trợ lý ảo 3.0 có khả năng nhân bản giọng nói, giám sát và điều khiển từ xa qua điện thoại hoặc đồng hồ thông minh, cập nhật phần mềm FOTA cùng tính năng theo dõi sức khỏe pin.

VinFast niêm yết VF Wild ở mức 860 triệu đồng cho ba màu đen, đỏ, trắng và 872 triệu đồng cho màu bạc. Tuy nhiên giá bán thực tế có thể xuống còn khoảng 817 triệu đồng đối với những khách hàng đủ điều kiện hưởng chương trình ưu đãi từ hãng.

Rolls-Royce đưa kỹ nghệ giấy thủ công nghìn năm lên xe Bespoke

Rolls-Royce Motor Cars vừa công bố chương trình hợp tác nhiều năm cùng Quỹ Nghệ thuật Lý Khả Nhiễm và các nghệ nhân bậc thầy Trung Quốc nhằm nghiên cứu, bảo tồn kỹ nghệ thủ công truyền thống để tìm kiếm chất liệu mới cho những mẫu xe cá nhân hóa Bespoke tương lai.

Mở rộng từ mối liên kết lâu năm với thị trường Trung Quốc, giai đoạn đầu của dự án tập trung vào nghề làm giấy thủ công có tuổi đời hơn 1.000 năm tại tỉnh An Huy, tiêu biểu là dòng giấy quý Chengxintang (Trừng Tâm Đường) từng phục vụ hoàng gia, với quy trình tái tạo kéo dài 20 năm nghiên cứu và nhiều công đoạn chế tác thủ công từ vỏ cây theo mùa.

Đội ngũ Bespoke của Rolls-Royce trực tiếp nghiên cứu nghệ thuật làm giấy thủ công Chengxintang để tìm hướng ứng dụng mới. (Ảnh: Rolls-Royce)

Trước đó vào mùa hè năm 2025, đội ngũ Bespoke Collective của hãng đã trực tiếp tới tỉnh An huy học quy trình thu hoạch vỏ cây, xử lý bột giấy và tráng khuôn, trước khi tổ chức các buổi trao đổi chuyên sâu cùng học giả tại trụ sở Goodwood (Anh).

Các mẫu giấy Chengxintang đang được Rolls-Royce nghiên cứu hiện cũng được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm Chinese Handmade Paper ở Bắc Kinh, diễn ra đến hết 10/1/2027, mở màn cho chuỗi chương trình tìm hiểu thêm nhiều ngành nghề thủ công truyền thống khác trong những năm tới.

Nissan NV200 lột xác thành xe dã ngoại PHEV sau 17 năm

Liên doanh Zhengzhou Nissan vừa trình làng phiên bản nâng cấp chạy hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) của mẫu van cỡ nhỏ Nissan NV200 tại sự kiện Nissan Day ở Chu Hải (Trung Quốc), sau 17 năm dòng xe này ra mắt lần đầu năm 2009.

NV200 PHEV được làm mới hoàn toàn phần đầu với đèn pha kéo dài ôm trọn mặt ca-lăng khép kín, cản trước ốp gầm phong cách crossover, gương chiếu hậu vuông vức, cửa kính sau có thể hạ xuống và cụm đèn hậu tối màu nối liền.

Mẫu xe này còn được trang bị hàng loạt phụ kiện dã ngoại như bộ nâng gầm, lốp địa hình, cản trước tăng cường, đèn trợ sáng, lều nóc và giá treo lốp dự phòng.

Nissan NV200 PHEV khoác diện mạo mới tại Trung Quốc. (Ảnh: Zhengzhou Nissan)

Khoang nội thất của NV200 PHEV mang phong cách hiện đại với vô lăng hai chấu, màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số và bệ điều khiển tối giản vẫn giữ lại nút bấm vật lý.

Sàn xe thiết kế phẳng với cấu hình 3 hàng ghế (6 hoặc 7 chỗ) ra vào qua cửa trượt điện, có thể gập phẳng thành giường ngủ khi đi cắm trại.

Hệ thống treo sau dạng nhíp lá cũ của NV200 được thay bằng treo độc lập đa liên kết, động cơ đốt trong nhường chỗ cho hệ truyền động PHEV dẫn động bốn bánh có cổng cấp điện ngoài 6 kW và tầm chạy thuần điện ước tính 80-150 km.

Bên cạnh thị trường Trung Quốc, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ nằm trong danh sách xuất khẩu toàn cầu sắp tới của Nissan.