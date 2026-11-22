Trong tuần từ 9/11 đến 15/11/2026, CSGT tỉnh Hưng Yên ghi nhận 379 lượt phương tiện vi phạm giao thông bị phạt nguội, trong đó lỗi chạy quá tốc độ chiếm nhiều nhất với 336 lượt.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông báo danh sách 379 trường hợp phương tiện vi phạm vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong thời gian từ ngày 9/11 đến ngày 15/11.

1. Theo đó, qua hệ thống camera giám sát phát hiện 15 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm: 06 phương tiện xe mô tô; 09 phương tiện xe ô tô.

2. Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 329 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm: 136 phương tiện xe ô tô; 193 phương tiện xe mô tô.

3. Qua hệ thống camera đo, kiểm tra tốc độ tự động phát hiện 07 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ, gồm:

4. Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 02 lượt phương tiện vi phạm lỗi Quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển, gồm: 89A-153.12 và 99A-976.48

5. Qua tuần tra kiểm soát, ghi hình của lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 26 lượt phương tiện vi phạm lỗi Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gồm:

Cảnh báo: Mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

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