Volkswagen trưng bày SUV ID. ERA 9X tại Việt Nam, Lamborghini ra mắt Temerario Spyder và Honda hướng tới xe máy tiêu thụ 1 lít/100 km là những tin xe nổi bật 20/11.

Volkswagen ID. ERA 9X lần đầu lộ diện tại Việt Nam

Từ ngày 19/11 đến hết 29/11, Volkswagen Việt Nam trưng bày thực tế mẫu SUV cỡ lớn đầu bảng ID. ERA 9X tại Tràng Tiền Plaza (Hà Nội) và SC VivoCity (TP.HCM) trước khi ra mắt chính thức.

Xe sở hữu chiều dài tổng thể hơn 5,2 m cùng khoang cabin 6 chỗ ngồi thiết kế theo phong cách Executive Lounge hướng tới nhu cầu di chuyển đường dài của gia đình.

Mẫu SUV cỡ lớn Volkswagen ID. ERA 9X lần đầu xuất hiện trực tiếp trước khách hàng Việt Nam. (Ảnh: Volkswagen Việt Nam)

ID. ERA 9X sử dụng hệ truyền động xe điện mở rộng phạm vi EREV, trong đó mô-tơ điện đảm nhiệm dẫn động bánh xe còn động cơ đốt trong đóng vai trò máy phát điện nạp năng lượng cho pin khi cần. Nhờ cơ chế này, xe đạt phạm vi di chuyển tối đa 1.651 km theo chuẩn CLTC. Giá bán và thông số chi tiết sẽ được hãng công bố trong sự kiện sắp tới.

Lamborghini Temerario Spyder trình làng với mui cứng gập điện, động cơ 907 mã lực

Sau hai năm kể từ khi bản coupe ra mắt, Lamborghini vừa giới thiệu phiên bản mui trần Temerario Spyder nhằm kỷ niệm 50 năm mẫu xe mui trần đầu tiên của hãng (Silhouette 1976).

Đây là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Ý trang bị mui cứng gập điện. Mui xe có thể gập hoàn toàn chỉ bằng một nút bấm, sử dụng 10 bộ truyền động điện để xếp mui theo phương thẳng đứng và giúp hạ trọng tâm xe thêm 3 mm khi mở mui. Khoang lái rộng rãi hơn đời trước, đủ chỗ cho người cao tới 2 mét.

Lamborghini Temerario Spyder sở hữu mui cứng gập điện và khối động cơ hybrid 907 mã lực. (Ảnh: Lamborghini)

Về vận hành, Temerario Spyder chia sẻ khung gầm nhôm và hệ truyền động hybrid cắm sạc từ bản coupe, kết hợp động cơ V8 4.0L tăng áp kép với 3 mô-tơ điện cho tổng công suất 907 mã lực và mômen xoắn 800 Nm.

Xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,8 giây, 0 lên 200 km/h trong 7,3 giây và đạt tốc độ tối đa 343 km/h, đi kèm tùy chọn ống xả titan Akrapovič nhẹ hơn 12% so với nguyên bản.

Honda hướng tới xe máy xăng tiêu thụ 1 lít/100 km

Ông Octavianus Dwi Putro, Giám đốc Marketing của PT Astra Honda Motor (AHM), cho biết hãng đang nghiên cứu các giải pháp công nghệ động cơ mới nhằm đưa mức tiêu hao nhiên liệu của xe máy chạy xăng về ngưỡng 1 lít/100 km. Kế hoạch này hưởng ứng mục tiêu chung do Hiệp hội Công nghiệp Xe máy Indonesia (AISI) đề ra cho giai đoạn 2029 - 2030.

Honda đang nghiên cứu cải tiến hiệu suất đốt cháy nhằm giảm mức tiêu hao nhiên liệu xe máy xăng xuống 1 lít/100 km. (Ảnh: AHM)

So với mức tiêu thụ trung bình hiện nay của xe máy tại Indonesia là khoảng 1,67 lít/100 km, cột mốc mới sẽ giúp cắt giảm tới 40% lượng nhiên liệu sử dụng trên cùng quãng đường. Honda thừa nhận thách thức lớn nhất hiện nay là tối ưu hóa hiệu suất đốt cháy và giảm tổn hao năng lượng để tiết kiệm xăng tối đa nhưng không làm suy giảm công suất, khả năng tăng tốc cũng như trải nghiệm vận hành hàng ngày của người lái.