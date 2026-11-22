Xiaomi Auto lần đầu bán xe ngoài Trung Quốc, Mitsubishi và Chery lần lượt trình làng SUV điện mới là những tin xe nổi bật ngày 22/11.

Mitsubishi trình làng SUV điện ASX VR-e

Mẫu SUV thuần điện ASX VR-e 2027 vừa được Mitsubishi giới thiệu tại Úc, đánh dấu sự trở lại của hãng ở mảng xe điện sau hơn một thập kỷ. Đây là kết quả hợp tác giữa Mitsubishi và Foxtron (Đài Loan), do studio Pininfarina thiết kế với kích thước tương đương Xforce và hệ số cản gió 0,26 Cd.

Xe có 4 phiên bản LS, Aspire, Exceed, và GSR, đi kèm giá bán quy đổi từ 807 triệu đến 1,12 tỷ đồng.

Khoang lái xe bao gồm các trang bị tiêu chuẩn như đồng hồ kỹ thuật số 9,2 inch, màn hình trung tâm 15,6 inch kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây, điều hòa hai vùng, tính năng cấp điện ngoài V2L và phanh tái sinh. Các bản cao có thêm ghế trước sưởi và làm mát, camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh và dàn âm thanh SEAS 12 loa.

Mitsubishi ASX VR-e 2027 đánh dấu sự trở lại của hãng xe Nhật ở phân khúc SUV thuần điện. (Ảnh: Mitsubishi)

Xe có 2 cấu hình vận hành cho công suất 229 mã lực và mômen xoắn 345 Nm và dẫn động bốn bánh toàn thời gian, đạt tổng công suất 459 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm.

Cả 4 phiên bản dùng chung bộ pin LFP dung lượng 57,7 kWh do CATL cung cấp, cho tầm hoạt động 328-403 km theo chuẩn WLTP, đi kèm gói hỗ trợ lái ADAS cùng chính sách bảo hành xe 10 năm/200.000 km và bảo hành pin 8 năm/160.000 km.

Ô tô điện Xiaomi lần đầu mở bán ngoài Trung Quốc

Xiaomi lần đầu mở bán ô tô tại thị trường nước ngoài thông qua nhà phân phối chính thức ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), với 13 phiên bản thuộc ba dòng SU7, YU7 và SUV điện mở rộng phạm vi hoạt động SkyNomad.

Giá khởi điểm lần lượt là 169.900 AED (khoảng 1,193 tỷ đồng) với SU7, 184.900 AED (1,299 tỷ đồng) với YU7 và 209.900 AED (1,474 tỷ đồng) với SkyNomad, cao hơn khoảng 40-81% so với giá tại Trung Quốc. Xe dự kiến được bàn giao từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027.

Loạt xe SU7, YU7 và Skynomad của Xiaomi lần đầu mở nhận đặt hàng tại thị trường nước ngoài. (Ảnh: Xiaomi)

Trong nhóm sản phẩm này, bộ đôi thuần điện SU7 và YU7 có các biến thể hiệu suất cao gồm SU7 Ultra mạnh 1.526 mã lực và YU7 GT đạt 990 mã lực.

Riêng dòng Skynomad dùng máy xăng tăng áp 1.5L cấu hình 5 chỗ (N70, pin LFP 52 kWh) và 7 chỗ (N90, pin NMC 76 kWh), phiên bản N90 đạt tầm hoạt động kết hợp tới 1.705 km theo chuẩn CLTC.

Song song với UAE, Xiaomi đã ký biên bản ghi nhớ với 8 nhóm đại lý lớn tại Đức hồi tháng 9 và đang tuyển dụng nhân sự tại Sydney (Úc) để chuẩn bị cho lộ trình quốc tế hóa từ năm sau.

Chery ra mắt SUV địa hình iCaur V25 EREV tại Trung Quốc

Thương hiệu iCaur vừa chính thức mở bán mẫu SUV EREV V25 tại thị trường Trung Quốc với 4 phiên bản và có giá niêm yết quy đổi từ khoảng 500-616 triệu đồng.

Duy trì phong cách vuông đặc trưng, iCaur V25 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.636 x 1.920 x 1.855 mm, trục cơ sở 2.820 mm, khoảng sáng gầm 197 mm.

Ngoại thất đi kèm bộ mâm 21 inch, ốp cột D tháo rời để gắn thêm thang hoặc hộp đồ dã ngoại, cửa hậu mở ngang tích hợp hộp chứa đồ dung tích 22,7 lít.

Chery iCaur V25 sở hữu kiểu dáng việt dã cùng hệ truyền động EREV chạy hơn 1.200 km. (Ảnh: iCaur)

Về vận hành, iCaur V25 trang bị hệ truyền động EREV kết hợp động cơ tăng áp 1.5L cho tổng công suất tối đa 449 mã lực và mômen xoắn 505 Nm, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 5 giây. Xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 33,67 kWh hỗ trợ sạc nhanh từ 30% lên 80% trong 15 phút, cho phạm vi chạy thuần điện 210 km và tổng quãng đường di chuyển vượt mốc 1.200 km theo chuẩn CLTC.